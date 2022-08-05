https://ukraina.ru/20220805/1037318974.html
Второго Мариуполя в Харькове не будет – военный обозреватель Алехин
Второго Мариуполя в Харькове не будет – военный обозреватель Алехин - 05.08.2022 Украина.ру
Второго Мариуполя в Харькове не будет – военный обозреватель Алехин
В Харькове из украинцев на фронт никто не рвется, ВСУ город обороняет, но нацбаты показали себя только мародерством и убийствами в области, сказал сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
2022-08-05T07:30
2022-08-05T07:30
2022-08-05T07:30
новости
харьков
всу
мариуполь
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Он рассказал, что ВСУ "как в Мариуполе за Харьков цепляться не будут, потому что у них слабая устойчивость".По его мнению, противник Харьков не сдаст без боя, будут уличные бои, а любой город берется штурмовыми группами, но "второго Мариуполя в Харькове не будет".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, харьков, всу, мариуполь
Второго Мариуполя в Харькове не будет – военный обозреватель Алехин
В Харькове из украинцев на фронт никто не рвется, ВСУ город обороняет, но нацбаты показали себя только мародерством и убийствами в области, сказал сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
Он рассказал, что ВСУ "как в Мариуполе за Харьков цепляться не будут, потому что у них слабая устойчивость".
Там никто особо на фронт не рвется. Да, ВСУ его обороняет, но нацбаты показали себя только мародерством и убийствами в области. Они чуть с всвушниками не перестрелялись, когда их в Краматорск посылали.
Геннадий Алехин
Военный обозреватель, полковник запаса
По его мнению, противник Харьков не сдаст без боя, будут уличные бои, а любой город берется штурмовыми группами, но "второго Мариуполя в Харькове не будет".
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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