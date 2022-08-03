Круговорот газа в Европе: страны ЕС наживаются друг на друге с помощью России
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Круговорот газа в Европе: страны ЕС наживаются друг на друге с помощью России
Круговорот газа в Европе: страны ЕС наживаются друг на друге с помощью России
Круговорот газа в Европе: страны ЕС наживаются друг на друге с помощью России
Страны ЕС, отказавшиеся от поставок российского газа, могут выживать лишь за счет реверса от соседей, согласившихся на покупку российского газа за рубли. Об этом агентству “Прайм” заявил профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов
2022-08-03T09:42
2022-08-03T09:42
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Он напомнил, что сейчас Польша покупает газ по реверсу у Германии, а Болгария – у Греции."При этом во многих странах-"отказниках" большие проблемы от дефицита газа испытывают не столько домохозяйства, сколько промышленные предприятия. Это уже создает большую нагрузку на экономический рост стран, поскольку поставки газа по реверсу в любом случае обходятся дороже", - сказал эксперт.На данный момент, добавил он, такие страны как Греция и Германия зарабатывают, а государства-реципиенты пока не испытывают дефицита ресурса. Однако реверс в любой момент может прекратиться, что ставит европейскую экономику в крайне рискованное положение.После начала спецоперации на Украине Запад усилил антироссийские санкции, принято уже шесть пакетов ограничительных мер, в том числе включающих нефтяное эмбарго. Таким образом Запад планировал пошатнуть экономику России, вынудив Москву к тем шагам, которые выгодны Вашингтону. Однако пока меры, направленные против РФ привели только к резкому росту мировых цен на энергоресурсы, как следствие – энергетическому кризису в Европе.
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новости, газ, европа, россия

Круговорот газа в Европе: страны ЕС наживаются друг на друге с помощью России

09:42 03.08.2022
 
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Страны ЕС, отказавшиеся от поставок российского газа, могут выживать лишь за счет реверса от соседей, согласившихся на покупку российского газа за рубли. Об этом агентству “Прайм” заявил профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов
Он напомнил, что сейчас Польша покупает газ по реверсу у Германии, а Болгария – у Греции.
"При этом во многих странах-"отказниках" большие проблемы от дефицита газа испытывают не столько домохозяйства, сколько промышленные предприятия. Это уже создает большую нагрузку на экономический рост стран, поскольку поставки газа по реверсу в любом случае обходятся дороже", - сказал эксперт.
На данный момент, добавил он, такие страны как Греция и Германия зарабатывают, а государства-реципиенты пока не испытывают дефицита ресурса. Однако реверс в любой момент может прекратиться, что ставит европейскую экономику в крайне рискованное положение.
После начала спецоперации на Украине Запад усилил антироссийские санкции, принято уже шесть пакетов ограничительных мер, в том числе включающих нефтяное эмбарго. Таким образом Запад планировал пошатнуть экономику России, вынудив Москву к тем шагам, которые выгодны Вашингтону. Однако пока меры, направленные против РФ привели только к резкому росту мировых цен на энергоресурсы, как следствие – энергетическому кризису в Европе.
бензин дизель заправка АЗС топливо
08:41
По "Дружбе": в Восточной Германии опасаются нефтяных бунтовЭмбарго на российскую нефть может обернуться для Восточной Германии беспорядками. Такое предупреждение высказал депутат бундестага от партии ХДС Йенс Кеппен, его слова 2 августа процитировало местное издание Telepolis
 
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