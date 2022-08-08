https://ukraina.ru/20220808/1037385987.html

Алексей Казаков: "Россия может стать ведущим государством в сфере IT-технологий"

Алексей Казаков: "Россия может стать ведущим государством в сфере IT-технологий" - 08.08.2022 Украина.ру

Алексей Казаков: "Россия может стать ведущим государством в сфере IT-технологий"

Россия имеет все шансы для того, чтобы стать лидером среди стран в IT-технологиях, считает политик, экс-депутат Государственной Думы Алексей Казаков.

2022-08-08T08:25

2022-08-08T08:25

2022-08-08T08:25

it-сектор

россия

александр казаков

новости

экс-депутат

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По его мнению, в настоящий момент государство стремится поддержать IT-индустрию, хотя пока что меры по поддержке не всегда можно назвать достаточны.Казаков добавил, что Россия имеет все предпосылки к продвижению вперед в сфере информационных технологий. По его мнению, у страны есть серьезный технологический и инженерный потенциал, достаточный для обеспечения развития.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220707/1034311947.html

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2022

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it-сектор, россия, александр казаков, новости, экс-депутат