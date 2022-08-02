https://ukraina.ru/20220802/1037217945.html

Экономист Хазин объяснил, почему Египет разорвал контракт с Украиной на поставку зерна

Экономист Хазин объяснил, почему Египет разорвал контракт с Украиной на поставку зерна - 02.08.2022 Украина.ру

Экономист Хазин объяснил, почему Египет разорвал контракт с Украиной на поставку зерна

Власти Египта разорвали контракт с Украиной, потому что в Киеве нет ответственного лица, с которым можно взаимодействовать по поводу зерна, сказал экономист и публицист Михаил Хазин в интервью Украина.ру

2022-08-02T16:59

2022-08-02T16:59

2022-08-02T16:59

зерно

новости

египет

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102706/71/1027067171_0:165:3054:1883_1920x0_80_0_0_6d56d4ba107266499b1eff0a9c8b2b8b.jpg

Агентство Reuters ранее сообщили, что власти Египта решили разорвать контракт с Украиной на поставку 240 тысяч тонн пшеницы.По его словам, договариваться другим странам по зерну "можно только с субъектными персонажами, которые в состоянии за что-то отвечать".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220801/1037084212.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

зерно, новости, египет, украина