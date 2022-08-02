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Военный эксперт сказал, что начнется, когда у ВСУ закончатся все кадровые военные

Военный эксперт сказал, что начнется, когда у ВСУ закончатся все кадровые военные - 02.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт сказал, что начнется, когда у ВСУ закончатся все кадровые военные

Уничтожение кадрового состава ВСУ уже сказывается на боеспособности противника. Например, бригады территориальной обороны менее устойчивые, чем кадровые бригады. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру

2022-08-02T10:01

2022-08-02T10:01

2022-08-02T10:01

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Заместитель главы Министерства информации республики Даниил Безсонов ранее заявил, что с начала специальной военной операции в рядах вооруженных сил Украины осталось 10% кадрового состава.Мы это уже видели в Северодонецке, где противник из-за этого был вынужден бросать в бой "иностранный легион" и ведомственный спецназ. Эти бригады оказались несостоятельными в городских боях, указал специалист.Собеседник издания добавил, что после освобождения славянско-краматорской агломерации встанет вопрос Красноармейска (Покровск), потому что там оборонительные позиции уже есть.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу