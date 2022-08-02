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"Россия делает все возможное": Захарова рассказала о защите Запорожской АЭС
"Россия делает все возможное": Захарова рассказала о защите Запорожской АЭС - 02.08.2022 Украина.ру
"Россия делает все возможное": Захарова рассказала о защите Запорожской АЭС
Россия прилагает все усилия для обеспечения ядерной и физической безопасности на Запорожской АЭС и в ее окрестностях, заявила 2 августа в ходе брифинга официальный представитель российского МИД Мария Захарова
2022-08-02T14:22
2022-08-02T14:22
2022-08-02T14:22
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запорожская аэс
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ядерная безопасность
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По ее словам, никогда прежде в истории действующие атомные электростанции не подвергались таким регулярным атакам, каким сейчас Запорожскую АЭС подвергают ВСУ."Вопрос жизненно важный, более серьезный, чем вопрос продовольственной безопасности, калининградского транзита, выдачи виз и других сложных тем в отношениях России и Европы", - заявила Захарова.По мнению Захаровой, киевские власти" "безрассудно" повышают ядерные риски, обстреливая АЭС.Ранее российская делегация на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия ответила на беспочвенные обвинения госсекретаря США Энтони Блинкена тем, что находящаяся в зоне проведения СВО Запорожская АЭС была взята под охрану исключительно с целью недопущения использования украинскими националистическими формированиями и иностранными наемниками сложившейся в стране обстановки для возможной организации ядерной провокации с непредсказуемыми последствиями.
https://ukraina.ru/20220728/1036984955.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, аэс, запорожская аэс, захарова, ядерная безопасность
"Россия делает все возможное": Захарова рассказала о защите Запорожской АЭС
Россия прилагает все усилия для обеспечения ядерной и физической безопасности на Запорожской АЭС и в ее окрестностях, заявила 2 августа в ходе брифинга официальный представитель российского МИД Мария Захарова
По ее словам, никогда прежде в истории действующие атомные электростанции не подвергались таким регулярным атакам, каким сейчас Запорожскую АЭС подвергают ВСУ.
"Вопрос жизненно важный, более серьезный, чем вопрос продовольственной безопасности, калининградского транзита, выдачи виз и других сложных тем в отношениях России и Европы", - заявила Захарова.
По мнению Захаровой, киевские власти" "безрассудно" повышают ядерные риски, обстреливая АЭС.
Ранее российская делегация на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия ответила на беспочвенные обвинения госсекретаря США Энтони Блинкена тем, что находящаяся в зоне проведения СВО Запорожская АЭС была взята под охрану исключительно с целью недопущения использования украинскими националистическими формированиями и иностранными наемниками сложившейся в стране обстановки для возможной организации ядерной провокации с непредсказуемыми последствиями.