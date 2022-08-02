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Военный эксперт описал, с чем столкнется ВСУ, если в России объявят мобилизацию

Военный эксперт описал, с чем столкнется ВСУ, если в России объявят мобилизацию - 02.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт описал, с чем столкнется ВСУ, если в России объявят мобилизацию

Если в России случится мобилизация, через какое-то время это может вызвать коллапс украинских вооруженных сил, если на фронте окажется гораздо более крупная российская группировка. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру

2022-08-02T15:55

2022-08-02T15:55

2022-08-02T15:55

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Сейчас Россия решает проблему численного превосходства Украины достаточно массовым привлечением добровольцев за хорошие стимулы, так что с имеющимися ресурсами мы сможем освободить Донбасс, но это все будет идти медленно, отметил эксперт.Если не появится дополнительного превосходящего фактора, к концу этого года может сложиться патовая ситуация, когда ни та, ни другая сторона не смогут радикально поменять баланс сил, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу, мобилизация