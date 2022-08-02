https://ukraina.ru/20220802/1037217945.html
Экономист Хазин объяснил, почему Египет разорвал контракт с Украиной на поставку зерна
Экономист Хазин объяснил, почему Египет разорвал контракт с Украиной на поставку зерна - 02.08.2022 Украина.ру
Экономист Хазин объяснил, почему Египет разорвал контракт с Украиной на поставку зерна
Власти Египта разорвали контракт с Украиной, потому что в Киеве нет ответственного лица, с которым можно взаимодействовать по поводу зерна, сказал экономист и публицист Михаил Хазин в интервью Украина.ру
2022-08-02T16:59
2022-08-02T16:59
2022-08-02T16:59
зерно
новости
египет
украина
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Агентство Reuters ранее сообщили, что власти Египта решили разорвать контракт с Украиной на поставку 240 тысяч тонн пшеницы.По его словам, договариваться другим странам по зерну "можно только с субъектными персонажами, которые в состоянии за что-то отвечать".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220801/1037084212.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
зерно, новости, египет, украина
Экономист Хазин объяснил, почему Египет разорвал контракт с Украиной на поставку зерна
Власти Египта разорвали контракт с Украиной, потому что в Киеве нет ответственного лица, с которым можно взаимодействовать по поводу зерна, сказал экономист и публицист Михаил Хазин в интервью Украина.ру