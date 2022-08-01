https://ukraina.ru/20220801/1037056358.html
Алексей Мухин: Зеленский - неуч и тупица
Алексей Мухин: Зеленский - неуч и тупица - 01.08.2022 Украина.ру
Алексей Мухин: Зеленский - неуч и тупица
Политолог Алексей Мухин в интервью Украина.ру негативно оценил попытки Владимира Зеленского объявить современную Украину единственной законной наследницей Киевской Руси
2022-08-01T06:00
2022-08-01T06:00
2022-08-01T06:00
новости
владимир зеленский
киев
русь
крещение
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По его словам, это как раз тот случай, «когда человек на пафосе начинает говорить глупости, а людям стыдно комментировать».Полностью его интервью можно прочитать на нашем сайте.День крещения Киевской Руси объявлен государственным праздником на Украине в 2008 году. Его отмечают 28 июля, в тот же день, когда православные чтят память киевского князя Владимира, крестившего Русь в 988 году.
https://ukraina.ru/20220728/1036978679.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир зеленский, киев, русь, крещение
Алексей Мухин: Зеленский - неуч и тупица
Политолог Алексей Мухин в интервью Украина.ру негативно оценил попытки Владимира Зеленского объявить современную Украину единственной законной наследницей Киевской Руси