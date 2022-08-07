https://ukraina.ru/20220807/1037373776.html

"Что нам делать в холодной Германии?.." - немецкие пенсионеры бегут от холода на юг

"Что нам делать в холодной Германии?.." - немецкие пенсионеры бегут от холода на юг - 07.08.2022 Украина.ру

"Что нам делать в холодной Германии?.." - немецкие пенсионеры бегут от холода на юг

Туристические фирмы Германии сообщили о резком росте броней отелей в теплых странах на ближайшую зиму, большинство туристов – пенсионеры, сообщила Ассоциация туроператоров 5 августа

2022-08-07T09:36

2022-08-07T09:36

2022-08-07T09:36

новости

отопление

германия

пенсионеры

тунис

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По информации ассоциации, самые популярные направления – Турция, Египет, Тунис Канарские острова, Таиланд. Также увеличилось количество броней в Сенегал, Кабо-Верде и страны Карибского бассейна."Что нам делать в холодной Германии? Отопление съедает наши деньги. А в Тунисе нас балуют в отеле с утра до ночи", — говорит пенсионер Лотар в интервью немецкому изданию Bild.Он позволил журналист посчитать стоимость его двухмесячного проживания в Тунисе и сравнить с коммуналкой, которую он получит зимой: результат вышел очевидным.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, отопление, германия, пенсионеры, тунис