https://ukraina.ru/20220807/1037377420.html

Хроника событий на Украине на 12:00 7 августа

Хроника событий на Украине на 12:00 7 августа - 07.08.2022 Украина.ру

Хроника событий на Украине на 12:00 7 августа

Украинские военные продолжают обстреливать Донбасс. У Минобороны Украины наметился конфликт со спецназовцами. Западные СМИ озаботились судьбой предоставленного Украине оружия

2022-08-07T12:26

2022-08-07T12:26

2022-08-07T12:26

спецоперация

эксклюзив

хроники

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Как сообщило представительство ДНР в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ нанесли 48 ударов по территории республики."На донецком направлении противник применял – РСЗО "Град", артиллерию 155, 152 и 122 мм, танк, на ясиноватском – артиллерия 155, 152 и 122 мм, миномёты 120 мм, на горловском – артиллерия 155 и 122 мм, миномёты 120 мм, выпустив 312 единиц различных боеприпасов", - указывалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы тринадцати населенных пунктов Республики: столица Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Гольмовский, Металлист, Зайцево, Доломитное, Горловка (Никитовский и Калининский районы), Железная Балка, Новобахмутовка, Минеральное, Яковлевка, Ясиноватая, Макеевка, Еленовка."За прошедшие сутки поступили сведения о гибели 2 гражданских лиц в Петровском и Куйбышевском районах Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 7 гражданских лиц в Киевском, Кировском, Куйбышевском районах Донецка, а также в Горловке", - сообщило представительство ДНР.Огнём украинской артиллерии было повреждено 25 домостроений в Кировском, Куйбышевском, Киевском, Червоногвардейском и Центрально-городском районах Макеевки, а также 3 объекта гражданской инфраструктуры.Как сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко, за прошедшие сутки ВСУ обстреляли Алчевск с применением РСЗО американского производства М142 HIMARS, выпустив одну ракету."В результате обстрела получил повреждения многоквартирный жилой дом. Дополнительная информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - отметил Филипоненко.Он также отметил, что на освобождённых от украинских националистов территориях Луганской Народной Республики инженерно-сапёрные подразделения Народной милиции ЛНР продолжают разминирование."В течение 6 августа ими очищено более 5 гектар территории от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими националистами в районах населенных пунктов Муратово и Боброво", - указал Филипоненко.Тем временем в Донбассе продолжаются ожесточённые бои.Конфликт со спецназовцамиЗамминистра обороны Украины Анна Маляр раскритиковала неназванных военных экспертов, которые, по её словам, срывают планы ВСУ."Комментарии "военных экспертов" о действиях ВСУ в момент активной фазы войны уже пора заносить в список 11-м грехом. Почтенный журналист и не менее почтенный бывший высокопоставленный военный ведут в эфире разговор о том, как нужно информационно обманывать врага. И при этом приводят конкретные примеры реальных заявлений. К примеру, если представлена информация, что планируется удар ВСУ по такому-то объекту - и называют реальный объект, то их экспертное мнение удара следует ожидать где-то на другом объекте. И эта информация по их мнению направлена на то, чтобы враг сосредоточил силы на ложном объекте. Собеседники демонстрируют, как они прекрасно осведомлены о том, что информация о контрнаступлении ВСУ на определённом направлении (и называют направление) - по их мнению, является информационной стратегией. И пытаются обсудить, насколько такая стратегия оправдана. Это пример прямого ущерба работе Вооружённых сил Украины", - заявила Маляр.Она подчеркнула, что это также подрывает доверие к заявлениям военно-политического руководства страны."Подрыв такого доверия во время войны ослабляет процесс консолидации общества ради победы. Кто сейчас от этого выиграл? Враг", - указала Маляр.Как отмечают украинские журналисты, несмотря на то, что замминистра обороны не назвала военного эксперта по имени, под её определение подпадает лишь один человек — бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, бывший первый замкомандующего Сил специальных операций ВСУ генерал-майор Сергей Кривонос.За два дня до этого — 4 августа — Кривонос в интервью радио "Новое время" раскритиковал власти Украины."К сожалению, и предыдущий руководитель, и нынешний не вызывают высокого доверия, потому что эти люди посторонние, они не знают этой системы, "левые", как говорится. То, что непосредственно ССО использовались в качестве штурмовой пехоты даже в том же Северодонецке или Лисичанске, а в каждого из этих бойцов вложены десятки, миллионы гривен, а в некоторых и долларов — это меня угнетало. С учетом того, что есть определенные заинтересованности в Офисе президента сохранить этих людей, они ставят молчаливых, преданных, а не пользующихся авторитетом профессионалов", - заявил Кривонос.Сам он — довольно авторитетен среди украинских спецназовцев. При этом Кривонос - родоначальник военной династии. В 2019 году его дочь окончила Военный институт Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.Также Кривонос заявил, что главнокомандующий Вооружённых сил Украины генерал армии Валерий Залужный скован в своих действиях."Залужный очень часто не может делать определённые вещи, потому что хоть и является главнокомандующим, но в определённых моментах окружения президента Украины руководит его процессами. Это видно даже со стороны. То, что не может быть осуществлена определённая кадровая политика, не могут устранить людей, которые не справились со своими обязанностями долгое время – это тоже показатель этого", - отметил Кривонос.Примечателен и тот факт, что эта критика прозвучала в эфире радио "НВ", которое принадлежит гражданину Чехии Томашу Фиале, ранее сотрудничавшему со структурами Джорджа Сороса. Фиалу на Украине считают агентом западного влияния. Сейчас у украинской власти наметился конфликт с западными структурами. Конфликт затрагивает в том числе и Минобороны.Где оружие?Американский телеканал CBS News выпустил фильм о судьбе оружия, которое поставляют на Украину. Один из спикеров — бывший командир спецназа Морской пехоты США полковник Эндрю Милберн заявил, что после пересечения границы США теряют контроль над военными грузами. И нужно создавать систему надзора за ними.Ранее Милберн уже делал аналогичные заявления в интервью другим СМИ.В сюжете приводятся расчеты литовского волонтера Йонаса Охмана, который полагает, что лишь 30-40% поставок с Запада доходят до нужд фронта.Кроме того, цитируется представитель Amnesty International Донателла Ровера. Она заявила, что на Украине может повториться то, что уже было в Ираке и Афганистане."Мы видели, как много оружия поступило в 2003 году во время вторжения в Ирак под руководством США, а затем наступил 2014 год, когда ИГИЛ* (запрещённая в РФ организация — Ред.) захватило большую часть страны и большие запасы оружия, предназначенного для иракских сил... Совсем недавно мы наблюдали такую же ситуацию в Афганистане", — заявила Ровера.Журналисты вспомнили о том, что ранее Украина также была известна как один из больших "чёрных рынков" советского оружия. Теперь же, опасаются представители западных СМИ, история может повториться, но уже с западными вооружениями.

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https://ukraina.ru/20220806/1037363382.html

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2022

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники