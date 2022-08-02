"Россия делает все возможное": Захарова рассказала о защите Запорожской АЭС - 02.08.2022 Украина.ру
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"Россия делает все возможное": Захарова рассказала о защите Запорожской АЭС
"Россия делает все возможное": Захарова рассказала о защите Запорожской АЭС - 02.08.2022 Украина.ру
"Россия делает все возможное": Захарова рассказала о защите Запорожской АЭС
Россия прилагает все усилия для обеспечения ядерной и физической безопасности на Запорожской АЭС и в ее окрестностях, заявила 2 августа в ходе брифинга официальный представитель российского МИД Мария Захарова
2022-08-02T14:22
2022-08-02T14:22
новости
аэс
запорожская аэс
захарова
ядерная безопасность
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По ее словам, никогда прежде в истории действующие атомные электростанции не подвергались таким регулярным атакам, каким сейчас Запорожскую АЭС подвергают ВСУ."Вопрос жизненно важный, более серьезный, чем вопрос продовольственной безопасности, калининградского транзита, выдачи виз и других сложных тем в отношениях России и Европы", - заявила Захарова.По мнению Захаровой, киевские власти" "безрассудно" повышают ядерные риски, обстреливая АЭС.Ранее российская делегация на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия ответила на беспочвенные обвинения госсекретаря США Энтони Блинкена тем, что находящаяся в зоне проведения СВО Запорожская АЭС была взята под охрану исключительно с целью недопущения использования украинскими националистическими формированиями и иностранными наемниками сложившейся в стране обстановки для возможной организации ядерной провокации с непредсказуемыми последствиями.
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новости, аэс, запорожская аэс, захарова, ядерная безопасность

"Россия делает все возможное": Захарова рассказала о защите Запорожской АЭС

14:22 02.08.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС находится под контролем российских военных
Запорожская АЭС находится под контролем российских военных - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Россия прилагает все усилия для обеспечения ядерной и физической безопасности на Запорожской АЭС и в ее окрестностях, заявила 2 августа в ходе брифинга официальный представитель российского МИД Мария Захарова
По ее словам, никогда прежде в истории действующие атомные электростанции не подвергались таким регулярным атакам, каким сейчас Запорожскую АЭС подвергают ВСУ.
"Вопрос жизненно важный, более серьезный, чем вопрос продовольственной безопасности, калининградского транзита, выдачи виз и других сложных тем в отношениях России и Европы", - заявила Захарова.
По мнению Захаровой, киевские власти" "безрассудно" повышают ядерные риски, обстреливая АЭС.
Ранее российская делегация на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия ответила на беспочвенные обвинения госсекретаря США Энтони Блинкена тем, что находящаяся в зоне проведения СВО Запорожская АЭС была взята под охрану исключительно с целью недопущения использования украинскими националистическими формированиями и иностранными наемниками сложившейся в стране обстановки для возможной организации ядерной провокации с непредсказуемыми последствиями.
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
28 июля, 17:47Спецоперация
Подберёзкин ответил на вопрос о безопасности Запорожской АЭСЗапорожская АЭС хорошо защищена, и строилась с расчётом на прямое попадание бомбы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин, отвечая на вопрос о её защите от ударов ВСУ
 
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