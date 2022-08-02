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В России пройдет Международный антифашистский конгресс – Шойгу

В России пройдет Международный антифашистский конгресс – Шойгу - 02.08.2022 Украина.ру

В России пройдет Международный антифашистский конгресс – Шойгу

В августе в рамках форума "Армия" под руководством Российского военного ведомства пройдет Международный антифашистский конгресс, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу 2 августа, передает РИА Новости

2022-08-02T14:13

2022-08-02T14:13

2022-08-02T14:13

новости

армия

сергей шойгу

антифашисты

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"В условиях современной военно-политической обстановки особую актуальность приобретает консолидация усилий международного сообщества в борьбе с неонацизмом. В связи с этим министерство обороны приняло решение провести Первый Международный антифашистский конгресс", - сообщил глава армии.По его словам, к участию в конгрессе приглашены представители 74 стран, дружественных России.Шойгу отметил, что мероприятие должно стать платформой "отстаивания исторической правды о решающем вкладе СССР в разгром фашизма в годы Второй мировой войны". Кроме того, он должен послужить инструментом для борьбы с распространением нацистской идеологии.По информации министра, в работе над конгрессом будут задействованы федеральные органы власти, общественные, религиозные и международные организации.

https://ukraina.ru/20220727/1036917270.html

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2022

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новости, армия, сергей шойгу, антифашисты