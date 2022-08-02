Военный эксперт описал, с чем столкнется ВСУ, если в России объявят мобилизацию - 02.08.2022 Украина.ру
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Военный эксперт описал, с чем столкнется ВСУ, если в России объявят мобилизацию
Военный эксперт описал, с чем столкнется ВСУ, если в России объявят мобилизацию - 02.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт описал, с чем столкнется ВСУ, если в России объявят мобилизацию
Если в России случится мобилизация, через какое-то время это может вызвать коллапс украинских вооруженных сил, если на фронте окажется гораздо более крупная российская группировка. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру
2022-08-02T15:55
2022-08-02T15:55
новости
россия
всу
мобилизация
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Сейчас Россия решает проблему численного превосходства Украины достаточно массовым привлечением добровольцев за хорошие стимулы, так что с имеющимися ресурсами мы сможем освободить Донбасс, но это все будет идти медленно, отметил эксперт.Если не появится дополнительного превосходящего фактора, к концу этого года может сложиться патовая ситуация, когда ни та, ни другая сторона не смогут радикально поменять баланс сил, заключил собеседник издания.
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новости, россия, всу, мобилизация

Военный эксперт описал, с чем столкнется ВСУ, если в России объявят мобилизацию

15:55 02.08.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкСитуация в Донецкой народной республике
Ситуация в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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Если в России случится мобилизация, через какое-то время это может вызвать коллапс украинских вооруженных сил, если на фронте окажется гораздо более крупная российская группировка. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру
Сейчас Россия решает проблему численного превосходства Украины достаточно массовым привлечением добровольцев за хорошие стимулы, так что с имеющимися ресурсами мы сможем освободить Донбасс, но это все будет идти медленно, отметил эксперт.
"Потому что штурм Николаева или Харькова требует большое количество людей. Хотя мобилизация не означает, что мы бросим срочников в уличные бои. Они должны будут подменить тех, кто сейчас находится в тылу и держать пассивные участки фронта", - уточнил Норин.
Если не появится дополнительного превосходящего фактора, к концу этого года может сложиться патовая ситуация, когда ни та, ни другая сторона не смогут радикально поменять баланс сил, заключил собеседник издания.
 
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