Алексей Мухин: Зеленский - неуч и тупица - 01.08.2022 Украина.ру
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Алексей Мухин: Зеленский - неуч и тупица
Алексей Мухин: Зеленский - неуч и тупица - 01.08.2022 Украина.ру
Алексей Мухин: Зеленский - неуч и тупица
Политолог Алексей Мухин в интервью Украина.ру негативно оценил попытки Владимира Зеленского объявить современную Украину единственной законной наследницей Киевской Руси
2022-08-01T06:00
2022-08-01T06:00
новости
владимир зеленский
киев
русь
крещение
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По его словам, это как раз тот случай, «когда человек на пафосе начинает говорить глупости, а людям стыдно комментировать».Полностью его интервью можно прочитать на нашем сайте.День крещения Киевской Руси объявлен государственным праздником на Украине в 2008 году. Его отмечают 28 июля, в тот же день, когда православные чтят память киевского князя Владимира, крестившего Русь в 988 году.
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новости, владимир зеленский, киев, русь, крещение

Алексей Мухин: Зеленский - неуч и тупица

06:00 01.08.2022
 
© скриншот видео Central PartnershipЗеленский Наполеон
Зеленский Наполеон
© скриншот видео Central Partnership
Читать в
Политолог Алексей Мухин в интервью Украина.ру негативно оценил попытки Владимира Зеленского объявить современную Украину единственной законной наследницей Киевской Руси
Даже комментировать это не хочется, он неуч и тупица. Ничтожное высказывание.
Алексей Мухин
политолог
По его словам, это как раз тот случай, «когда человек на пафосе начинает говорить глупости, а людям стыдно комментировать».
Полностью его интервью можно прочитать на нашем сайте.
День крещения Киевской Руси объявлен государственным праздником на Украине в 2008 году. Его отмечают 28 июля, в тот же день, когда православные чтят память киевского князя Владимира, крестившего Русь в 988 году.
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