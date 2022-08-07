https://ukraina.ru/20220807/1037374654.html

Хроника событий на Украине на утро 7 августа

Хроника событий на Украине на утро 7 августа - 07.08.2022 Украина.ру

Хроника событий на Украине на утро 7 августа

На Украину прибыло первое судно с начала спецоперации, готовится к открытию ещё один порт в "зерновом коридоре". Украина готовит провокацию в Славянске и продолжает использовать гражданскую инфраструктуру для прикрытия

2022-08-07T10:27

2022-08-07T10:27

2022-08-07T10:27

спецоперация

хроники

эксклюзив

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О начале работы нового порта сообщил замминистра инфраструктуры Украины, один из "отцов" Майдана 2013-2014 годов Мустафа Найем."На следующей неделе планируем присоединить к "зерновой инициативе" и порт Южный. Работающий коридор из трех портов – Одесса, Черноморск и Южный – позволит нам в течение месяца выйти на 3 млн тонн экспорта украинской агропродукции", - заявил Найем.На сегодняшний день из двух портов всего вышло четыре судна - один из порта Одесса и три из порта Черноморск.О выходе судов в том сообщило в том числе и министерство национальной обороны Турции."Вышли из украинских портов. Суда будут стоять на якоре к северу от Стамбула и будут инспектироваться Совместным координационным центром", — говорится в публикации.Речь идёт о сухогрузах "Мустафа Некати", везущем в Италию шесть тысяч тонн подсолнечного масла, Star Helena, которое доставит в Китай 45 тысяч тонн семян подсолнечника, Glory, направляющемся в Стамбул с 66 тысячами тонн кукурузы, и Riva Wind, которое прибудет в Искендерун c 44 тысячами тонн кукурузы.Ранее стало известно, что 7 августа впервые после 24 февраля в Украину зашло судно под погрузку зерна - балкер FULMAR S под флагом Барбадоса. Ожидается, что 8 августа на судно загрузят кукурузу.Как заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков, судно зашло в рамках реализации Инициативы о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов.Кубраков заявил, что прибытие FULMAR S означает старт работы "зернового коридора" в двух направлениях – на выход и вход в порты Украины."Это событие также является важным сигналом рынка, что "зерновой коридор" – безопасная и главное выгодная бизнес возможность для судовладельцев вернуться в украинские порты", – отметил Кубраков.Как сообщалось, сухогруз вышел из турецкого порта BANDIRMA в Мраморном море более 10 дней назад. До 2 августа судно находилось на якорной стоянке у турецкого порта PENDIK, а затем до 5 августа – на якорной стоянке у пролива Босфор в Черном море, откуда отправилось в направлении порта "Черноморск" в 15:50.Провокация в СлавянскеВечером 6 августа начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал о готовящейся ВСУ провокации в Славяснке."Достоверно известно, что командование ВСУ силами 72 центра информационно-психологических операций готовит очередную масштабную провокацию с гибелью мирного населения якобы в результате неизбирательных ударов российских Вооружённых Сил. Для её реализации в пригороде Славянска Донецкой Народной Республики развернуты минометные расчеты, которыми 7 августа 2022 года планируется обстрелять места компактного проживания местного населения и беженцев (ул. Геологическая) во время раздачи гуманитарной помощи", - заявил Мизинцев.По его словам, для подготовки фото- и видеоматериалов о якобы "убийствах мирных жителей русскими" и их последующего широкого распространения в украинских и западных СМИ в город прибыли иностранные журналисты."Заранее предупреждаем мировое сообщество и международные организации о готовящейся украинскими властями циничной провокации, в результате которой могут пострадать мирные граждане, а киевский режим по уже отработанному сценарию обвинит Вооружённые Силы России в гибели гражданского населения", - отметил Мизинцев.Примечательно, что в Славянск, несмотря на приближающиеся к городу боевые действия, продолжают возвращаться люди. Причина — нехватка денег. На беженцах из Донбасса наживаются на Западной Украине."Я могу вас отвезти и показать, где мама с тремя детьми вернулась сюда. Потому, что она жила там, она продала с себя всё золото, у неё обручалки даже нет сейчас. А всё потому, что она приехала туда и ей в два раза арендную плату подняли. И жить её надо было за что-то. Всё. И она вернулась сюда. И таких примеров у нас очень много", - рассказывал в августе в интервью проекту BIHUS.Info украинский военный капеллан Геннадий.То же рассказал и другой опрошенный проектом."В апреле здесь был ещё пустой город. Многие повозвращались: поддержки от государства нету, сбережения закончились, всё, квартиры сами знаете, сколько [стоит]снимать. Работы нет, жить не на что", - рассказал военнослужащий Нацгвардии Константин.Опрошенные проектом местные жители также рассказали о том, что на Украине их не ждут.Под прикрытием гражданской инфраструктурыТакже вечером 6 августа Мизинцев рассказал о том, как украинские военные прикрываются гражданской инфраструктурой."В Новой Водолаге Харьковской области боевики националистических батальонов в здании детского сада (ул. Троицкая) оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов, подходы к учебному учреждению заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено", - отметил Мизинцев.Он также указал, что в Николаеве на нижних и верхних этажах многоквартирных жилых домов украинские военные разместили огневые позиции и склады боеприпасов."Под предлогом якобы обеспечения безопасности боевики запретили местным жителям покидать свои дома, все их попытки самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются", - указал Мизинцев.Он назвал и другие объекты, где оборудовали свои базы украинские военные."В Дружковке Донецкой Народной Республики в здании профессионально-технического лицея № 36 (ул. Соборная) размещены боевики украинских вооруженных формирований, на прилегающей территории – бронетехника, РСЗО и артиллерия, подходы к зданию заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено. По имеющейся достоверной информации боевики украинских вооруженных формирований в с. Таврийское Запорожской области заминировали автомобильный мост через реку Конка, который планируют взорвать и обвинить подразделения Вооруженных Сил России и Донецкой Народной Республики в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры", - отметил Мизинцев.Начальник Национального центра управления обороной РФ акцентировал внимание на то, что в ходе выполнения задач специальной военной операции Вооружённые Силы России и воинские формирования Донецкой и Луганской народных республик не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры, исключительно гуманно относятся к гражданскому населению и оказывают мирным жителям всестороннюю помощь и поддержку."Подобные действия украинских властей свидетельствуют об их бесчеловечном отношении к судьбам мирных граждан и полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права", - указал Мизинцев.Ранее о том, что ВСУ и другие вооружённые формирования используют гражданскую инфраструктуру, в том числе медицинские и образовательные учреждения для прикрытия, сообщила и организация Amnesty International. Её доклад взбудоражил Запад и Украину. За последнюю вступилась и Великобритания, в СМИ которой развернулась травля правозащитников.В свою очередь украинская власть начала кампанию по дискредитации организации."Пошли сплетни, что глава Офиса президента Андрей Ермак дал указание своим функционерам начать кампанию против Amnesty International: необходимо дискредитировать, всячески игнорировать, мешать работе её представителей. Вся кампания рассчитана на этапы, конечный результат запретить её (AI - Ред.) на Украине. Под это уже ищут даже депутатов, которые выступят с такой инициативой (это трудно найти, всё боятся ссориться с уважаемыми партнерами)", - сообщил 6 августа популярный на Украине Telegram-канал "Картель".В его публикации отмечается, что на фоне последнего заявления французского отдела Amnesty International, что ВСУ должны уйти из жилых кварталов, садиков, школ, больниц, а также увольнения по собственному желанию главы украинского отдела Amnesty International "запрет действия организации на территории Украины - закономерный итог всей битвы"."Но сможет ли Ермак провернуть такую игру, вопрос открытый. Это вам не "местечковый беспредел" - это наезд на западные институты, и вызов многим западным лобби группам", - отмечалось в публикации канала.Пока же ВСУ продолжают использовать гражданскую инфраструктуру для прикрытия.

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив