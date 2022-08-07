"Что нам делать в холодной Германии?.." - немецкие пенсионеры бегут от холода на юг
Туристические фирмы Германии сообщили о резком росте броней отелей в теплых странах на ближайшую зиму, большинство туристов – пенсионеры, сообщила Ассоциация туроператоров 5 августа
По информации ассоциации, самые популярные направления – Турция, Египет, Тунис Канарские острова, Таиланд. Также увеличилось количество броней в Сенегал, Кабо-Верде и страны Карибского бассейна.
"Что нам делать в холодной Германии? Отопление съедает наши деньги. А в Тунисе нас балуют в отеле с утра до ночи", — говорит пенсионер Лотар в интервью немецкому изданию Bild.
Он позволил журналист посчитать стоимость его двухмесячного проживания в Тунисе и сравнить с коммуналкой, которую он получит зимой: результат вышел очевидным.
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