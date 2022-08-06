https://ukraina.ru/20220806/1037331649.html
"Не выживет никто": эксперт Маслов рассказал, будет ли ядерная война между Китаем и США
"Не выживет никто": эксперт Маслов рассказал, будет ли ядерная война между Китаем и США - 06.08.2022 Украина.ру
"Не выживет никто": эксперт Маслов рассказал, будет ли ядерная война между Китаем и США
Ядерной войны не будет между Китаем и США, потому что они понимают, что произойдет обнуление нынешней цивилизации и максимум, на что могут пойти американцы – это простимулировать военные действия в Тайваньском проливе между разными странами, сказал врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов в интервью Украина.ру
2022-08-06T04:15
2022-08-06T04:15
2022-08-06T04:15
сша
китай
ядерная война
новости
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Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, невзирая на угрозы Китая, прилетела ранее на Тайвань. Белый дом предупреждал, что Китай может ответить на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань военными провокациями. Китай пока объявил об учениях вокруг Тайваня.Он рассказал, что в Тайваньском проливе есть уже военные американские блоки — AUKUS и через эти них можно сделать так, чтобы шли вялые военные действия в регионе.Это значит, что через Тайваньский пролив не поплывет больше никаких грузов, прекратится авиасообщение и этот регион, который производит более 56% мирового ВВП, придет в стагнацию, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220803/1037234646.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сша, китай, ядерная война, новости
"Не выживет никто": эксперт Маслов рассказал, будет ли ядерная война между Китаем и США
Ядерной войны не будет между Китаем и США, потому что они понимают, что произойдет обнуление нынешней цивилизации и максимум, на что могут пойти американцы – это простимулировать военные действия в Тайваньском проливе между разными странами, сказал врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов в интервью Украина.ру
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, невзирая на угрозы Китая, прилетела ранее на Тайвань. Белый дом предупреждал, что Китай может ответить на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань военными провокациями. Китай пока объявил об учениях вокруг Тайваня.
И американцы, и китайцы понимают, что это все-таки ядерная война и не выживет никто, это будет обнуление нынешней цивилизации. Максимум, на что могут пойти американцы, — всяческое стимулирование реальных военных действий в Тайваньском проливе, чтобы втянуть туда максимальное количество стран.
Алексей Маслов
Врио директора Института Дальнего Востока РАН
Он рассказал, что в Тайваньском проливе есть уже военные американские блоки — AUKUS и через эти них можно сделать так, чтобы шли вялые военные действия в регионе.
Это значит, что через Тайваньский пролив не поплывет больше никаких грузов, прекратится авиасообщение и этот регион, который производит более 56% мирового ВВП, придет в стагнацию, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.