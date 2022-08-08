https://ukraina.ru/20220808/1037395515.html
Администрация Энергодара: четверо жителей города получили ранения при обстреле ВСУ
Администрация Энергодара: четверо жителей города получили ранения при обстреле ВСУ - 08.08.2022 Украина.ру
Администрация Энергодара: четверо жителей города получили ранения при обстреле ВСУ
Четыре человека получили ранения в результате обстрела украинскими военными окраин Энергодара в Запорожской области, сообщили в администрации города
2022-08-08T09:24
2022-08-08T09:24
2022-08-08T09:24
энергодар
всу
обстрелы
новости
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Среди пострадавших есть девочка-подросток, она находится в состоянии средней тяжести, ее доставили в больницу.Ранее ВСУ обстреливали окраины Энергодара из различного вооружения, в том числе реактивной артиллерии.В результате ударов со стороны украинской армии погиб как минимум один человек, пострадала гражданская инфраструктура, повреждения получили два автомобиля, частное домовладение, забор жилого дома и придомовая территория.
https://ukraina.ru/20220808/1037388934.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
энергодар, всу, обстрелы, новости
Администрация Энергодара: четверо жителей города получили ранения при обстреле ВСУ
Четыре человека получили ранения в результате обстрела украинскими военными окраин Энергодара в Запорожской области, сообщили в администрации города
В результате применения кассетного реактивного снаряда РСЗО "Ураган" по садовому товариществу "Строитель" боевыми осколочными элементами ранены четыре мирных жителя.
Среди пострадавших есть девочка-подросток, она находится в состоянии средней тяжести, ее доставили в больницу.
Ранее ВСУ обстреливали окраины Энергодара из различного вооружения, в том числе реактивной артиллерии.
В результате ударов со стороны украинской армии погиб как минимум один человек, пострадала гражданская инфраструктура, повреждения получили два автомобиля, частное домовладение, забор жилого дома и придомовая территория.