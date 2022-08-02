Экономист Хазин объяснил, почему Египет разорвал контракт с Украиной на поставку зерна - 02.08.2022 Украина.ру
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Экономист Хазин объяснил, почему Египет разорвал контракт с Украиной на поставку зерна
Экономист Хазин объяснил, почему Египет разорвал контракт с Украиной на поставку зерна - 02.08.2022 Украина.ру
Экономист Хазин объяснил, почему Египет разорвал контракт с Украиной на поставку зерна
Власти Египта разорвали контракт с Украиной, потому что в Киеве нет ответственного лица, с которым можно взаимодействовать по поводу зерна, сказал экономист и публицист Михаил Хазин в интервью Украина.ру
2022-08-02T16:59
2022-08-02T16:59
зерно
новости
египет
украина
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Агентство Reuters ранее сообщили, что власти Египта решили разорвать контракт с Украиной на поставку 240 тысяч тонн пшеницы.По его словам, договариваться другим странам по зерну "можно только с субъектными персонажами, которые в состоянии за что-то отвечать".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220801/1037084212.html
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зерно, новости, египет, украина

Экономист Хазин объяснил, почему Египет разорвал контракт с Украиной на поставку зерна

16:59 02.08.2022
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкУборка зерновых в Донецкой и Луганской областях
Уборка зерновых в Донецкой и Луганской областях - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Власти Египта разорвали контракт с Украиной, потому что в Киеве нет ответственного лица, с которым можно взаимодействовать по поводу зерна, сказал экономист и публицист Михаил Хазин в интервью Украина.ру
Агентство Reuters ранее сообщили, что власти Египта решили разорвать контракт с Украиной на поставку 240 тысяч тонн пшеницы.
Потому, что там нет субъекта, с которым можно взаимодействовать. Управление Украиной ведется из Лондона. Договариваться о чем-то бессмысленно, потому что вы не знаете, с кем договариваетесь, и как долго те лица, с которыми вы договариваетесь, будут что-то решать, а может быть, они и изначально ничего не решают.
Михаил Хазин интервью
Михаил Хазин
Экономист и публицист
По его словам, договариваться другим странам по зерну "можно только с субъектными персонажами, которые в состоянии за что-то отвечать".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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