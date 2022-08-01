https://ukraina.ru/20220801/1037027537.html

Обещание контрнаступления, рост цен и антибиотики по смартфону. Что ждет Украину в августе

Обещание контрнаступления, рост цен и антибиотики по смартфону. Что ждет Украину в августе - 01.08.2022 Украина.ру

Обещание контрнаступления, рост цен и антибиотики по смартфону. Что ждет Украину в августе

Украина.ру, 01.08.2022

2022-08-01T07:40

2022-08-01T07:40

2022-08-01T09:11

эксклюзив

контрнаступление

цены

антибиотики

смартфон

прогноз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/01/1037061795_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_9cd4f3b9f37348f9ffe80c85f1a41a95.jpg.webp

Август в наших широтах обычно является самым жарким месяцем года, на Украине он обещает быть особенно жарким, как в прямом, так и в переносном смысле. Синоптики из «Укргидрометцентра» прогнозируют в августе погоду на 2 градуса выше нормы.Самоубийственное контрнаступлениеНа август Владимир Зеленский анонсировал контрнаступление. Ранее, в июне, глава ГУР МОУ Кирилл Буданов тоже обещал в августе перелом в ходе военных действий. «В августе вы увидите, весь мир в принципе увидит первые победы Украины. Первый перелом», — говорил Буданов. Контрнаступление украинской и западной публике в Киеве обещали и в мае, и в июне. По логике военных действий, такие операции не нужно анонсировать, а если и совершать, то внезапно.Западные партнеры требуют хоть каких-то существенных успехов украинской армии, которую они фактически взяли на баланс. Однако западные партнеры — люди расчетливые и не намерены долго вкладываться в проигрышные проекты. Чтобы не иссякал поток денег и оружия, киевским властям необходимо хоть что-то предъявить в качестве «перемоги». Ради нее на улицах усилится отлов пушечного мяса, а мобилизованные солдаты ВСУ попытаются идти в самоубийственную контратаку по выжженным полям Херсонщины. Полученные средства необходимо отрабатывать.В интервью украинскому изданию «Страна» офицер ВСУ, воюющий на херсонском направлении, на днях рассказал о реальном положении дел в его части. «Есть проблема с психологической усталостью. Практически нет ротаций личного состава, во многих подразделения некомплект до 40 процентов из-за потерь и болезней. Поэтому многие бойцы, проведя на переднем крае по месяцу и больше, устают, теряют боевой дух, ищут любые способы уехать в тыл. Некоторые вообще отказываются выдвигаться на первую линию позиций», — говорит офицер. Также, по его словам, для пополнения присылают людей с хроническими заболеваниями. Одним из недавно прибывших оказался мужчина с сильной близорукостью (минус 9), который без очков не видит абсолютно ничего, но при прохождении комиссии окулист даже не осматривал его.Мобилизация на Украине была в мае продлена сразу на три месяца, до 23 августа, но, скорее всего, будет продлеваться и далее. Офис президента Украины основную ставку в конфликте делает на медийную составляющую, поэтому ему крайне важно добиться каких-либо результатов на фронте именно к 24 августа, Дню независимости. Если реальных успехов не будет, будут снимать в павильоне о мнимых успехах.На другой стороне фронта пообещали к концу августа полностью освободить территорию ДНР. Об этом в конце июля заявил глава республики Денис Пушилин.Рост цен и девальвация гривныВ конце июля украинская гривна «сорвалась с цепи» и продолжает падение, достигнув курса 41—42 гр за доллар. По данным Нацбанка, за последние полгода они напечатали дополнительно 46,6 млрд гривен. Согласно отчету Нацбанка за июль, зарплаты в 2022 году сократятся в номинальном выражении на 12%, а в реальном — на 27% в среднем по стране. Наибольшее сокращение происходит в частном секторе — до 50%. Следовательно, в августе следует ожидать соответственного повышения ценников на все товары, включая бензин, сахар и хлеб. Украинская экономика сейчас сильно зависит от импорта. На полках супермаркетов господствуют польские товары, закупаемые за иностранную валюту, продаются они по ценам на 15—20% выше, чем в Польше.Рост цен сопровождается сокращением производства и ростом безработицы. За границу на работу могут выехать только женщины. В августе останавливается очередной украинский промышленный гигант, предприятие «Криворожсталь» («Арселор Миттал Кривой Рог»), что на родине Зеленского. Свое решение компания объясняет снижением экономической активности в Европе, уменьшением спроса на железорудную продукцию и ростом затрат на транспортировку сырья.Без антибиотиковНачиная с августа 2022-го, украинские аптеки будут отпускать антибиотики лишь при наличии электронного рецепта от врача. По заявлениям Минздрава, такой подход к реализации антибиотиков является важным шагом в противодействии глобальной проблеме антибиотикорезистентности (устойчивости бактерий к препаратам). В Минздраве также утверждают, что украинцы стали чаще заниматься самолечением, бесконтрольно выписывая самим себе антибиотики при недомоганиях. Проблема действительно существует, но она связана с тем, что в ходе медицинской реформы для них усложнился доступ к медицинскому обслуживанию.Отныне доступ еще более усложняется. Пациент должен сначала обратиться к семейному врачу, который должен выдать ему электронный рецепт. Для этого пациент должен зарегистрироваться в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ), внести туда все свои данные, а также подключиться к государственному приложению «Дия» (аналог «Госуслуг»). Затем со своим смартфоном он должен посетить аптеку, которая тоже должна быть подключена к электронной системе здравоохранения.На практике это будет означать, что пенсионерка в сельской местности, у которой смартфона отродясь не было, будет умолять аптекаршу продать ей хоть что-нибудь для снятия воспаления. Также на практике это будет означать, что рядовые украинцы будут чаще обращаться в ветеринарные аптеки, приобретая антибиотики якобы для своих кошек и собак, но применять на себе, что увеличит количество побочных действий. Кроме того, усложнение доступа к медицинскому обслуживанию обычно способствует росту числа запущенных заболеваний, так как пациенты до конца надеются, что «оно само пройдет». В итоге это ведет к росту смертности и инвалидности. В последние дни июля украинцы в буквальном смысле смели в аптеках антибиотики, чтобы заниматься самолечением в будущем. Как следствие, в большинстве аптек они закончились.В конце месяца украинцев ожидают небольшие каникулы, связанные с празднованием 31-й годовщины независимости, которые будут традиционно сопровождаться песнями, плясками и потоком эмоциональных националистических антироссийских выступлений. За 30 лет украинской государственности ее концепция выкристаллизовалась исключительно в противодействие российскому влиянию, вместо развития собственной экономики, производства и культуры. Результатом такого выбора стал глубокий раскол в самом украинском обществе, вылившийся в затяжной гражданский конфликт еще до начала российской СВО.

https://ukraina.ru/20220728/1036980105.html

https://ukraina.ru/20220729/1036983775.html

https://ukraina.ru/20220720/1036654965.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Дмитрий Ковалевич

Дмитрий Ковалевич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич

эксклюзив, контрнаступление, цены, антибиотики, смартфон, прогноз