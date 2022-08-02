https://ukraina.ru/20220802/1037091841.html
Военный эксперт сказал, что начнется, когда у ВСУ закончатся все кадровые военные
Военный эксперт сказал, что начнется, когда у ВСУ закончатся все кадровые военные - 02.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт сказал, что начнется, когда у ВСУ закончатся все кадровые военные
Уничтожение кадрового состава ВСУ уже сказывается на боеспособности противника. Например, бригады территориальной обороны менее устойчивые, чем кадровые бригады. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
2022-08-02T10:01
2022-08-02T10:01
2022-08-02T10:01
новости
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103429/06/1034290608_0:390:2947:2048_1920x0_80_0_0_607c98b08c281f618e5c02e56f31d2cf.jpg
Заместитель главы Министерства информации республики Даниил Безсонов ранее заявил, что с начала специальной военной операции в рядах вооруженных сил Украины осталось 10% кадрового состава.Мы это уже видели в Северодонецке, где противник из-за этого был вынужден бросать в бой "иностранный легион" и ведомственный спецназ. Эти бригады оказались несостоятельными в городских боях, указал специалист.Собеседник издания добавил, что после освобождения славянско-краматорской агломерации встанет вопрос Красноармейска (Покровск), потому что там оборонительные позиции уже есть.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103429/06/1034290608_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_8c72a79b8e5ce7243fa06e9e33ff8240.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу
Военный эксперт сказал, что начнется, когда у ВСУ закончатся все кадровые военные
Уничтожение кадрового состава ВСУ уже сказывается на боеспособности противника. Например, бригады территориальной обороны менее устойчивые, чем кадровые бригады. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
Заместитель главы Министерства информации республики Даниил Безсонов ранее заявил, что с начала специальной военной операции в рядах вооруженных сил Украины осталось 10% кадрового состава.
Мы это уже видели в Северодонецке, где противник из-за этого был вынужден бросать в бой "иностранный легион" и ведомственный спецназ. Эти бригады оказались несостоятельными в городских боях, указал специалист.
"По мере дальнейшего продвижения и перемалывания кадрового состава ВСУ эта проблема для противника будет нарастать. Это скажется на качестве ведения боевых действий", - констатировал Рожин.
Собеседник издания добавил, что после освобождения славянско-краматорской агломерации встанет вопрос Красноармейска (Покровск), потому что там оборонительные позиции уже есть.