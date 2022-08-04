https://ukraina.ru/20220804/1037222230.html

Алексей Казаков: У России есть всё, чтобы стать передовой страной в сфере IT-технологий

Алексей Казаков: У России есть всё, чтобы стать передовой страной в сфере IT-технологий - 04.08.2022 Украина.ру

Алексей Казаков: У России есть всё, чтобы стать передовой страной в сфере IT-технологий

Россия — самая свободная и либеральная страна в плане информации и работы журналистов, которая может стать еще и IT-столицей мира, считает политик Алексей... Украина.ру, 04.08.2022

2022-08-04T13:15

2022-08-04T13:15

2022-08-04T14:28

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Россия — самая свободная и либеральная страна в плане информации и работы журналистов, которая может стать еще и IT-столицей мира, считает политик Алексей Казаков, ранее работавший в Госдуме в комитете по связям с общественностью и информационным технологиям и связи. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.— Алексей Валерьевич, война с Украиной идет, как известно, не только непосредственно на поле боя, но и на информационном поле. Какие меры предпринимаются Россией, чтобы выигрывать в информационной войне? — Меры, конечно, какие-то принимаются, но, по моему мнению, в этом плане Россия самая демократическая и либеральная страна в мире, несмотря на те обвинения, которые против нас выдвигают наши западные оппоненты.Я считаю, что работа с информацией и с ее разумным цензурированием должна быть более серьезная и более глубокая, хотя очевидно, что уже многие позитивные шаги наше государство, наше правительство делает. Но, на мой взгляд, не достаточно, как с точки зрения, регламентирования работы в соцсетях, так и с точки зрения работы с инфлюенсерами и другими специалистами, кто продвигает объективную и правдивую информацию.— А что на ваш взгляд нужно еще сделать?— Еще более ответственно подходить к трактовке исторических событий, особенно при создании фильмов, каких-то исторических передач. Более строго и цепко. Государственное присутствие в формировании идеологии должно стать первостепенным.И оттолкнуться надо от того, что у государства должна наконец-то появится своя внятная идеология. Государство без идеологии — это как человек без собственного мнения. Здесь еще предстоит достаточно много работы.Я повторюсь, несмотря на то, что нас пытаются обвинить в отсутствии свободы слова и тоталитаризме, с точки зрения информации и работы журналистов, наверное, Российская Федерация самая свободная и либеральная.— Согласен. Ведь мы знаем, что именно из-за цензурных соображений Россия конфликтовала, например, с Google. Гугл цензурировал российские СМИ и вынужден был из-за этого частично уйти из России. Что будет с Youtube и Rutube, заблокируют ли американский ресурс и станет ли наша альтернатива достойной заменой американским ресурсам? И как скоро это может стать реальностью?— Я считаю, что блокировать Youtube нельзя. Это, в общем-то, раскрученная и популярная площадка, но учиться работать в современных данностях, в том числе и Youtube —надо стараться. Я считаю, что блокировка возможна только если эти площадки открыто заявляют об антироссийской позиции, как это было с «Инстаграмом»* и «Фейсбуком»*.— Некоторые эксперты говорят, что Youtube все-таки могут осенью заблокировать, это возможно?— Я ничего не исключаю, мы живем в сложное время, у нас сейчас непростой период в стране, и вопрос идеологической безопасности — один из ключевых. Поэтому, на мой взгляд, возможны подобные меры, хотя я бы хотел, чтобы этого не произошло.— Как можете оценить состояние IT-сферы в России сейчас? Ведь многие специалисты уехали, а нам нужны люди, которые работают в интересах РФ.— Да, есть такая проблема, количество этих специалистов сократилось, и я считаю, что необходимы специальные меры поддержки, которые должны работать действительно в полном объеме для существующих IT-компаний, также необходимо заниматься профориентацией, чтобы люди получали специальное образование веб-дизайнеров, программистов и так далее.Наращивать потенциал, Россия имеет большой интеллектуальный запас в этой сфере, его нельзя растратить, надо поддержать. В том числе, через госфинансирование обучения людей в этой сфере.— А те, кто остался, их достаточно? Или у нас есть просадка и нам нужно над этим очень активно работать?— Мне сложно оценить эту ситуацию, я думаю, что объективно ее не сможет оценить никто, потому что никто не знает точно, какое количество людей задействовано. Сколько людей, работающих в РФ, трудятся только для российских заказов, а кто продолжает работать на иностранные. Поэтому оценить в полном объеме сложно.В любом случае нам необходимо расширять эту сферу, Россия высокотехнологичная, высокоинтеллектуальная страна. Мы дали миру очень много толковых программистов, вообще с точки зрения разработки IT мы ушли дальше многих западных стран и нам надо развивать и расширять эту сферу.— На базе учреждений вроде «Сколково» и других?— Это нужно начинать с уровня профессионального технического образования и естественно развивать высшее. Это уже серьёзная профессиональная сфера с большим объемом бюджета, выполненных работ и доходов. Следовательно, надо стараться начинать с профессионального технического образования, со среднего, не надо делать это только для какой-то элитной части.— Если все эти меры будут приняты, и мы будем этим плотно заниматься, станем ли мы IT-столицей мира? Потенциал же хороший.— Все шансы, для того, чтобы стать одной из ведущих IT-стран у нас есть. То, что сегодня правительство пытается вводить какие-то меры поддержки и серьёзно к этому относится — это очевидно. То, что эти меры пока недостаточны и не всегда работают эффективно, это, в общем-то, объективные издержки, потому что глобальной работы по поддержке IT-отрасли у нас такой большой и серьезной никогда не было.Но сегодня есть шаги в этом направлении, мы двигаемся вперед, у нас сильный премьер, который сам очень технологичный человек, многое эффективно настроил, еще работая в налоговой инспекции.Сегодня все предпосылки, чтобы мы двинулись в этом направлении, у нас существуют, и большой инженерный потенциал, и технологический. В общем, всё у нас сегодня для этого есть.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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Александр Светлов

Александр Светлов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Светлов

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