Военный эксперт сказал, что начнется, когда у ВСУ закончатся все кадровые военные - 02.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220802/1037091841.html
Военный эксперт сказал, что начнется, когда у ВСУ закончатся все кадровые военные
Военный эксперт сказал, что начнется, когда у ВСУ закончатся все кадровые военные - 02.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт сказал, что начнется, когда у ВСУ закончатся все кадровые военные
Уничтожение кадрового состава ВСУ уже сказывается на боеспособности противника. Например, бригады территориальной обороны менее устойчивые, чем кадровые бригады. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
2022-08-02T10:01
2022-08-02T10:01
новости
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103429/06/1034290608_0:390:2947:2048_1920x0_80_0_0_607c98b08c281f618e5c02e56f31d2cf.jpg
Заместитель главы Министерства информации республики Даниил Безсонов ранее заявил, что с начала специальной военной операции в рядах вооруженных сил Украины осталось 10% кадрового состава.Мы это уже видели в Северодонецке, где противник из-за этого был вынужден бросать в бой "иностранный легион" и ведомственный спецназ. Эти бригады оказались несостоятельными в городских боях, указал специалист.Собеседник издания добавил, что после освобождения славянско-краматорской агломерации встанет вопрос Красноармейска (Покровск), потому что там оборонительные позиции уже есть.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103429/06/1034290608_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_8c72a79b8e5ce7243fa06e9e33ff8240.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, всу

Военный эксперт сказал, что начнется, когда у ВСУ закончатся все кадровые военные

10:01 02.08.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСоюзные силы России и ЛНР освободили Лисичанск
Союзные силы России и ЛНР освободили Лисичанск - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Читать в
Уничтожение кадрового состава ВСУ уже сказывается на боеспособности противника. Например, бригады территориальной обороны менее устойчивые, чем кадровые бригады. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
Заместитель главы Министерства информации республики Даниил Безсонов ранее заявил, что с начала специальной военной операции в рядах вооруженных сил Украины осталось 10% кадрового состава.
Мы это уже видели в Северодонецке, где противник из-за этого был вынужден бросать в бой "иностранный легион" и ведомственный спецназ. Эти бригады оказались несостоятельными в городских боях, указал специалист.
"По мере дальнейшего продвижения и перемалывания кадрового состава ВСУ эта проблема для противника будет нарастать. Это скажется на качестве ведения боевых действий", - констатировал Рожин.
Собеседник издания добавил, что после освобождения славянско-краматорской агломерации встанет вопрос Красноармейска (Покровск), потому что там оборонительные позиции уже есть.
 
НовостиВСУ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:02Ирина Верещук: Принудительная эвакуация из Донбасса началась
11:52Болгарские работодатели требуют от правительства возобновить поставки газа
11:48Почему хрен редьки не слаще. ИГИЛ* и УГИЛ** - это ещё раз о Еленовке
11:41Более пятидесяти человек за сутки: Басурин сообщил о потерях ВСУ в ДНР
11:30Херсонские предприятия ждут заказов из России
11:29Больше не надо доказывать, что ты русский: Шеслер о новых реалиях и новых законах. Видео
11:22Новая холодная война: в МИД Турции обеспокоены последствиями украинского конфликта
11:15"Сказочник" и "один дилер на двоих": немцы пришли в бешенство от высказывания Дуды
11:15Военный эксперт рассказал, где США развяжут войну, пока Россия занята Украиной
10:59Киев пытается сорвать референдум на освобожденных территориях – ЛНР
10:57Хроника событий на Украине на утро 2 августа
10:46Раскол в СБУ: сбежавших с освобожденных территорий сотрудников обвиняют в халатности
10:31Проблемы с водой в прошлом: крымские водохранилища рекордно заполнены водой
10:28Не Днепр и не Харьков. Военный эксперт о том, куда сбегут ВСУ из Славянска и Краматорска
10:23"Как ослабление Германии может помочь Украине?.." - Шольц начал задавать неудобные вопросы
10:12"Космос" принят: в Минобороны рассказали о запуске ракеты с Плесецка
10:05"Оно нам вообще надо?" Медведев отреагировал на предложение Байдена
10:02Вопрос об украинских "лепестках" поднимут в ООН
10:01Военный эксперт сказал, что начнется, когда у ВСУ закончатся все кадровые военные
09:55Без проверки никуда: судно с украинским зерном досмотрят в Стамбуле
Лента новостейМолния