https://ukraina.ru/20220805/1037326755.html

Нэнси Пелоси похоронила Тайвань

Нэнси Пелоси похоронила Тайвань - 05.08.2022 Украина.ру

Нэнси Пелоси похоронила Тайвань

Украина.ру, 05.08.2022

2022-08-05T12:17

2022-08-05T12:17

2022-08-05T12:17

колонка

нэнси пелоси

тайвань

визит

сша

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/05/1037327373_0:104:3072:1832_1920x0_80_0_0_8407c117ba1c0a131afe2734e19fa01c.jpg.webp

История с полётом спикера палаты представителей Конгресса США на Тайвань изначально просчитывалась, как проигрышная для обеих сторон (и для США, и для Китая). Понятное дело, что для Тайваня тоже, и в первую очередь.Именно поэтому меня не удивила реакция части российских экспертов "мачистов", пытающихся описывать политические события на основе своего тяжёлого детства и усвоенных тогда же законов подворотни. Мол, если не ответил на наглость в тот же момент, значит струсил. Они и Путина так периодически оценивают, а потом никак не могут понять, почему у него всё получается, а их оценки оказываются крайне далеки от реальной действительности. Если люди застряли мысленно в босоногом детстве, в то время, как им уже о душе думать пора, им ничто не поможет и их ничем не исправить – просто надо принять, как данность и посочувствовать. С такими запросами и ожиданиями очень тяжело жить, особенно если твоя работа связана с политикой, смысл и значение которой ты не понимаешь.Меня удивила реакция властей Тайваня, покорно и даже с некоторым воодушевлением отправившимся на заклание. Если бы они были сторонниками скорейшего объединения с материковым Китаем или хотя бы сотрудниками китайской разведки, я бы их понял. Но Цай Инвэнь известна, как радикальный противник объединения, сторонница провозглашения Тайваньской республики и продления суверенитета Тайваня в бесконечность. Грубо говоря, она и её команда проводят ту самую политику "Двух Китаев", против которой всегда выступала не только КНР, но и большинство политиков Китайской Республики. Политиков КНР и КР разделяло отношение к форме государственной власти, но в стремлении объединить, в перспективе, Китай они были в большинстве своём едины.Однако Цай Инвэнь – представительница нового поколения тайваньских политиков – она родилась уже после того, как проигравшая китайскую гражданскую войну партия Гоминьдан и её лидер Чан Кайши нашли последнее убежище на Тайване. Она никогда не знала большого Китая, Для неё родина – её остров, всю её жизнь опасавшийся вторжения войск КНР. Для неё не существует прошлого в виде Китайской республики до победы коммунистов на материке. Для неё будущим является Тайваньская республика. Нечто подобное мы наблюдаем сейчас на Украине, где родившиеся после распада СССР и соответствующим образом воспитанные граждане не понимают какое отношение они имеют к России.Так вот, с моей непросвещённой точки зрения Цай Инвэнь, только услышав и намерении Пелоси заскочить в гости, должна была немедленно и убедительно попросить пролететь мимо. Мог же у неё аэропорт сломаться? Или ещё какая беда могла приключиться. Главное, чтобы старушка летела своей дорогой и не выдумывала себе дополнительные приключения.Обратимся к фактам. Что дал или мог дать визит Пелоси Тайваню? Ничего. США формально продолжают признавать КНР единственным китайским государством, равно как и поддерживать политику "одного Китая". Тайвань, как своего союзника они поддерживали раньше и поддерживать не перестанут, но поставки обещанного Тайбэю оружия даже по американским данным отстают уже на годы. Пелоси эту ситуацию не исправит.Между тем, большая часть американской элиты выступала против этого визита. По этому поводу почти сформировался давно отсутствующий по другим вопросам двухпартийный консенсус. Ситуация настолько прозрачна и понятна, что даже резко сдавшая в последние годы интеллектуально американская элита, просчитала её влёт.Итак Пелоси долго и упорно рассказывала всем, что хочет посетить Тайвань, а Китай также долго и упорно всем объяснял, что воспримет это как враждебный жест и обязательно даст жёсткий ответ. Причём судя по жёсткости заявлений и демонстрации силы, намекал Пекин на войну.Не думаю, что китайцы рассматривали возможность уничтожения самолёта Пелоси. Какой-никакой, а она всё же государственный деятель и атака на неё квалифицировалась бы как акт государственного терроризма. Но поскольку тема "сбить самолёт" активно обсуждалась, просто отметим – это сразу означало войну между Китаем и США, что не нужно было ни Пекину, ни Вашингтону.Если бы Пелоси отказалась посетить Тайвань, то после устроенной ею заварухи Пекин бы морально выиграл, а самой Нэнси в США лучше было бы не возвращаться. Это было бы унижение Америки, которое она своими руками организовала и которое ей бы не простили. То есть, вариант, что она таки прилетит на Тайвань был наиболее вероятным. Но в принципе от того пролетит она мимо Тайваня или всё-таки заглянет на остров, ничего не менялось.Байден, правда, накануне звонил Си Цзиньпину, объяснял, что это не политика США, что бабка не в себе и с ней никто в Вашингтоне ничего не может сделать. Но что Си до проблем американцев с Нэнси? У него есть конкретный факт – унижение Китая, чьим мнением пренебрегли. Между тем, если уж Пелоси так хотелось заглянуть на Тайвань, проще всего было формально обратиться за разрешением в МИД КНР (США же признают "один Китай", причём именно КНР, а не КР). Думаю, что китайцы не стали бы лезть в бутылку и моментально согласовали бы ей визит.Но "золотая акция" этого кризиса всё время находилась в руках у Цай Инвэнь. Её отказ принять Пелоси на Тайване разрешил бы все проблемы и был бы для Тайваня более благодетельным решением, чем если бы Пелоси в последний момент просто испугалась или решила бы прислушаться к рекомендациям Белого Дома и отменила бы визит.Отмена визита самой Пелоси ничего не давала китайцам. Для них ситуация оставалась бы следующей: американцы в любой момент могут повторить провокацию, а тайваньцы готовы во всём подыгрывать Вашингтону. Разрешить эту проблему можно одним способом – раз навсегда ликвидировать Тайвань. Это решение напрашивалось независимо от того, приземлился бы самолёт с Пелоси на Тайване (как это и произошло) или пролетел бы мимо. В данном случае реакция перспективных тайваньских политиков была важнее, чем эскапады пожилой американки.Да, прилёт Пелоси на Тайвань создаёт Си Цзиньпину некоторые неудобства. Оппозиция на запланированном на ноябрь съезде КПК может использовать этот казус против него. Но решения того уровня, которое в данном случае принимало китайское руководство не принимаются в одиночку. Слишком серьёзны последствия. Так что думаю, что Си Цзиньпин заручился поддержкой большинства своих влиятельных товарищей (помните, как Путин, накануне 24 февраля Совбез о признании ДНР/ЛНР проводил?).Китайцы сразу ответили санкциями и против Тайваня, и против США. Санкции довольно болезненны, но понятно, что они не являются адекватным ответом на столь масштабную провокацию. Учения, с возможным залётом ракет в территориальные воды Тайваня – несколько более серьёзная акция, но и американцы оставили в регионе своё авианосное соединение, то есть тоже демонстрируют силу, отвечая на угрозу угрозой.Следовательно, единственная реальная акция, которая закроет для американцев возможность продлить в будущее серию провокаций – оккупация Тайваня. Это, безусловно не то, что хотели в КНР. Для Пекина было важно присоединить остров мирно. Но США показали, что они всё равно будут провоцировать войну, пока не спровоцируют.Вечно торчать возле Тайваня американские авианосцы не будут. Китай может выбрать время и повод для атаки. В принципе "фактор Пелоси" будет достаточным поводом и через полгода.В общем, как часто бывает в игре с ненулевой суммой, все проиграли. У Си Цзиньпина небольшие имиджевые проблемы, в основном за пределами КНР. Саму КНР лишили надежды на мирное воссоединение с Тайванем, война же будет кровавым испытанием прежде всего для тайваньцев. США надеются, что в результате спровоцированных ими войн кровавый барьер возникнет между русскими – гражданами России и русскими – гражданами Украины (которые пока ещё считают себя украинцами). Точно также США рассчитывают на возникновение аналогичного кровавого барьера между материковым Китаем и Тайванем.У США тоже проблема – теперь Китай начнёт военные действия так и тогда, как и когда может наиболее сильно досадить этим Вашингтону. А у США ресурсы не резиновые и они уже в слишком большое количество кризисов влезли.Но наибольшие проблемы ожидают Тайвань. Ему практически подписан приговор и изменить что либо может только чудо.

https://ukraina.ru/20190708/1024169545.html

https://ukraina.ru/20220805/1037320022.html

https://ukraina.ru/20220804/1037284828.html

https://ukraina.ru/20220805/1037319260.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/102702/02/1027020214_928:0:4640:3712_100x100_80_0_0_9075b4fe15c71d0e56822ce081590804.jpg.webp

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/102702/02/1027020214_928:0:4640:3712_100x100_80_0_0_9075b4fe15c71d0e56822ce081590804.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/102702/02/1027020214_928:0:4640:3712_100x100_80_0_0_9075b4fe15c71d0e56822ce081590804.jpg.webp

колонка, нэнси пелоси, тайвань, визит, сша, китай