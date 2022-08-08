https://ukraina.ru/20220808/1037395515.html

Администрация Энергодара: четверо жителей города получили ранения при обстреле ВСУ

Администрация Энергодара: четверо жителей города получили ранения при обстреле ВСУ - 08.08.2022 Украина.ру

Администрация Энергодара: четверо жителей города получили ранения при обстреле ВСУ

Четыре человека получили ранения в результате обстрела украинскими военными окраин Энергодара в Запорожской области, сообщили в администрации города

2022-08-08T09:24

2022-08-08T09:24

2022-08-08T09:24

энергодар

всу

обстрелы

новости

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Среди пострадавших есть девочка-подросток, она находится в состоянии средней тяжести, ее доставили в больницу.Ранее ВСУ обстреливали окраины Энергодара из различного вооружения, в том числе реактивной артиллерии.В результате ударов со стороны украинской армии погиб как минимум один человек, пострадала гражданская инфраструктура, повреждения получили два автомобиля, частное домовладение, забор жилого дома и придомовая территория.

https://ukraina.ru/20220808/1037388934.html

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энергодар, всу, обстрелы, новости