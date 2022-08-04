Хроника событий на Украине на 12:00 4 августа - 04.08.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Хроника событий на Украине на 12:00 4 августа
Хроника событий на Украине на 12:00 4 августа - 04.08.2022 Украина.ру
Хроника событий на Украине на 12:00 4 августа
ВСУ нанесли удар по церемонии прощания с Героем России Ольгой Качурой в Донецке. Американский наёмник признался в пытках и убийствах российских военнопленных.
2022-08-04T12:17
2022-08-04T13:06
спецоперация
хроники
эксклюзив
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Как сообщило представительство ДНР в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ нанесли 63 удара по территории республики.«На донецком направлении противник применял РСЗО БМ-21 "Град", РСЗО БМ-27 "Ураган", артиллерию 155, 152 и 122 мм, миномёты120 мм, на ясиноватском — артиллерию 122 и 152 мм, на горловском — артиллерию 155, 152 и 122 мм, миномёты 120 мм, выпустив 542 единицы различных боеприпасов», — отмечалось в сообщении СЦКК.Под огнём украинской артиллерии оказались районы тринадцати населённых пунктов республики: столица Донецк (Ворошиловский, Киевский, Калининский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Старомихайловка, Александровка, Еленовка, Докучаевск, Горловка (Никитовский, Калининский район),Пантелеймоновка, Зайцево, Доломитное, Гольмовский, Ясиноватая, Макеевка, Минеральное.«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Кировском районе Донецка и Александровке. Ранения различной степени тяжести получили 14 гражданских лиц в Киевском, Кировском, Куйбышевском и Петровском районах Донецка и Макеевке», — сообщило представительство.Огнём украинской артиллерии за сутки было повреждено 47 домостроений в Куйбышевском, Кировском и Петровском районах Донецка, Горловке, Кременце и Макеевке, а также 7 объектов гражданской инфраструктуры.Как сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко, инженерно-сапёрные подразделения Народной милиции ЛНР продолжают разминирование территории республики.«В течение 3 августа ими очищено более 5 гектар территории от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими националистами в районах населённых пунктов Лисичанск и Капитаново», — сообщил Филипоненко.В Донбассе продолжают идти ожесточённые бои.Люди без честиВ четверг, 4 августа, в Донецке прощались с Героем ДНР и Героем России Ольгой Качурой, известной под позывным «Корса». Она была командиром артиллерийского дивизиона. О гибели Качуры 3 августа сообщил мэр Горловки Иван Приходько.Церемония прощания проходила в театре оперы и балета в центре Донецка. И ВСУ нанесли удар по театру.Как сообщил корреспондент РИА «Новости», сработала система ПВО, но как минимум два снаряда попали в здание театра. Всех, кто пришел на церемонию прощания эвакуировали в убежища.По сообщению РИА «Новости», как минимум одна девушка погибла в результате обстрела около отеля «Донбасс Палас». Есть раненые, сейчас им оказывают помощь.По словам очевидцев, снаряды попали также в два жилых дома по Театральному проспекту.Telegram-канал «Донбасс решает» сообщил, что, по предварительной информации, погибли два человека.«Медики оказывают помощь раненым при обстреле центра Донецка. Точное число раненых и погибших пока неизвестно. Украинские военные открыли огонь по центру Донецка, когда в здании Театра оперы и балеты стали собираться люди, чтобы попрощаться с Ольгой Качурой», — отмечалось в сообщении канала.Однако позже канал отметил, что по официальным данным погиб всё же один человек — девушка.Подобная террористическая практика ВСУ возмутила многих.«Мертвым мстят, твари», — отметила главред МИА «Россия Сегодня» Маргарита Симоньян.Российский журналист Дмитрий Стешин опубликовал видео обстрела, которое снял его подписчик.«Видео прилета по Донбасс Паласу, это самый центр Донецка. Им было мало того, что они убили "Корсу", они ее "проводили" с укропским скотством, обстреляв театр, где прощались...», — прокомментировал видео Стешин.Другие задались вопросом о необходимости ответа на действия ВСУ.«Украинцы сегодня обстреляли центр Донецка, стараясь убить как можно больше людей на прощании с Корсой. Зато когда умные люди предлагают бить по мостам и уничтожать ремонтно-мостовые бригады украинцев вышедшие на устранение разрушений, в ответ начинается вопль о том, что мол это же полувоенные-полугражданские и их убивать нельзя», — отметил один из военных корреспондентов.Подобная тактика ВСУ может выйти боком самим же украинским военным, особенно артиллеристам.Изувер из СШАПроект «Рыбарь» выложил телефонный разговор с Бенджамином Велкро — бывшим сержантом армии США, который тренировал подразделения с украинской теробороны. В нём Велкро признался в пытках и убийстве российского военнопленного. При этом сначала он попытался свалить всё на наёмников из «Грузинского легиона».«Я не настолько туп, чтобы обвинять себя в преступлениях. Конечно, что же это парни из "Грузинского легиона" потому, что они с...ные грузины и они дебилы. Он (убитый солдат ВС РФ. — Ред.) был откуда-то из Центральной Азии или Центральной России. Нам дали приказ не брать пленных, потому что нам сказали, что с нами будут обращаться так же: мы наёмники и нас казнит Россия. Так что мы перерезали ему сухожилия и заставили плыть, чтобы посмотреть, как можно плавать без сухожилий. Я не знаю, парню было лет 18, хрен его знает. Мы преподали ему грёбаный урок. Мы отрезали ему пятку и заставили переплывать через Северский Донец. И он утонул», — рассказал Велкро.Он также отметил, что по плывущему военнопленному стреляли.«Мы практиковались в стрельбе, чтобы посмотреть, как хорошо мы стреляем, пока он плывёт. Я не знаю, может, парни из сибирских задниц мира и могут хорошо плавать, но он мёртв», — заявил Велкро.А потом перешёл на ломаный русский.«Я знаю, как работать на войне, я знаю, как использовать квадрокоптер, я знаю, как делать эти войны. Я живу сейчас, говорю с тобой. Ну да. Если я не могу говорить, я умру. Это жизнь. Я профессиональный солдат. Сейчас я закончил работать потому, что я устал от войны», — заявил он на русском.Потом Велкро снова перешёл на английский и сообщил, что не будет передавать свидетельства об убитом солдате, т. к. это «вопрос безопасности».«Не хочу подгадить своему начальству. Если я буду говорить с русскими о местах, который я нашёл, меня порвут на кусочки. Вы придурки, команды по внедрению, мы вас вынесем», — заявил американец.Он также отметил, что ему всё равно, за какое подразделение воевать: запрещённый в РФ «Азов» или запрещённый в РФ «Правый сектор». Главное, чтобы ему платили деньги.
https://ukraina.ru/20220804/1037277109.html
https://ukraina.ru/20220803/1037270004.html
https://ukraina.ru/20220803/1037262127.html
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Егор Леев
Егор Леев
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5
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96
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Украина.ру
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5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
хроники, эксклюзив

Хроника событий на Украине на 12:00 4 августа

12:17 04.08.2022 (обновлено: 13:06 04.08.2022)
 
© РИА Новости . РИА Новости / TelegramОбстрел "Донбасс-палас" Донецк
Обстрел Донбасс-палас Донецк - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости / Telegram
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Егор Леев
автор Украина.ру
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ВСУ нанесли удар по церемонии прощания с Героем России Ольгой Качурой в Донецке. Американский наёмник признался в пытках и убийствах российских военнопленных.
Как сообщило представительство ДНР в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ нанесли 63 удара по территории республики.
«На донецком направлении противник применял РСЗО БМ-21 "Град", РСЗО БМ-27 "Ураган", артиллерию 155, 152 и 122 мм, миномёты120 мм, на ясиноватском — артиллерию 122 и 152 мм, на горловском — артиллерию 155, 152 и 122 мм, миномёты 120 мм, выпустив 542 единицы различных боеприпасов», — отмечалось в сообщении СЦКК.
Под огнём украинской артиллерии оказались районы тринадцати населённых пунктов республики: столица Донецк (Ворошиловский, Киевский, Калининский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Старомихайловка, Александровка, Еленовка, Докучаевск, Горловка (Никитовский, Калининский район),Пантелеймоновка, Зайцево, Доломитное, Гольмовский, Ясиноватая, Макеевка, Минеральное.
«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Кировском районе Донецка и Александровке. Ранения различной степени тяжести получили 14 гражданских лиц в Киевском, Кировском, Куйбышевском и Петровском районах Донецка и Макеевке», — сообщило представительство.
ВСУ военнослужащий украинский оружие - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
09:37Спецоперация
Хроника событий на Украине на утро 4 августа
Огнём украинской артиллерии за сутки было повреждено 47 домостроений в Куйбышевском, Кировском и Петровском районах Донецка, Горловке, Кременце и Макеевке, а также 7 объектов гражданской инфраструктуры.
Как сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко, инженерно-сапёрные подразделения Народной милиции ЛНР продолжают разминирование территории республики.
«В течение 3 августа ими очищено более 5 гектар территории от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими националистами в районах населённых пунктов Лисичанск и Капитаново», — сообщил Филипоненко.
В Донбассе продолжают идти ожесточённые бои.
Люди без чести
В четверг, 4 августа, в Донецке прощались с Героем ДНР и Героем России Ольгой Качурой, известной под позывным «Корса». Она была командиром артиллерийского дивизиона. О гибели Качуры 3 августа сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
Церемония прощания проходила в театре оперы и балета в центре Донецка. И ВСУ нанесли удар по театру.
Как сообщил корреспондент РИА «Новости», сработала система ПВО, но как минимум два снаряда попали в здание театра. Всех, кто пришел на церемонию прощания эвакуировали в убежища.
По сообщению РИА «Новости», как минимум одна девушка погибла в результате обстрела около отеля «Донбасс Палас». Есть раненые, сейчас им оказывают помощь.
Украинские беженцы в Польше табличка Солидарны с Украиной - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
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Беженцы в Европе и громкие заявления немецкого политика. Итоги 3 августа на Украине
По словам очевидцев, снаряды попали также в два жилых дома по Театральному проспекту.
Telegram-канал «Донбасс решает» сообщил, что, по предварительной информации, погибли два человека.
«Медики оказывают помощь раненым при обстреле центра Донецка. Точное число раненых и погибших пока неизвестно. Украинские военные открыли огонь по центру Донецка, когда в здании Театра оперы и балеты стали собираться люди, чтобы попрощаться с Ольгой Качурой», — отмечалось в сообщении канала.
Однако позже канал отметил, что по официальным данным погиб всё же один человек — девушка.
Подобная террористическая практика ВСУ возмутила многих.
«Мертвым мстят, твари», — отметила главред МИА «Россия Сегодня» Маргарита Симоньян.
Российский журналист Дмитрий Стешин опубликовал видео обстрела, которое снял его подписчик.
«Видео прилета по Донбасс Паласу, это самый центр Донецка. Им было мало того, что они убили "Корсу", они ее "проводили" с укропским скотством, обстреляв театр, где прощались...», — прокомментировал видео Стешин.
Другие задались вопросом о необходимости ответа на действия ВСУ.
«Украинцы сегодня обстреляли центр Донецка, стараясь убить как можно больше людей на прощании с Корсой. Зато когда умные люди предлагают бить по мостам и уничтожать ремонтно-мостовые бригады украинцев вышедшие на устранение разрушений, в ответ начинается вопль о том, что мол это же полувоенные-полугражданские и их убивать нельзя», — отметил один из военных корреспондентов.
Подобная тактика ВСУ может выйти боком самим же украинским военным, особенно артиллеристам.
Изувер из США
Проект «Рыбарь» выложил телефонный разговор с Бенджамином Велкро — бывшим сержантом армии США, который тренировал подразделения с украинской теробороны. В нём Велкро признался в пытках и убийстве российского военнопленного. При этом сначала он попытался свалить всё на наёмников из «Грузинского легиона».
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«Я не настолько туп, чтобы обвинять себя в преступлениях. Конечно, что же это парни из "Грузинского легиона" потому, что они с...ные грузины и они дебилы. Он (убитый солдат ВС РФ. — Ред.) был откуда-то из Центральной Азии или Центральной России. Нам дали приказ не брать пленных, потому что нам сказали, что с нами будут обращаться так же: мы наёмники и нас казнит Россия. Так что мы перерезали ему сухожилия и заставили плыть, чтобы посмотреть, как можно плавать без сухожилий. Я не знаю, парню было лет 18, хрен его знает. Мы преподали ему грёбаный урок. Мы отрезали ему пятку и заставили переплывать через Северский Донец. И он утонул», — рассказал Велкро.
Он также отметил, что по плывущему военнопленному стреляли.
«Мы практиковались в стрельбе, чтобы посмотреть, как хорошо мы стреляем, пока он плывёт. Я не знаю, может, парни из сибирских задниц мира и могут хорошо плавать, но он мёртв», — заявил Велкро.
А потом перешёл на ломаный русский.
«Я знаю, как работать на войне, я знаю, как использовать квадрокоптер, я знаю, как делать эти войны. Я живу сейчас, говорю с тобой. Ну да. Если я не могу говорить, я умру. Это жизнь. Я профессиональный солдат. Сейчас я закончил работать потому, что я устал от войны», — заявил он на русском.
Потом Велкро снова перешёл на английский и сообщил, что не будет передавать свидетельства об убитом солдате, т. к. это «вопрос безопасности».
«Не хочу подгадить своему начальству. Если я буду говорить с русскими о местах, который я нашёл, меня порвут на кусочки. Вы придурки, команды по внедрению, мы вас вынесем», — заявил американец.
Он также отметил, что ему всё равно, за какое подразделение воевать: запрещённый в РФ «Азов» или запрещённый в РФ «Правый сектор». Главное, чтобы ему платили деньги.
 
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