https://ukraina.ru/20220801/1037056358.html

Алексей Мухин: Зеленский - неуч и тупица

Алексей Мухин: Зеленский - неуч и тупица - 01.08.2022 Украина.ру

Алексей Мухин: Зеленский - неуч и тупица

Политолог Алексей Мухин в интервью Украина.ру негативно оценил попытки Владимира Зеленского объявить современную Украину единственной законной наследницей Киевской Руси

2022-08-01T06:00

2022-08-01T06:00

2022-08-01T06:00

новости

владимир зеленский

киев

русь

крещение

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По его словам, это как раз тот случай, «когда человек на пафосе начинает говорить глупости, а людям стыдно комментировать».Полностью его интервью можно прочитать на нашем сайте.День крещения Киевской Руси объявлен государственным праздником на Украине в 2008 году. Его отмечают 28 июля, в тот же день, когда православные чтят память киевского князя Владимира, крестившего Русь в 988 году.

https://ukraina.ru/20220728/1036978679.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, владимир зеленский, киев, русь, крещение