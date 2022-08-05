https://ukraina.ru/20220805/1037327248.html

Военный эксперт объяснил, что будет с ВСУ, когда Россия окончательно зачистит Пески

Военный эксперт объяснил, что будет с ВСУ, когда Россия окончательно зачистит Пески - 05.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, что будет с ВСУ, когда Россия окончательно зачистит Пески

Полная зачистка от ВСУ населенного пункта Пески в Донбассе позволит союзным войскам выйти на оперативный простор. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру

2022-08-05T10:05

2022-08-05T10:05

2022-08-05T10:48

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россия

пески

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Ранее Владимир Зеленский заявил, что на донецком направлении ВСУ не могут сломать преимущество российской армии в артиллерии и в живой силе. По его словам, это особенно ощущается в районе Песок и Авдеевки, "Там просто ад. Этого даже не описать словами".Мы можем не брать населенный пункт, обойти его слева или справа, но он останется у нас в тылу. Но если мы его взяли, мы понимаем, что у нас зачищен тыл, и мы можем двигаться дальше и развивать наступательные действия в том или ином направлении. В случае Песков – это удар с фланга, пояснил эксперт.При этом, по его словам, сообщения о зачистке Песок на 50 или 70% не стоит воспринимать буквально: возможно, что какая-то разведка или передовая группа что-то взяла и отошла. Но это не означает, что населенный пункт полностью под нашим контролем.В целом же главком ВСУ Залужный уже готовится к уходу из Донбасса и готовит оборонительные рубежи где-то по линии Днепра, заключил собеседник издания.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, пески