https://ukraina.ru/20220805/1037327248.html
Военный эксперт объяснил, что будет с ВСУ, когда Россия окончательно зачистит Пески
Военный эксперт объяснил, что будет с ВСУ, когда Россия окончательно зачистит Пески - 05.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, что будет с ВСУ, когда Россия окончательно зачистит Пески
Полная зачистка от ВСУ населенного пункта Пески в Донбассе позволит союзным войскам выйти на оперативный простор. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
2022-08-05T10:05
2022-08-05T10:05
2022-08-05T10:48
новости
россия
пески
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Ранее Владимир Зеленский заявил, что на донецком направлении ВСУ не могут сломать преимущество российской армии в артиллерии и в живой силе. По его словам, это особенно ощущается в районе Песок и Авдеевки, "Там просто ад. Этого даже не описать словами".Мы можем не брать населенный пункт, обойти его слева или справа, но он останется у нас в тылу. Но если мы его взяли, мы понимаем, что у нас зачищен тыл, и мы можем двигаться дальше и развивать наступательные действия в том или ином направлении. В случае Песков – это удар с фланга, пояснил эксперт.При этом, по его словам, сообщения о зачистке Песок на 50 или 70% не стоит воспринимать буквально: возможно, что какая-то разведка или передовая группа что-то взяла и отошла. Но это не означает, что населенный пункт полностью под нашим контролем.В целом же главком ВСУ Залужный уже готовится к уходу из Донбасса и готовит оборонительные рубежи где-то по линии Днепра, заключил собеседник издания.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, пески
Военный эксперт объяснил, что будет с ВСУ, когда Россия окончательно зачистит Пески
10:05 05.08.2022 (обновлено: 10:48 05.08.2022)
Полная зачистка от ВСУ населенного пункта Пески в Донбассе позволит союзным войскам выйти на оперативный простор. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
Ранее Владимир Зеленский заявил, что на донецком направлении ВСУ не могут сломать преимущество российской армии в артиллерии и в живой силе. По его словам, это особенно ощущается в районе Песок и Авдеевки, "Там просто ад. Этого даже не описать словами".
Мы можем не брать населенный пункт, обойти его слева или справа, но он останется у нас в тылу. Но если мы его взяли, мы понимаем, что у нас зачищен тыл, и мы можем двигаться дальше и развивать наступательные действия в том или ином направлении. В случае Песков – это удар с фланга, пояснил эксперт.
При этом, по его словам, сообщения о зачистке Песок на 50 или 70% не стоит воспринимать буквально: возможно, что какая-то разведка или передовая группа что-то взяла и отошла. Но это не означает, что населенный пункт полностью под нашим контролем.
"Полный контроль над населенным пунктом – это когда он зачищен и войска прошли дальше. К сожалению, некоторые наши коллеги опережают события, как это было в Северодонецке и Лисичанске. Сначала "Мы его взяли", а потом "Мы только подходим", "Мы только блокируем", "У нас оперативное окружение". На самом деле Минобороны поступает правильно, сообщая обо всем по факту", - указал Алехин.
В целом же главком ВСУ Залужный уже готовится к уходу из Донбасса и готовит оборонительные рубежи где-то по линии Днепра, заключил собеседник издания.