https://ukraina.ru/20220808/1037397625.html
Корреспондент РИА Новости сообщил подробности обстрела Мелитополя этой ночью
Корреспондент РИА Новости сообщил подробности обстрела Мелитополя этой ночью - 08.08.2022 Украина.ру
Корреспондент РИА Новости сообщил подробности обстрела Мелитополя этой ночью
По Мелитополю ночью был открыт огонь из орудий ВСУ, все ракеты были сбиты российской системой ПВО, сообщает РИА Новости 8 августа
2022-08-08T10:12
2022-08-08T10:12
2022-08-08T10:12
новости
мелитополь
энергодар
обстрелы
всу
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"Украина попыталась обстрелять Мелитополь примерно в 00.30 ночи.По подсчету корреспондента РИА Новости, ВСУ выпустили две ракеты", - сказано в сообщении агентства.В результате обстрела в районе железнодорожного вокзала нет электричества.Ранее администрация Энергодара, Запорожская область, заявила об обстреле окраин города и четырех раненных.В интервью изданию Украина.ру экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что Мелитополь (Запорожская область) или Изюм (Харьковская область) могут быть самыми вероятными направлениями для внезапного контрнаступления ВСУ.
https://ukraina.ru/20220808/1037395515.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, мелитополь, энергодар, обстрелы, всу
Корреспондент РИА Новости сообщил подробности обстрела Мелитополя этой ночью
По Мелитополю ночью был открыт огонь из орудий ВСУ, все ракеты были сбиты российской системой ПВО, сообщает РИА Новости 8 августа
"Украина попыталась обстрелять Мелитополь примерно в 00.30 ночи.По подсчету корреспондента РИА Новости, ВСУ выпустили две ракеты", - сказано в сообщении агентства.
В результате обстрела в районе железнодорожного вокзала нет электричества.
Ранее администрация Энергодара, Запорожская область, заявила об обстреле окраин города и четырех раненных.
В интервью изданию Украина.ру экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что Мелитополь (Запорожская область) или Изюм (Харьковская область) могут быть самыми вероятными направлениями для внезапного контрнаступления ВСУ.