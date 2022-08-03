Испытано на себе: Российский университет спецназа - 03.08.2022 Украина.ру
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Испытано на себе: Российский университет спецназа
Испытано на себе: Российский университет спецназа - 03.08.2022 Украина.ру
Испытано на себе: Российский университет спецназа
Украина.ру, 03.08.2022
2022-08-03T14:06
2022-08-03T14:07
эксклюзив
чечня
добровольцы
грозный
спецназ
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Чечня, очень жарко: тридцать семь градусов. Мы находимся рядом с Гудермесом. Здесь на огромной территории, более 400 гектаров, находится уникальное место – Российский университет спецназа.Тут тренируют членов силовых подразделений и спортсменов, производят военные багги "Чаборз". И, что сейчас наиболее важно, готовят и экипируют добровольцев для участия в специальной военной операции России на Украине.Подготовка добровольцевПосле заключения контракта в мэрии Грозного добровольцы попадают в Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе – для прохождения подготовки. Желающих – множество. Срок подготовки – две недели.Здесь мы встречаем добровольцев из разных регионов России. Многие проходят дополнительную подготовку в РУС, чтоб поехать в Донбасс и на Украину уже во второй раз. Молодой парень с позывным "Сэм" из Воронежской области призывает всех вступать в ряды добровольцев. Особенно людей с боевым опытом:"В Город Грозный. Приезжайте в мэрию добровольцем – вас встретят и проведут. Тут тренировки и подготовка. Не надо бояться"."Сэм" едет добровольцем в СВО не впервые. По его словам, в их подразделении потерь не было. Подготовка, говорит парень, очень пригодилась. Мужчина с позывным "SV" из Волгограда приехал, чтобы "защитить родину от нечисти, которая развелась на украинской земле". Он также готовится поехать в зону СВО во второй раз. Как говорит "SV", местное население поначалу сомневается, насовсем ли пришли наши войска, а после, когда видит помощь и поддержку от человека с оружием, искренне благодарят. По словам мужчины, главное, что в Чечне собираются патриоты России, при этом они могут быть разной веры или национальностей. На вопрос, почему он здесь, "Горец" из Дагестана отвечает просто: "Невозможно сидеть дома на диване и спокойно смотреть на происходящее". "Горец" – бывший сотрудник одной из спецслужб. "Сангар" - доброволец из Якутии. По его словам, любой достойный мужчина, который чувствует в себе силы, у кого есть дух, должен быть здесь. На службу по краткосрочному контракту добровольцев принимают мужчин с гражданством РФ до 49 лет. В то же время "Сангар" сетует, что желающих много, и неплохо бы увеличить возрастной ценз хотя бы до 55 лет.Инструктор российского университета спецназа Эльбек Альбастов убеждён, что аналогов заведению нет ни в России, ни в Европе. Главным качеством бойца инструктор РУС называет командный дух. Там, где готовят спецназРоссийский университет спецназа существует менее десяти лет. Впечатляет масштаб работ по превращению дикой местности в гигантский тренировочный полигон, проведённых за это время. Почти сотня зданий и сооружений, позволяющих отработать что угодно – от прыжков с парашютом до освобождения заложников, штурма высотных зданий и стрельбы из различных видов оружия. Силовые подразделения проходят здесь тренировки для повышения квалификации и для участия в соревнованиях. В 2015 году российская команда, подготовленная инструкторами РУС, заняла первое место на Чемпионате Мира среди силовых спецподразделений в Иордании. Заместитель руководителя Российского университета спецназа Дмитрий Пилипенко рассказывает о соревнованиях, которые проводят непосредственно в РУС. Все упражнения в них основаны на различных реальных спецоперациях.Таких результатов и уровня подготовки удаётся добиться благодаря инструкторам. Руководство университета само находит и отбирает персонал. Честно говоря, удивительнее было встретить девушку-инструктора. Анна Янц – старший инструктор Российского университета спецназа. Она работает с гражданским населением, преподаёт стрельбу женщинам. Как говорит Анна, желающих обучиться стрельбе среди чеченских женщин – много.Доступно для всехПройти подготовку в университете спецназа могут не только военные. РУС проводит подготовку гражданских стрелков, спортсменов в различных дисциплинах, парашютистов и альпинистов. Здесь есть занятия на любой вкус и под любую потребность. Аэродинамический комплекс для обучения и тренировок в вертикальной аэродинамической трубе, прыжки с парашютом, стрелковая и медицинская подготовка, кроссфит, горный и штурмовой альпинизм, вождение багги...На стрелковой подготовке стоит остановиться подробнее. Помимо традиционных IPSC и IDPA (спортивной стрельбы из пистолета и подготовки, моделирующей самооборону с пистолетом) здесь можно попрактиковаться в стрельбе из гладкоствольных ружей и нарезных карабинов, попробовать свои силы в спортинге (стендовая стрельба по тарелочкам) на одной из лучших площадок в Европе, и даже попрактиковаться в снайперской стрельбе. Отметим, что Российский университет спецназа – единственное место в России, где гражданский человек может практиковаться в стрельбе из снайперской винтовки.Вездеход с чеченским характеромНа территории Российского университета спецназа производят багги "Чаборз". Их можно использовать для спорта, туризма и даже для выполнения боевых задач. Название – сочетание двух животных: медведя и волка. "Ча" значит медведь, а "борз" – волк. Машины производят "от болта" до готового изделия. Все компоненты, включая проводку, производятся прямо здесь. Импортные в чаборзах только диски, колёса и светотехника, но эти позиции в скором времени также будут заменены деталями российского производства. Машины испытаны в ходе сирийской кампании и многочисленных соревнований, где показали себя лучшим образом. Разные модификации багги применяют для выполнения ударных, дозорно-разведывательных, эвакуационных и санитарных задач.Республика современнаяВ скором времени в Российском университете спецназа откроются новые здания и сооружения, которые предоставят ещё больше возможностей для подготовки. Так что мы не прощаемся с Чечнёй, но говорим ей "до свидания".Обратный путь лежит через Грозный. Город очень красив и ухожен. Между тем, в 2003 году он был признан комиссией ООН самым разрушенным городом со времен Второй мировой войны… Аэропорт Грозного провожает нас цитатой Ахмата Кадырова, которая кажется чрезвычайно актуальной для журналистов, освещающих ход СВО: "Моё оружие – правда, и перед этим оружием бессильна любая армия".
https://ukraina.ru/20220715/1036445270.html
https://ukraina.ru/20220426/1033854443.html
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Роман Гнатюк
Роман Гнатюк
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, чечня, добровольцы, грозный, спецназ

Испытано на себе: Российский университет спецназа

14:06 03.08.2022 (обновлено: 14:07 03.08.2022)
 
© Украина.ру / Роман Гнатюк
- РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© Украина.ру / Роман Гнатюк
Читать в
Роман Гнатюк
Все материалы
Чечня, очень жарко: тридцать семь градусов. Мы находимся рядом с Гудермесом. Здесь на огромной территории, более 400 гектаров, находится уникальное место – Российский университет спецназа.
Тут тренируют членов силовых подразделений и спортсменов, производят военные багги "Чаборз". И, что сейчас наиболее важно, готовят и экипируют добровольцев для участия в специальной военной операции России на Украине.
Кадыров - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 08:38
Кадыров назвал Чечню местом единения тысяч патриотовГрозный стал местом единения тысяч патриотов, принимая сотни добровольцев со всей России. Об этом 15 июля заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram
Подготовка добровольцев
После заключения контракта в мэрии Грозного добровольцы попадают в Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе – для прохождения подготовки. Желающих – множество. Срок подготовки – две недели.
Здесь мы встречаем добровольцев из разных регионов России. Многие проходят дополнительную подготовку в РУС, чтоб поехать в Донбасс и на Украину уже во второй раз.
Молодой парень с позывным "Сэм" из Воронежской области призывает всех вступать в ряды добровольцев. Особенно людей с боевым опытом:
"В Город Грозный. Приезжайте в мэрию добровольцем – вас встретят и проведут. Тут тренировки и подготовка. Не надо бояться".
© Украина.ру / Роман Гнатюк Сэм
 Сэм - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© Украина.ру / Роман Гнатюк
Сэм
"Сэм" едет добровольцем в СВО не впервые. По его словам, в их подразделении потерь не было. Подготовка, говорит парень, очень пригодилась.
© Украина.ру / Роман Гнатюк SV
 SV - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© Украина.ру / Роман Гнатюк
SV
Мужчина с позывным "SV" из Волгограда приехал, чтобы "защитить родину от нечисти, которая развелась на украинской земле". Он также готовится поехать в зону СВО во второй раз.
Как говорит "SV", местное население поначалу сомневается, насовсем ли пришли наши войска, а после, когда видит помощь и поддержку от человека с оружием, искренне благодарят.
По словам мужчины, главное, что в Чечне собираются патриоты России, при этом они могут быть разной веры или национальностей.
© Украина.ру / Роман Гнатюк Горец
 Горец - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© Украина.ру / Роман Гнатюк
Горец
На вопрос, почему он здесь, "Горец" из Дагестана отвечает просто: "Невозможно сидеть дома на диване и спокойно смотреть на происходящее". "Горец" – бывший сотрудник одной из спецслужб.
© Украина.ру / Роман Гнатюк Сангар
 Сангар - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© Украина.ру / Роман Гнатюк
Сангар
"Сангар" - доброволец из Якутии. По его словам, любой достойный мужчина, который чувствует в себе силы, у кого есть дух, должен быть здесь.
На службу по краткосрочному контракту добровольцев принимают мужчин с гражданством РФ до 49 лет. В то же время "Сангар" сетует, что желающих много, и неплохо бы увеличить возрастной ценз хотя бы до 55 лет.
© Украина.ру / Роман Гнатюк Эльбек Альбастров
 Эльбек Альбастров - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© Украина.ру / Роман Гнатюк
Эльбек Альбастров
Инструктор российского университета спецназа Эльбек Альбастов убеждён, что аналогов заведению нет ни в России, ни в Европе. Главным качеством бойца инструктор РУС называет командный дух.
Там, где готовят спецназ
Российский университет спецназа существует менее десяти лет. Впечатляет масштаб работ по превращению дикой местности в гигантский тренировочный полигон, проведённых за это время.
Почти сотня зданий и сооружений, позволяющих отработать что угодно – от прыжков с парашютом до освобождения заложников, штурма высотных зданий и стрельбы из различных видов оружия.
Силовые подразделения проходят здесь тренировки для повышения квалификации и для участия в соревнованиях. В 2015 году российская команда, подготовленная инструкторами РУС, заняла первое место на Чемпионате Мира среди силовых спецподразделений в Иордании.
© Украина.ру / Роман Гнатюк Дмитрий Пилипенко
 Дмитрий Пилипенко - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© Украина.ру / Роман Гнатюк
Дмитрий Пилипенко
Заместитель руководителя Российского университета спецназа Дмитрий Пилипенко рассказывает о соревнованиях, которые проводят непосредственно в РУС. Все упражнения в них основаны на различных реальных спецоперациях.
© Украина.ру / Роман ГнатюкАнна Янц
Анна Янц - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© Украина.ру / Роман Гнатюк
Анна Янц
Таких результатов и уровня подготовки удаётся добиться благодаря инструкторам. Руководство университета само находит и отбирает персонал.
Честно говоря, удивительнее было встретить девушку-инструктора. Анна Янц – старший инструктор Российского университета спецназа. Она работает с гражданским населением, преподаёт стрельбу женщинам.
Как говорит Анна, желающих обучиться стрельбе среди чеченских женщин – много.
Доступно для всех
Пройти подготовку в университете спецназа могут не только военные. РУС проводит подготовку гражданских стрелков, спортсменов в различных дисциплинах, парашютистов и альпинистов.
Здесь есть занятия на любой вкус и под любую потребность. Аэродинамический комплекс для обучения и тренировок в вертикальной аэродинамической трубе, прыжки с парашютом, стрелковая и медицинская подготовка, кроссфит, горный и штурмовой альпинизм, вождение багги...
© Украина.ру / Роман ГнатюкГрозный Чечня Гудермес Российский Университет спецназа подготовка курсантов
1 из 13
Грозный Чечня Гудермес Российский Университет спецназа подготовка курсантов
© Украина.ру / Роман Гнатюк
© Украина.ру / Роман ГнатюкГрозный Чечня Гудермес Российский Университет спецназа подготовка курсантов
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Грозный Чечня Гудермес Российский Университет спецназа подготовка курсантов
© Украина.ру / Роман Гнатюк
© Украина.ру / Роман ГнатюкГрозный Чечня Гудермес Российский Университет спецназа подготовка курсантов
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Грозный Чечня Гудермес Российский Университет спецназа подготовка курсантов
© Украина.ру / Роман Гнатюк
© Украина.ру / Роман ГнатюкГрозный Чечня Гудермес Российский Университет спецназа подготовка курсантов
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Грозный Чечня Гудермес Российский Университет спецназа подготовка курсантов
© Украина.ру / Роман Гнатюк
© Украина.ру / Роман ГнатюкГрозный Чечня Гудермес Российский Университет спецназа подготовка курсантов
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Грозный Чечня Гудермес Российский Университет спецназа подготовка курсантов
© Украина.ру / Роман Гнатюк
© Украина.ру / Роман ГнатюкГрозный Чечня Гудермес Российский Университет спецназа подготовка курсантов
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Грозный Чечня Гудермес Российский Университет спецназа подготовка курсантов
© Украина.ру / Роман Гнатюк
© Украина.ру / Роман ГнатюкГрозный Чечня Гудермес Российский Университет спецназа подготовка курсантов
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Грозный Чечня Гудермес Российский Университет спецназа подготовка курсантов
© Украина.ру / Роман Гнатюк
© Украина.ру / Роман ГнатюкГрозный Чечня Гудермес Российский Университет спецназа подготовка курсантов
8 из 13
Грозный Чечня Гудермес Российский Университет спецназа подготовка курсантов
© Украина.ру / Роман Гнатюк
© Украина.ру / Роман ГнатюкГрозный Чечня Гудермес Российский Университет спецназа подготовка курсантов
9 из 13
Грозный Чечня Гудермес Российский Университет спецназа подготовка курсантов
© Украина.ру / Роман Гнатюк
© Украина.ру / Роман ГнатюкГрозный Чечня Гудермес Российский Университет спецназа подготовка курсантов
10 из 13
Грозный Чечня Гудермес Российский Университет спецназа подготовка курсантов
© Украина.ру / Роман Гнатюк
© Украина.ру / Роман ГнатюкГрозный Чечня Гудермес Российский Университет спецназа подготовка курсантов
11 из 13
Грозный Чечня Гудермес Российский Университет спецназа подготовка курсантов
© Украина.ру / Роман Гнатюк
© Украина.ру / Роман ГнатюкГрозный Чечня Гудермес Российский Университет спецназа подготовка курсантов
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Грозный Чечня Гудермес Российский Университет спецназа подготовка курсантов
© Украина.ру / Роман Гнатюк
© Украина.ру / Роман ГнатюкГрозный Чечня Гудермес Российский Университет спецназа подготовка курсантов
13 из 13
Грозный Чечня Гудермес Российский Университет спецназа подготовка курсантов
© Украина.ру / Роман Гнатюк
1 из 13
Грозный Чечня Гудермес Российский Университет спецназа подготовка курсантов
© Украина.ру / Роман Гнатюк
2 из 13
Грозный Чечня Гудермес Российский Университет спецназа подготовка курсантов
© Украина.ру / Роман Гнатюк
3 из 13
Грозный Чечня Гудермес Российский Университет спецназа подготовка курсантов
© Украина.ру / Роман Гнатюк
4 из 13
Грозный Чечня Гудермес Российский Университет спецназа подготовка курсантов
© Украина.ру / Роман Гнатюк
5 из 13
Грозный Чечня Гудермес Российский Университет спецназа подготовка курсантов
© Украина.ру / Роман Гнатюк
6 из 13
Грозный Чечня Гудермес Российский Университет спецназа подготовка курсантов
© Украина.ру / Роман Гнатюк
7 из 13
Грозный Чечня Гудермес Российский Университет спецназа подготовка курсантов
© Украина.ру / Роман Гнатюк
8 из 13
Грозный Чечня Гудермес Российский Университет спецназа подготовка курсантов
© Украина.ру / Роман Гнатюк
9 из 13
Грозный Чечня Гудермес Российский Университет спецназа подготовка курсантов
© Украина.ру / Роман Гнатюк
10 из 13
Грозный Чечня Гудермес Российский Университет спецназа подготовка курсантов
© Украина.ру / Роман Гнатюк
11 из 13
Грозный Чечня Гудермес Российский Университет спецназа подготовка курсантов
© Украина.ру / Роман Гнатюк
12 из 13
Грозный Чечня Гудермес Российский Университет спецназа подготовка курсантов
© Украина.ру / Роман Гнатюк
13 из 13
Грозный Чечня Гудермес Российский Университет спецназа подготовка курсантов
© Украина.ру / Роман Гнатюк
На стрелковой подготовке стоит остановиться подробнее. Помимо традиционных IPSC и IDPA (спортивной стрельбы из пистолета и подготовки, моделирующей самооборону с пистолетом) здесь можно попрактиковаться в стрельбе из гладкоствольных ружей и нарезных карабинов, попробовать свои силы в спортинге (стендовая стрельба по тарелочкам) на одной из лучших площадок в Европе, и даже попрактиковаться в снайперской стрельбе.
Отметим, что Российский университет спецназа – единственное место в России, где гражданский человек может практиковаться в стрельбе из снайперской винтовки.
Государственный визит президента РФ В. Путина в ОАЭ - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
26 апреля, 07:46
Кадыров пообещал миллион долларов за данные о боевиках из Чечни на УкраинеГлава Чечни Рамзан Кадыров 26 апреля объявил в Telegram награду в миллион долларов за информацию о расположении «батальонов шейха Мансура и Дудаева»
Вездеход с чеченским характером
На территории Российского университета спецназа производят багги "Чаборз". Их можно использовать для спорта, туризма и даже для выполнения боевых задач.
Название – сочетание двух животных: медведя и волка. "Ча" значит медведь, а "борз" – волк. Машины производят "от болта" до готового изделия.
Все компоненты, включая проводку, производятся прямо здесь. Импортные в чаборзах только диски, колёса и светотехника, но эти позиции в скором времени также будут заменены деталями российского производства.
Машины испытаны в ходе сирийской кампании и многочисленных соревнований, где показали себя лучшим образом. Разные модификации багги применяют для выполнения ударных, дозорно-разведывательных, эвакуационных и санитарных задач.
© Украина.ру / Роман Гнатюквездеход багги "Чаборз"
1 из 3
вездеход багги "Чаборз"
© Украина.ру / Роман Гнатюк
© Украина.ру / Роман Гнатюквездеход багги "Чаборз"
2 из 3
вездеход багги "Чаборз"
© Украина.ру / Роман Гнатюк
© Украина.ру / Роман Гнатюквездеход багги "Чаборз"
3 из 3
вездеход багги "Чаборз"
© Украина.ру / Роман Гнатюк
1 из 3
вездеход багги "Чаборз"
© Украина.ру / Роман Гнатюк
2 из 3
вездеход багги "Чаборз"
© Украина.ру / Роман Гнатюк
3 из 3
вездеход багги "Чаборз"
© Украина.ру / Роман Гнатюк
Республика современная
В скором времени в Российском университете спецназа откроются новые здания и сооружения, которые предоставят ещё больше возможностей для подготовки. Так что мы не прощаемся с Чечнёй, но говорим ей "до свидания".
Обратный путь лежит через Грозный. Город очень красив и ухожен. Между тем, в 2003 году он был признан комиссией ООН самым разрушенным городом со времен Второй мировой войны…
© Украина.ру / Роман ГнатюкГрозный Чечня Гудермес Российский Университет спецназа
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Грозный Чечня Гудермес Российский Университет спецназа
© Украина.ру / Роман Гнатюк
© Украина.ру / Роман Гнатюк Грозный Чечня
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Грозный Чечня
© Украина.ру / Роман Гнатюк
© Украина.ру / Роман Гнатюк Грозный Чечня
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© Украина.ру / Роман Гнатюк
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Грозный Чечня Гудермес Российский Университет спецназа
© Украина.ру / Роман Гнатюк
© Украина.ру / Роман ГнатюкГрозный Чечня Гудермес Российский Университет спецназа
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Грозный Чечня Гудермес Российский Университет спецназа
© Украина.ру / Роман Гнатюк
© Украина.ру / Роман ГнатюкГрозный Чечня Гудермес Российский Университет спецназа
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Грозный Чечня Гудермес Российский Университет спецназа
© Украина.ру / Роман Гнатюк
© Украина.ру / Роман ГнатюкГрозный Чечня Гудермес Российский Университет спецназа
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Грозный Чечня Гудермес Российский Университет спецназа
© Украина.ру / Роман Гнатюк
1 из 13
Грозный Чечня Гудермес Российский Университет спецназа
© Украина.ру / Роман Гнатюк
2 из 13
Грозный Чечня
© Украина.ру / Роман Гнатюк
3 из 13
Грозный Чечня
© Украина.ру / Роман Гнатюк
4 из 13
Грозный Чечня
© Украина.ру / Роман Гнатюк
5 из 13
Грозный Чечня
© Украина.ру / Роман Гнатюк
6 из 13
Грозный Чечня
© Украина.ру / Роман Гнатюк
7 из 13
Грозный Чечня
© Украина.ру / Роман Гнатюк
8 из 13
Грозный Чечня
© Украина.ру / Роман Гнатюк
9 из 13
Грозный Чечня
© Украина.ру / Роман Гнатюк
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Грозный Чечня Гудермес Российский Университет спецназа
© Украина.ру / Роман Гнатюк
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Грозный Чечня Гудермес Российский Университет спецназа
© Украина.ру / Роман Гнатюк
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Грозный Чечня Гудермес Российский Университет спецназа
© Украина.ру / Роман Гнатюк
13 из 13
Грозный Чечня Гудермес Российский Университет спецназа
© Украина.ру / Роман Гнатюк
Аэропорт Грозного провожает нас цитатой Ахмата Кадырова, которая кажется чрезвычайно актуальной для журналистов, освещающих ход СВО: "Моё оружие – правда, и перед этим оружием бессильна любая армия".
 
ЭксклюзивЧечнядобровольцыГрозныйспецназ
 
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14:00Хроника событий на Украине на 14:00 3 августа
13:53Киевский режим осознанно бьет артиллерией по церквям ДНР
13:53Разлет поколений. Дети и внуки вождей проигнорировали дело отцов и дедов
13:44Вместе против Запада. Африка поддерживает Россию в спецоперации на Украине
13:36Эксперт: главный выгодоприобретатель тайваньского сюжета – Кремль
13:35Владимир Ераносян: Британия паникует - мы можем одним выстрелом лишить ее ядерного оружия
13:23"Теперь у товарища Си есть 100 дней": эксперты о визите Пелоси на Тайвань
13:07Уроды, мечтающие стать выше Бога: профессор МГУ Ведута о том, что станет с ЕС. Видео
13:01Украинское минное поле: Подорвавшийся катер не смогли поднять из-за подрыва плавкрана
12:52Курс в пропасть. Гривна обвалилась и продолжает падать
12:44Правый фланг: премьер-министр Венгрии Орбан провел переговоры с Трампом
12:33"Мне нравится!" - американский сенатор открыто поддержал войну до последнего украинца
11:51В Крыму заявили о воссоздании освобожденной Украины
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