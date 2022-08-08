https://ukraina.ru/20220808/1037385987.html
Алексей Казаков: "Россия может стать ведущим государством в сфере IT-технологий"
Алексей Казаков: "Россия может стать ведущим государством в сфере IT-технологий" - 08.08.2022 Украина.ру
Алексей Казаков: "Россия может стать ведущим государством в сфере IT-технологий"
Россия имеет все шансы для того, чтобы стать лидером среди стран в IT-технологиях, считает политик, экс-депутат Государственной Думы Алексей Казаков.
2022-08-08T08:25
2022-08-08T08:25
2022-08-08T08:25
it-сектор
россия
александр казаков
новости
экс-депутат
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По его мнению, в настоящий момент государство стремится поддержать IT-индустрию, хотя пока что меры по поддержке не всегда можно назвать достаточны.Казаков добавил, что Россия имеет все предпосылки к продвижению вперед в сфере информационных технологий. По его мнению, у страны есть серьезный технологический и инженерный потенциал, достаточный для обеспечения развития.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220707/1034311947.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
it-сектор, россия, александр казаков, новости, экс-депутат
Алексей Казаков: "Россия может стать ведущим государством в сфере IT-технологий"
Россия имеет все шансы для того, чтобы стать лидером среди стран в IT-технологиях, считает политик, экс-депутат Государственной Думы Алексей Казаков.