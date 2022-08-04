https://ukraina.ru/20220804/1037306297.html

ВСУ бессистемно расстреливают Донецк. Рассказы очевидцев

ВСУ бессистемно расстреливают Донецк. Рассказы очевидцев - 04.08.2022 Украина.ру

ВСУ бессистемно расстреливают Донецк. Рассказы очевидцев

Украина.ру, 04.08.2022

2022-08-04T15:45

2022-08-04T15:45

2022-08-04T16:30

эксклюзив

донбасс

днр

донецк

обстрелы

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В четверг, 4 августа, ВСУ в очередной раз обстреляли центр Донецка. Снаряды попали в район театра «Донбасс-опера», где проходило прощание с Героем ДНР и России, полковником Ольгой Качурой (позывной«Корса»), погибшей накануне под Горловкой.По всей вероятности, ВСУ намеревались убить руководство республики, которое должно было принять участие в церемонии прощания. По сообщению донецких СМИ, погибли 5 человек, есть много раненых.Били натовскими снарядамиПрилетели пять снарядов, выпущенных из натовских орудий 155-го калибра. Об этом изданию Украина.ру рассказал очевидец событий — донецкий майор Александр Иванов (позывной — «Майор»):«Конкретное время обстрела не помню, но всё это точно произошло до 10 часов утра. Мы пришли в "Донбасс-оперу", в холле которого был установлен гроб с телом Корсы, на прощание. Обстрел продолжался примерно минут пять.Было выпущено 5 снарядов, которые упали на отрезке между гостиницей "Донбасс палас" (до национализации ДНР этот пятизвездочный отель принадлежал олигарху Ринату Ахметову. — Ред.) и "Донбасс-оперой". Отрезок примерно в 200-300 метров.Один снаряд упал перед гостиницей со стороны проспекта Гурова — около подземного перехода. Там теперь большая воронка. Позже на этом месте работали саперы. Ударной волной вынесло окна в гостинице на первом этаже, а также на втором и частично на третьем.Снаряды попали и в дом между гостиницей и оперой. Один из них не разорвался. Поэтому мы и знаем, что это натовский снаряд. Еще было одно попадание в сквер рядом с танком Т-34 и кафе.В саму "Донбасс-оперу" не попали. Однако с левой стороны театра, где ездят машины, повыбивало стекла».Рядом с оперой, по словам майора Иванова, дежурила машина скорой помощи. Врачу, который приехал на ней, оторвало ногу, а медсестру, которая была с ним, ранило. Курсанты, которые стояли на улице в почетном карауле, не пострадали.«Всё затихло. Однако через какое-то время снова послышались звуки прилетов. Правда, украинцы били не сюда же, а в другое место. Вроде как где-то в районе Южного автовокзала.Связан ли обстрел с замыслом убить руководство ДНР, которое должно было приехать на прощание, сказать не могу. Мне кажется, украинцы просто до сих пор ее, даже погибшую, боятся. Это был их "прощальный салют" по ней», — полагает майор Иванов.Успели увести гостей из лобби-бараУкраина.ру связалась с работниками «Донбасс-паласа», один из которых рассказал, как происходил обстрел.«Когда начался обстрел, мы успели увести наших гостей из первого лобби, окна которого выходят, как на нашу главную улицу, Артема, так и на Гурова, перпендикулярную Артема, во второе лобби, которое находится в глубине гостиницы. Поэтому никто не пострадал.Я знаю только, что была убита прохожая, которая в это время шла по Артема. В первом лобби повыбивало окна. Посечен осколками вход в гостиницу. После обстрела там работали следователи и МЧС.Обстрел продолжался, наверное, минут 10. Через 30-40 минут по Донецку снова начало прилетать, но только в другом районе», — рассказал Украина.ру служащий «Донбасс-паласа».Еще три трупа в центреОбстрел Донецка после прилетов на «Донбасс-оперу» и «Донбасс-палас» не закончился — он продолжался всю первую половину дня. Было выпущено около 20 снарядов, в том числе начиненные минами «Лепесток». Украинская артиллерия разносила Кировский, Киевский и другие районы города, а также продолжала бить по центру — в Ворошиловском и в Калининском районах.«Я живу в центре. Где-то в 14:30 под наш дом упал снаряд. Отвел жену в подвал и вернулся, чтобы снять место обстрела. Под моим окном лежало три трупа. Украинцы бьют по городу совершенно бессистемно. Цель — вызвать панику в городе среди мирного населения», — рассказал Украина.ру военкор и писатель Геннадий Дубовой.

https://ukraina.ru/20220804/1037257917.html

https://ukraina.ru/20220802/1037106780.html

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Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

эксклюзив, донбасс, днр, донецк, обстрелы