Росгвардия уничтожила свыше десяти операторов украинских БПЛА
На территории Луганской Народной Республики были обнаружены и уничтожены 13 украинских военнослужащих-операторов беспилотных летательных аппаратов. Об этом журналистам ТАСС заявили в пресс-службе Росгвардии.
В Луганской Народной Республике росгвардейцы в результате разведки зафиксировали координаты 13 операторов беспилотных летательных аппаратов противника. Операторы уничтожены огнем артиллерии
В ведомстве также заявили о том, что Росгвардия помогает силовикам ЛНР проводить зачистку освобожденных территорий. Так, в ходе разведывательно-поисковых мероприятий в населенных пунктах ЛНР силовиками были изъяты гранатометы шведского и польского производства, противотанковые управляемые ракетные комплексы, огнестрельное оружие и три тысячи патронов к нему.
Кроме того, сотрудники ведомства также обнаружили и реквизировали несколько килограмм взрывчатых веществ, более десяти гранат, несколько десятков артиллерийских снаряды, противотанковые и противопехотные мины.
Вчера, 14:09"Максим" антикварный: в Харьковской области обнаружены схроны с раритетным оружиемРосгвардия нашла в Харьковской области схроны с оружием и боеприпасами, часть из которых оказалась интересна в том числе и с исторической точки зрения. Среди находок, например, раритетные пулемет "Максим", винтовки Мосина и ППШ. Об этом 1 августа сообщила пресс-служба ведомства