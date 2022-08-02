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Росгвардия уничтожила свыше десяти операторов украинских БПЛА

Росгвардия уничтожила свыше десяти операторов украинских БПЛА - 02.08.2022 Украина.ру

Росгвардия уничтожила свыше десяти операторов украинских БПЛА

На территории Луганской Народной Республики были обнаружены и уничтожены 13 украинских военнослужащих-операторов беспилотных летательных аппаратов. Об этом журналистам ТАСС заявили в пресс-службе Росгвардии.

2022-08-02T12:27

2022-08-02T12:27

2022-08-02T12:27

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В ведомстве также заявили о том, что Росгвардия помогает силовикам ЛНР проводить зачистку освобожденных территорий. Так, в ходе разведывательно-поисковых мероприятий в населенных пунктах ЛНР силовиками были изъяты гранатометы шведского и польского производства, противотанковые управляемые ракетные комплексы, огнестрельное оружие и три тысячи патронов к нему. Кроме того, сотрудники ведомства также обнаружили и реквизировали несколько килограмм взрывчатых веществ, более десяти гранат, несколько десятков артиллерийских снаряды, противотанковые и противопехотные мины.

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новости, росгвардия, лнр, бпла, всу