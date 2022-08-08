Корреспондент РИА Новости сообщил подробности обстрела Мелитополя этой ночью - 08.08.2022 Украина.ру
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Корреспондент РИА Новости сообщил подробности обстрела Мелитополя этой ночью
Корреспондент РИА Новости сообщил подробности обстрела Мелитополя этой ночью - 08.08.2022 Украина.ру
Корреспондент РИА Новости сообщил подробности обстрела Мелитополя этой ночью
По Мелитополю ночью был открыт огонь из орудий ВСУ, все ракеты были сбиты российской системой ПВО, сообщает РИА Новости 8 августа
2022-08-08T10:12
2022-08-08T10:12
новости
мелитополь
энергодар
обстрелы
всу
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"Украина попыталась обстрелять Мелитополь примерно в 00.30 ночи.По подсчету корреспондента РИА Новости, ВСУ выпустили две ракеты", - сказано в сообщении агентства.В результате обстрела в районе железнодорожного вокзала нет электричества.Ранее администрация Энергодара, Запорожская область, заявила об обстреле окраин города и четырех раненных.В интервью изданию Украина.ру экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что Мелитополь (Запорожская область) или Изюм (Харьковская область) могут быть самыми вероятными направлениями для внезапного контрнаступления ВСУ.
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новости, мелитополь, энергодар, обстрелы, всу

Корреспондент РИА Новости сообщил подробности обстрела Мелитополя этой ночью

10:12 08.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкВ Мелитополь прибыла гуманитарная помощь из Севастополя
В Мелитополь прибыла гуманитарная помощь из Севастополя - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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По Мелитополю ночью был открыт огонь из орудий ВСУ, все ракеты были сбиты российской системой ПВО, сообщает РИА Новости 8 августа
"Украина попыталась обстрелять Мелитополь примерно в 00.30 ночи.По подсчету корреспондента РИА Новости, ВСУ выпустили две ракеты", - сказано в сообщении агентства.
В результате обстрела в районе железнодорожного вокзала нет электричества.
Ранее администрация Энергодара, Запорожская область, заявила об обстреле окраин города и четырех раненных.
В интервью изданию Украина.ру экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что Мелитополь (Запорожская область) или Изюм (Харьковская область) могут быть самыми вероятными направлениями для внезапного контрнаступления ВСУ.
Последствия обстрела центра Донецка - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
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Администрация Энергодара: четверо жителей города получили ранения при обстреле ВСУЧетыре человека получили ранения в результате обстрела украинскими военными окраин Энергодара в Запорожской области, сообщили в администрации города
 
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