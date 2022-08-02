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В России пройдет Международный антифашистский конгресс – Шойгу
В России пройдет Международный антифашистский конгресс – Шойгу - 02.08.2022 Украина.ру
В России пройдет Международный антифашистский конгресс – Шойгу
В августе в рамках форума "Армия" под руководством Российского военного ведомства пройдет Международный антифашистский конгресс, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу 2 августа, передает РИА Новости
2022-08-02T14:13
2022-08-02T14:13
2022-08-02T14:13
новости
армия
сергей шойгу
антифашисты
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"В условиях современной военно-политической обстановки особую актуальность приобретает консолидация усилий международного сообщества в борьбе с неонацизмом. В связи с этим министерство обороны приняло решение провести Первый Международный антифашистский конгресс", - сообщил глава армии.По его словам, к участию в конгрессе приглашены представители 74 стран, дружественных России.Шойгу отметил, что мероприятие должно стать платформой "отстаивания исторической правды о решающем вкладе СССР в разгром фашизма в годы Второй мировой войны". Кроме того, он должен послужить инструментом для борьбы с распространением нацистской идеологии.По информации министра, в работе над конгрессом будут задействованы федеральные органы власти, общественные, религиозные и международные организации.
https://ukraina.ru/20220727/1036917270.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, армия, сергей шойгу, антифашисты
В России пройдет Международный антифашистский конгресс – Шойгу
В августе в рамках форума "Армия" под руководством Российского военного ведомства пройдет Международный антифашистский конгресс, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу 2 августа, передает РИА Новости
"В условиях современной военно-политической обстановки особую актуальность приобретает консолидация усилий международного сообщества в борьбе с неонацизмом. В связи с этим министерство обороны приняло решение провести Первый Международный антифашистский конгресс", - сообщил глава армии.
По его словам, к участию в конгрессе приглашены представители 74 стран, дружественных России.
Шойгу отметил, что мероприятие должно стать платформой "отстаивания исторической правды о решающем вкладе СССР в разгром фашизма в годы Второй мировой войны". Кроме того, он должен послужить инструментом для борьбы с распространением нацистской идеологии.
По информации министра, в работе над конгрессом будут задействованы федеральные органы власти, общественные, религиозные и международные организации.