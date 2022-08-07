"Что нам делать в холодной Германии?.." - немецкие пенсионеры бегут от холода на юг - 07.08.2022 Украина.ру
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"Что нам делать в холодной Германии?.." - немецкие пенсионеры бегут от холода на юг
"Что нам делать в холодной Германии?.." - немецкие пенсионеры бегут от холода на юг - 07.08.2022 Украина.ру
"Что нам делать в холодной Германии?.." - немецкие пенсионеры бегут от холода на юг
Туристические фирмы Германии сообщили о резком росте броней отелей в теплых странах на ближайшую зиму, большинство туристов – пенсионеры, сообщила Ассоциация туроператоров 5 августа
2022-08-07T09:36
2022-08-07T09:36
новости
отопление
германия
пенсионеры
тунис
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По информации ассоциации, самые популярные направления – Турция, Египет, Тунис Канарские острова, Таиланд. Также увеличилось количество броней в Сенегал, Кабо-Верде и страны Карибского бассейна."Что нам делать в холодной Германии? Отопление съедает наши деньги. А в Тунисе нас балуют в отеле с утра до ночи", — говорит пенсионер Лотар в интервью немецкому изданию Bild.Он позволил журналист посчитать стоимость его двухмесячного проживания в Тунисе и сравнить с коммуналкой, которую он получит зимой: результат вышел очевидным.
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новости, отопление, германия, пенсионеры, тунис

"Что нам делать в холодной Германии?.." - немецкие пенсионеры бегут от холода на юг

09:36 07.08.2022
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтдых в Крыму
Отдых в Крыму - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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Туристические фирмы Германии сообщили о резком росте броней отелей в теплых странах на ближайшую зиму, большинство туристов – пенсионеры, сообщила Ассоциация туроператоров 5 августа
По информации ассоциации, самые популярные направления – Турция, Египет, Тунис Канарские острова, Таиланд. Также увеличилось количество броней в Сенегал, Кабо-Верде и страны Карибского бассейна.
"Что нам делать в холодной Германии? Отопление съедает наши деньги. А в Тунисе нас балуют в отеле с утра до ночи", — говорит пенсионер Лотар в интервью немецкому изданию Bild.
Он позволил журналист посчитать стоимость его двухмесячного проживания в Тунисе и сравнить с коммуналкой, которую он получит зимой: результат вышел очевидным.
Энергетические объекты Крыма - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
29 июля, 09:59
"Пришлось открыть закрома": Британия переплачивает за энергию из-за отсутствия газа из РФИздание The Spectator 29 июля опубликовало материал, в котором заявляет, что Великобритания переплатила за импорт бельгийской электроэнергии пять тысяч процентов из-за рекордной жары и сокращения поставок российского газа в Европу
 
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