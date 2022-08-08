Месть и подлость. Зачем ВСУ обстреливают Запорожскую АЭС? - 08.08.2022 Украина.ру
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Месть и подлость. Зачем ВСУ обстреливают Запорожскую АЭС?
Месть и подлость. Зачем ВСУ обстреливают Запорожскую АЭС? - 08.08.2022 Украина.ру
Месть и подлость. Зачем ВСУ обстреливают Запорожскую АЭС?
Украина.ру, 08.08.2022
2022-08-08T07:32
2022-08-08T09:28
эксклюзив
сво
украина
запорожье
запорожская аэс
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Неоднократные обстрелы Запорожской АЭС в последние дни вызвали немалую обеспокоенность общественности и на Украине, и в России, и в Европе. Ещё бы — достаточно вспомнить, сколько бед натворил один-единственный реактор в Чернобыле, а сейчас под огнём артиллерии находятся шесть…Между тем в украинских СМИ уже рисуют схемы, по которым в зону обязательной эвакуации попадают Запорожье и Мелитополь, а украинский Минздрав выпустил инструкцию на случай техногенной аварии на АЭС и радиационного заражения.Традиционно, обе стороны обвиняют друг друга в провокациях. Владимир Зеленский 6 августа однозначно заявил: «Сегодня россияне дважды обстреляли Запорожскую АЭС. Россия должна нести ответственность за угрозу атомной станции». Минобороны России уверенно отвечает, что обстрелы идут с украинской стороны.Вообще, установить откуда прилетели снаряды и какого калибра несложно. Но в Киеве отлично понимают, что никто и ничего проверять не будет. Просто у Киева возникли напряжённые отношения со всеми практически международными организациями, которые намекают украинским властям, что нужно быть более покладистыми в решении важных для Запада вопросов. Потому пришлось включить памятную ещё по 2014 году кампанию «они сами себя обстреляли»…Начать, пожалуй, стоит с того, что непосредственной угрозы ядерной аварии скорее всего нет. Реакторы АЭС способны выдержать попадание любых боеприпасов, находящихся на вооружении ВСУ, а повреждение обслуживающих систем приведёт к максимальной проектной аварии, которая пресекается автоматическим сбросом защиты реактора. Сугубо теоретически, медленное развитие аварии и непрофессиональные действия персонала могут привести к повторению Чернобыля или Фукусимы. Но вероятность этого крайне низка.Непосредственная опасность касается поражения хранилища отработанного ядерного топлива, но в этом случае заражение будет местным и вряд ли коснётся территорий за пределами собственно АЭС.Мы не думаем, что организация ядерной катастрофы входит в намерения киевских властей. При всей их ненависти к своей стране и презрению к народу они отлично понимают, что ЗАЭС формально находится в собственности Украины, и им придётся быть соответчиками, буде со станцией случится что-то страшное. Хотя управление заражённой территорией — очень перспективное направление. Столько денег украсть можно…Какие же цели может ставить Киев перед ВСУ? Их целая россыпь.Во-первых, это недопущение подключения ЗАЭС к российской энергосистеме, которое планировалось осуществить осенью. Соответственно, огонь прицельно вёлся по распределительному устройству, которое ведёт на Каховку (подключать предполагается через каховскую ЛЭП).При этом задачи сохранить подключение к энергосистеме Украины не ставится. Более того, распредустройства, ориентированные на Запорожье и Никополь, тоже пострадали. Да, это будет означать катастрофическую систему в украинской энергетике, но в случае чего во всём можно будет обвинить Россию, а недостаток электроэнергии восполнить за счёт закупок в Европе (если получится и втридорога).В общем, в Генштабе ВСУ не смотрят российские ток-шоу и не слышали мнений экспертов о том, что нанесение ударов по стратегической инфраструктуре (энергетической в том числе) нецелесообразно. Ну, или аргументы этих экспертов сочли неубедительными.Во-вторых, целью является провоцирование паники не только в Энергодаре (заставить бежать персонал станции — частная задача), но также населения других освобождённых районов Запорожской области.Результатом должна стать дестабилизация ситуации в регионе и срыв референдума о присоединении к России. Понятно, паника охватит и прилегающие районы подконтрольные Украине, но это украинское командование волнует не слишком сильно. Ему-то референдумы проводить не нужно.В-третьих, обстрелы территории АЭС — вполне серьёзная причина, чтобы исключить посещение станции миссией МАГАТЭ.Заезд сотрудников МАГАТЭ на ЗАЭС, контролируемую российскими властями, подтвердит, что станция не находится под украинским контролем, а значит о её функционировании нужно договариваться не с формальным владельцем, а с фактическим. Естественно, для Украины это неприемлемо.В-четвёртых, в случае неспособности российских войск обеспечить безопасность станции напрашивается выход из ситуации через… «жест доброй воли» (надеемся, сотрудника украинского ЦИПсО, придумавшего этот термин, премировали).В общем, резонов обстреливать станцию у украинской власти, потерявшей берега, вполне достаточно. Вот и нынешней ночью опять стреляли...
https://ukraina.ru/20201022/1029358218.html
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Василий Стоякин
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Василий Стоякин
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эксклюзив, сво, украина, запорожье, запорожская аэс

Месть и подлость. Зачем ВСУ обстреливают Запорожскую АЭС?

07:32 08.08.2022 (обновлено: 09:28 08.08.2022)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС находится под контролем российских военных
Запорожская АЭС находится под контролем российских военных - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Василий Стоякин
Василий Стоякин
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Неоднократные обстрелы Запорожской АЭС в последние дни вызвали немалую обеспокоенность общественности и на Украине, и в России, и в Европе. Ещё бы — достаточно вспомнить, сколько бед натворил один-единственный реактор в Чернобыле, а сейчас под огнём артиллерии находятся шесть…
Между тем в украинских СМИ уже рисуют схемы, по которым в зону обязательной эвакуации попадают Запорожье и Мелитополь, а украинский Минздрав выпустил инструкцию на случай техногенной аварии на АЭС и радиационного заражения.
Василий Стоякин
22 октября 2020, 15:30
Василий Стоякин: кто онЖурналист, политолог, политтехнолог, социолог, публицист, автор сайта Украина.ру
Традиционно, обе стороны обвиняют друг друга в провокациях. Владимир Зеленский 6 августа однозначно заявил: «Сегодня россияне дважды обстреляли Запорожскую АЭС. Россия должна нести ответственность за угрозу атомной станции». Минобороны России уверенно отвечает, что обстрелы идут с украинской стороны.
Вообще, установить откуда прилетели снаряды и какого калибра несложно. Но в Киеве отлично понимают, что никто и ничего проверять не будет. Просто у Киева возникли напряжённые отношения со всеми практически международными организациями, которые намекают украинским властям, что нужно быть более покладистыми в решении важных для Запада вопросов. Потому пришлось включить памятную ещё по 2014 году кампанию «они сами себя обстреляли»…
Начать, пожалуй, стоит с того, что непосредственной угрозы ядерной аварии скорее всего нет. Реакторы АЭС способны выдержать попадание любых боеприпасов, находящихся на вооружении ВСУ, а повреждение обслуживающих систем приведёт к максимальной проектной аварии, которая пресекается автоматическим сбросом защиты реактора. Сугубо теоретически, медленное развитие аварии и непрофессиональные действия персонала могут привести к повторению Чернобыля или Фукусимы. Но вероятность этого крайне низка.
Непосредственная опасность касается поражения хранилища отработанного ядерного топлива, но в этом случае заражение будет местным и вряд ли коснётся территорий за пределами собственно АЭС.
Мы не думаем, что организация ядерной катастрофы входит в намерения киевских властей. При всей их ненависти к своей стране и презрению к народу они отлично понимают, что ЗАЭС формально находится в собственности Украины, и им придётся быть соответчиками, буде со станцией случится что-то страшное.
Хотя управление заражённой территорией — очень перспективное направление. Столько денег украсть можно…
Какие же цели может ставить Киев перед ВСУ? Их целая россыпь.
Во-первых, это недопущение подключения ЗАЭС к российской энергосистеме, которое планировалось осуществить осенью. Соответственно, огонь прицельно вёлся по распределительному устройству, которое ведёт на Каховку (подключать предполагается через каховскую ЛЭП).
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
Вчера, 19:00Спецоперация
Обстрелы ЗАЭС, требования Воздушных сил. Итоги 7 августа на УкраинеВ украинских Воздушных силах рассказали о потребностях. Украина обстреляла Запорожскую АЭС из реактивной артиллерии
При этом задачи сохранить подключение к энергосистеме Украины не ставится. Более того, распредустройства, ориентированные на Запорожье и Никополь, тоже пострадали. Да, это будет означать катастрофическую систему в украинской энергетике, но в случае чего во всём можно будет обвинить Россию, а недостаток электроэнергии восполнить за счёт закупок в Европе (если получится и втридорога).
В общем, в Генштабе ВСУ не смотрят российские ток-шоу и не слышали мнений экспертов о том, что нанесение ударов по стратегической инфраструктуре (энергетической в том числе) нецелесообразно. Ну, или аргументы этих экспертов сочли неубедительными.
Во-вторых, целью является провоцирование паники не только в Энергодаре (заставить бежать персонал станции — частная задача), но также населения других освобождённых районов Запорожской области.
Результатом должна стать дестабилизация ситуации в регионе и срыв референдума о присоединении к России. Понятно, паника охватит и прилегающие районы подконтрольные Украине, но это украинское командование волнует не слишком сильно. Ему-то референдумы проводить не нужно.
В-третьих, обстрелы территории АЭС — вполне серьёзная причина, чтобы исключить посещение станции миссией МАГАТЭ.
Заезд сотрудников МАГАТЭ на ЗАЭС, контролируемую российскими властями, подтвердит, что станция не находится под украинским контролем, а значит о её функционировании нужно договариваться не с формальным владельцем, а с фактическим. Естественно, для Украины это неприемлемо.
В-четвёртых, в случае неспособности российских войск обеспечить безопасность станции напрашивается выход из ситуации через… «жест доброй воли» (надеемся, сотрудника украинского ЦИПсО, придумавшего этот термин, премировали).
В общем, резонов обстреливать станцию у украинской власти, потерявшей берега, вполне достаточно. Вот и нынешней ночью опять стреляли...
 
ЭксклюзивСВОУкраинаЗапорожьеЗапорожская АЭС
 
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