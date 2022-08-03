https://ukraina.ru/20220803/1037243945.html

Владимир Ераносян: Британия паникует - мы можем одним выстрелом лишить ее ядерного оружия

Владимир Ераносян: Британия паникует - мы можем одним выстрелом лишить ее ядерного оружия - 03.08.2022 Украина.ру

Владимир Ераносян: Британия паникует - мы можем одним выстрелом лишить ее ядерного оружия

Под видом якобы модерна, под видом "демократии" Украину вернули к архаике, когда украинское мужское население превращается в наемную команду для нанесения... Украина.ру, 03.08.2022

2022-08-03T13:35

2022-08-03T13:35

2022-08-03T14:28

интервью

владимир ераносян

сво

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спецоперация

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Под видом якобы модерна, под видом "демократии" Украину вернули к архаике, когда украинское мужское население превращается в наемную команду для нанесения ущерба соседям, считает эксперт Бюро военно-политического анализа, кандидат политических наук и капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян.Об этом он сказал в интервью изданию Украина.ру.- Владимир, в День МВФ была совершена атака на штаб Черноморского флота в Севастополе украинским дроном-беспилотником. Как относиться к этой циничной выходке?– К этой выходке, которую мы обозначим прямым словом, которое полностью эту ситуацию интерпретирует – это террористическая война. Мы говорим о способах ведения ассиметричной террористической войны недогосударством Украина, которое превратилось в ЧВК.В том смысле, что это частная военная компания, экономики на этой территории нет никакой. Мужчины вынуждены, получая денежное довольствие, заниматься чем-то с оружием в руках, либо поступая в территориальную оборону, либо в ВСУ, либо в какие-то боевые формирования, которые адаптированы к этой ассиметричной войне, которая отражена в их концепции ведения войны.Это городская герилья, это террористические способы войны, это абсолютно автономия ряда подразделений, замыкания их не на Банковую (там расположен Офис президента Украины – Ред.), а на определенные спецслужбы – от МИ-6 до ЦРУ. В частности, курируется, мы знаем это, и Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, так называемое министерство, силы спецоперации и т.д.Все эти люди нацелены и заточены на террористическую войну, которая ведется многими способами. Прежде всего – это рекрутирование так называемых партизан, они их называют "партизанами", эксплуатируют это понятие, святое для каждого нашего человека, гражданина России.Эксплуатируя это понятие, закрепив его в свое доктрине, они используют три момента для рекрутирования таких людей, которые могут осуществлять диверсии на территории, уже освобожденной от бандформирований.Первое – это прямой подкуп - просто перечисляются деньги каким-то рекрутам, даже не мотивированным, которые могут осуществлять некие теракты на территории освобожденной. Либо даже на территории Российской Федерации.Второй момент – это шантаж. Шантаж может быть нацелен на близких родственников тех или иных людей, исполнителей воли ССО Украины, то есть, Сил спецопераций, либо Главного управления разведки. Мы помним теракт в Перевальном, когда были рекрутированы два крымских татарина под угрозой смерти их близких.Третий момент – это обман. Говорится о том, что "мы вам заплатим", на самом деле никто не платит, и люди, которые мотивированы только на заработки и на легкую наживу, начинают исполнять волю хозяина, не получив при этом даже задатка. И такие моменты бывают.И четвертый момент – есть глубоко обманутые мотивированные люди, которые находятся на освобожденных территориях - так называемые "спящие ячейки", которые "будят" в определенный момент.Теперь по поводу омраченного праздника в Севастополе. Я как раз там был, в этот момент. И я думал, каким образом вообще возможно такое в туристический сезон, когда очень много людей, а штаб флота находится на центральной возвышенности города... Там развитая инфраструктура, включая детские городки. Это фонтаны рядом с штабом флоте, где гуляют дети. Туристов очень много.Крым заинтересован в туристах. Там никто все рюкзаки проверять не будет. Атака совершена при помощи дрона, и это дрон с минимальным количеством взрывчатки, с маленьким радиусом полета. При большом радиусе он бы был обезврежен. Скорее всего, (запущен – Ред.) с очень близкого расстояния - на холме, либо это туристическая зона рядом с Владимирским собором, где усыпальницы адмиралов. И, может быть, это Матросский бульвар, где очень много туристов.Фонтанная зона – там детский городок. Эти люди беспринципно циничны, настолько, что они могут осуществлять любого вида теракты, как террористическая структура, а не государство. Эта война – городская герилья, терроризм, ассиметричная война.Использование беспилотных аппаратов – это только малая часть айсберга. Мы же видим еще и использование противопехотных мин "лепестков" на территории Донецка. Ребенок видит это устройство – он же не понимает, что это такое. Он думает, что это игрушка. Любой ребенок или пожилой человек воспримет такой "лепесток" как игрушку. Есть случаи, что в сумки пожилые люди кладут (эти мины – Ред.), забирают. Есть же такие "коробейники", в силу возраста, которые все в дом тянут. Просто взяла женщина пожилая и сунула этот "лепесток" в свою авоську, и такие моменты бывают.БПЛА, даже не военного предназначения - можно приспособить под взрывчатку. Это мы видели во время террористической атаки на Николаса Мадуро в Венесуэле. Там использовались беспилотные аппараты гражданского назначения. Просто они были переоборудованы в носителей взрывчатки, и была произведена атака на президента Венесуэлы.Все американские способы террористической войны внедрены спецслужбами, Силами спецопераций Украины и Главным управлением разведки Украины, они их используют. То есть, ничем не чураются, диверсионные группы готовятся, боевые пловцы там готовятся до сих пор, и т.д. Мы все эти моменты знаем.Использование БПЛА, противопехотных мин, неконвенциональная война с помощью боеприпасов кассетной номенклатуры… Запускаются ракеты "Точка-У", с номенклатурой кассетных боеприпасов, которые взрываются на расстоянии двух километров от земли. Какая там избирательность? Там никакой избирательности нет – это 15 300 осколков. Кого вы хотите поразить и этими 15 300 осколками? Эта ракета, безусловно, направлена на уничтожение живой силы, они же отдают себе отчет, когда запускают их по Краматорску или по Донецку. Это кассетный боеприпас.– В Британии легкая паника по поводу заявления Владимира Путина о гиперзвуковой системе "Циркон", которая скоро появится на фрегате "Адмирал Горшков". Изменится ли риторика западных стран в связи с этим?– Нужно сказать, что крайнее десятилетие, с 2002 примерно, флот не только строил новые фрегаты по заказу Военно-морского флота. Новые фрегаты, патрульные ледоколы, патрульные корабли. Использовались новые верфи. В Керчи есть завод "Залив", который был абсолютно разрушен при Украине, вплоть до того, что персонал был сокращен практически до персонала управления. Люди были выброшены на улицу. Сейчас этот завод возродился, получая оборонный заказ.Мы видим возрождение флота, его глубокую модернизацию, перевооружение его на ракеты "Циркон". Эти ракеты адаптированы к тем пусковым установках, которые уже есть на кораблях. Появление гиперзвукового оружия, в частности, ракет "Циркон", которые бьют на дальность тысячу километров – это означает то, что Россия уверенно идет к тому, что будет контролировать мировой океан. В этом смысле мы говорим и о возрождении Средиземноморской эскадры.Мы получили еще "Буяны", это малые ракетные корабли, которые имеют на вооружение ракеты "Калибр". Возможно перемещение этих кораблей для усиления одного флота другим по нашим внутренним водным артериям. Это говорит о взаимодействии флотов, о мгновенном реагировании России на любые угрозы, которые могут возникнуть на том или ином театре военных действий. Если, например, возникнет угроза в Арктике, то туда могут быть запросто переброшены корабли с Балтийского флота. Если будет угроза на Каспии, то Черноморский флот поможет.Если будет угроза Черноморскому флоту, то ему есть чем ответить самому. В бытность мою молодым офицером, когда я на Черноморском флоте служил, там подводных лодок, которые имели на борту такое вооружение, не было.Мы говорим о резком усилении за эти годы всех наших четырех флотов и флотилий. И это качественное усиление. Поэтому Британия паникует. Есть повод - на территории Британии ядерного оружия на земле нет. У них есть только ядерный флот. Эти четыре лодки (несущие ядерное оружие – Ред.) могут быть уничтожены одним махом.– Владимир Путин утвердил новую Морскую доктрину. Как это позволит расширить наши возможности?– Ключевым моментом оглашения новой Морской доктрины является тот фактор, что Россия вернулась в Мировой океан. Во-вторых, Россия обозначает свои приоритеты на различных предполагаемых театрах военных действий, куда включается Черноморский регион, естественно, в связи с обострившейся ситуацией.И Средиземноморский регион. Россия, обладая Средиземноморской эскадрой, в силу своих геополитических интересов, безусловно, должна и может контролировать этот регион. Взаимодействие в этом регионе с Сирией и Ираном позволяет нам говорить, что Россия полностью вернулась с помощью своей Средиземноморской эскадры в Восточное Средиземноморье и в случае необходимости может контролировать Босфор и Дарданеллы, и Черноморский регион, в частности Северное и Западное Черноморе.Внимание нашего Верховного главнокомандующего заострено на регионе Черноморья и Средиземноморья в связи с событиями на Украине и создании там террористической армии. Это уже не страна, а большая ЧВК. На деньги Пентагона нанимаются люди…И Арктика отмечена, Северный морской путь отмечен в новой Морской доктрине. Сказано о строительстве верфей на Дальнем Востоке, что говорит о том, что мы будем строить ледоколы и там. А ледокольный флот у нас и так из сорока ледоколов практически состоит. Значит, это требует еще какого-то усиления, по видению Верховного Главнокомандующего.Наши ледоколы получили вооружение, это нужно также отметить. Это уже не просто ледокол, который фрезерует лед для прохода наших конвоев или транспортных судов, он может в случае чего прийти на помощь нашей группировке на том или ином острове.Что еще отметил президент в Морской доктрине. Там очень интересный момент, он связан с тем, что доктрина говорит не только о Вооруженных силах, не только о Военно-морском флоте, а еще и гражданских крупнотоннажных судах, которые должны обеспечивать развитие Северного морского пути и этой магистрали, что говорит об экономическом приоритете, который в обозримой перспективе может вытеснить какие-то вещи, связанные с Суэцким каналом.Вытеснение там может произойти в любую секунду, потому что мы знаем, что творится в Малаккском заливе и в Южно-Китайском море. Вытеснение оттуда в случае обострения, горячей фазы между Тайванем и Китаем может произойти в любую секунду. Естественно, Морская доктрина - своевременная и необходимая.- К зерновому вопросу. Первое судно с зерном покинуло порт Одессы. Ожидать ли нам каких-то, возможно, подстав со стороны Украины, или все будет идти в рамках соглашения? Основной вопрос чтобы там было зерно, а не оружие.– Да, и тот момент, что голод не грозит Африке, потому что Россия всегда придет Африке на помощь. Вспомним заявления Сергея Лаврова о том, что Россия всегда готова прийти на помощь для купирования проблем с продовольственным кризисом. Поэтому вся эта бравада (Киева – Ред.) по поводу того, что кто-то кому-то препятствует, она, безусловно, не имеет никаких оснований. Вот реальность Украины – это частная военная компания, которая получает плату. Это возвращение архаики. Помните времена Хортицы, регистрового казачества. Когда украинское казачество Запорожской Сечи зарабатывало деньги тем, что продавало свои военные услуги – сначала Османской империи, потом Московскому царству, потом Речи Посполитой, и т.д.

https://ukraina.ru/20210413/1031121404.html

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Александр Порунов

Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, владимир ераносян, сво, вмф, украина, рф, политика