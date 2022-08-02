Росгвардия уничтожила свыше десяти операторов украинских БПЛА - 02.08.2022 Украина.ру
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Росгвардия уничтожила свыше десяти операторов украинских БПЛА
Росгвардия уничтожила свыше десяти операторов украинских БПЛА - 02.08.2022 Украина.ру
Росгвардия уничтожила свыше десяти операторов украинских БПЛА
На территории Луганской Народной Республики были обнаружены и уничтожены 13 украинских военнослужащих-операторов беспилотных летательных аппаратов. Об этом журналистам ТАСС заявили в пресс-службе Росгвардии.
2022-08-02T12:27
2022-08-02T12:27
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В ведомстве также заявили о том, что Росгвардия помогает силовикам ЛНР проводить зачистку освобожденных территорий. Так, в ходе разведывательно-поисковых мероприятий в населенных пунктах ЛНР силовиками были изъяты гранатометы шведского и польского производства, противотанковые управляемые ракетные комплексы, огнестрельное оружие и три тысячи патронов к нему. Кроме того, сотрудники ведомства также обнаружили и реквизировали несколько килограмм взрывчатых веществ, более десяти гранат, несколько десятков артиллерийских снаряды, противотанковые и противопехотные мины.
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новости, росгвардия, лнр, бпла, всу

Росгвардия уничтожила свыше десяти операторов украинских БПЛА

12:27 02.08.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкУчения по огневой подготовке Народной милиции ЛНР
Учения по огневой подготовке Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости . Стрингер
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На территории Луганской Народной Республики были обнаружены и уничтожены 13 украинских военнослужащих-операторов беспилотных летательных аппаратов. Об этом журналистам ТАСС заявили в пресс-службе Росгвардии.

В Луганской Народной Республике росгвардейцы в результате разведки зафиксировали координаты 13 операторов беспилотных летательных аппаратов противника. Операторы уничтожены огнем артиллерии

В ведомстве также заявили о том, что Росгвардия помогает силовикам ЛНР проводить зачистку освобожденных территорий. Так, в ходе разведывательно-поисковых мероприятий в населенных пунктах ЛНР силовиками были изъяты гранатометы шведского и польского производства, противотанковые управляемые ракетные комплексы, огнестрельное оружие и три тысячи патронов к нему.
Кроме того, сотрудники ведомства также обнаружили и реквизировали несколько килограмм взрывчатых веществ, более десяти гранат, несколько десятков артиллерийских снаряды, противотанковые и противопехотные мины.
- РИА Новости, 1920, 01.08.2022
Вчера, 14:09
"Максим" антикварный: в Харьковской области обнаружены схроны с раритетным оружиемРосгвардия нашла в Харьковской области схроны с оружием и боеприпасами, часть из которых оказалась интересна в том числе и с исторической точки зрения. Среди находок, например, раритетные пулемет "Максим", винтовки Мосина и ППШ. Об этом 1 августа сообщила пресс-служба ведомства
 
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