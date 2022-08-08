https://ukraina.ru/20220808/1037397625.html

Корреспондент РИА Новости сообщил подробности обстрела Мелитополя этой ночью

Корреспондент РИА Новости сообщил подробности обстрела Мелитополя этой ночью - 08.08.2022 Украина.ру

Корреспондент РИА Новости сообщил подробности обстрела Мелитополя этой ночью

По Мелитополю ночью был открыт огонь из орудий ВСУ, все ракеты были сбиты российской системой ПВО, сообщает РИА Новости 8 августа

2022-08-08T10:12

2022-08-08T10:12

2022-08-08T10:12

новости

мелитополь

энергодар

обстрелы

всу

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"Украина попыталась обстрелять Мелитополь примерно в 00.30 ночи.По подсчету корреспондента РИА Новости, ВСУ выпустили две ракеты", - сказано в сообщении агентства.В результате обстрела в районе железнодорожного вокзала нет электричества.Ранее администрация Энергодара, Запорожская область, заявила об обстреле окраин города и четырех раненных.В интервью изданию Украина.ру экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что Мелитополь (Запорожская область) или Изюм (Харьковская область) могут быть самыми вероятными направлениями для внезапного контрнаступления ВСУ.

https://ukraina.ru/20220808/1037395515.html

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2022

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новости, мелитополь, энергодар, обстрелы, всу