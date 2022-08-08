Алексей Казаков: "Россия может стать ведущим государством в сфере IT-технологий" - 08.08.2022 Украина.ру
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Алексей Казаков: "Россия может стать ведущим государством в сфере IT-технологий"
Алексей Казаков: "Россия может стать ведущим государством в сфере IT-технологий" - 08.08.2022 Украина.ру
Алексей Казаков: "Россия может стать ведущим государством в сфере IT-технологий"
Россия имеет все шансы для того, чтобы стать лидером среди стран в IT-технологиях, считает политик, экс-депутат Государственной Думы Алексей Казаков.
2022-08-08T08:25
2022-08-08T08:25
it-сектор
россия
александр казаков
новости
экс-депутат
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По его мнению, в настоящий момент государство стремится поддержать IT-индустрию, хотя пока что меры по поддержке не всегда можно назвать достаточны.Казаков добавил, что Россия имеет все предпосылки к продвижению вперед в сфере информационных технологий. По его мнению, у страны есть серьезный технологический и инженерный потенциал, достаточный для обеспечения развития.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220707/1034311947.html
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it-сектор, россия, александр казаков, новости, экс-депутат

Алексей Казаков: "Россия может стать ведущим государством в сфере IT-технологий"

08:25 08.08.2022
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкОбразовательный IT-проект "Школа 21" в Казани программист, клавиатура
Образовательный IT-проект Школа 21 в Казани программист, клавиатура - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости . Максим Богодвид
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Россия имеет все шансы для того, чтобы стать лидером среди стран в IT-технологиях, считает политик, экс-депутат Государственной Думы Алексей Казаков.
По его мнению, в настоящий момент государство стремится поддержать IT-индустрию, хотя пока что меры по поддержке не всегда можно назвать достаточны.
Сегодня есть шаги в этом направлении, мы двигаемся вперед, у нас сильный премьер, который сам очень технологичный человек, многое эффективно настроил, еще работая в налоговой инспекции.
Алексей Казаков
Экс-депутат Государственной Думы РФ
Казаков добавил, что Россия имеет все предпосылки к продвижению вперед в сфере информационных технологий. По его мнению, у страны есть серьезный технологический и инженерный потенциал, достаточный для обеспечения развития.
Президент РФ В. Путин принял участие в открытии объектов здравоохранения - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
7 июля, 17:09
«Дома лучше»: Путин откровенно высказался об отъезде IT-специалистов за рубежПричины уезжать из России у IT-специалистов были разные, но многие уже вернулись, заявил президент РФ Владимир Путин 7 июля
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
IT-секторРоссияАлександр КазаковНовостиэкс-депутат
 
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