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Второго Мариуполя в Харькове не будет – военный обозреватель Алехин

Второго Мариуполя в Харькове не будет – военный обозреватель Алехин - 05.08.2022 Украина.ру

Второго Мариуполя в Харькове не будет – военный обозреватель Алехин

В Харькове из украинцев на фронт никто не рвется, ВСУ город обороняет, но нацбаты показали себя только мародерством и убийствами в области, сказал сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру

2022-08-05T07:30

2022-08-05T07:30

2022-08-05T07:30

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Он рассказал, что ВСУ "как в Мариуполе за Харьков цепляться не будут, потому что у них слабая устойчивость".По его мнению, противник Харьков не сдаст без боя, будут уличные бои, а любой город берется штурмовыми группами, но "второго Мариуполя в Харькове не будет".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, харьков, всу, мариуполь