Россия может нанести удар по любой точке Украины, если Киев перейдет черту - Евсеев - 31.07.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Россия может нанести удар по любой точке Украины, если Киев перейдет черту - Евсеев
Россия может нанести удар по любой точке Украины, если Киев перейдет черту - Евсеев - 31.07.2022 Украина.ру
Россия может нанести удар по любой точке Украины, если Киев перейдет черту - Евсеев
Потому что если со стороны отдельных персоналий сыпется много угроз, то эти они должны ответить за это в ходе ракетных ударов, заявил военный эксперт Владимир Евсеев в интервью Украина.ру.
2022-07-31T08:15
2022-07-31T08:15
спецоперация
всу
украина
россия
сво
"искандер"
гарпун
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Если терпение у России лопнет, то мы можем уничтожить некоторые объекты в Киеве. Украинское руководство об этом должно знать - добавил военный эксперт.Как отмечает Евсеев, "Искандер" используется под Харьковом, на линии фронта и под Одессой, мы можем крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" наносить удары по Львову, можем ударить и по Киеву. То же самое с "Кинжалами". Все определяется тем, насколько безрассудно поведет себя киевское руководство.
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всу, украина, россия, сво, "искандер", гарпун

Россия может нанести удар по любой точке Украины, если Киев перейдет черту - Евсеев

08:15 31.07.2022
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЦеремония открытия Международного военно-технического форума "АРМИЯ-2016" во Владивостоке
Церемония открытия Международного военно-технического форума АРМИЯ-2016 во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости . Виталий Аньков
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Потому что если со стороны отдельных персоналий сыпется много угроз, то эти они должны ответить за это в ходе ракетных ударов, заявил военный эксперт Владимир Евсеев в интервью Украина.ру.
Если терпение у России лопнет, то мы можем уничтожить некоторые объекты в Киеве. Украинское руководство об этом должно знать - добавил военный эксперт.

У нас есть, чем нанести удар по любой территории Украины. Россия пока этого не делает из гуманитарных соображений. Если киевский режим попытается ударить противокорабельной ракетой "Гарпун" по Евпатории, то Россия нанесет ответный удар, но не по Одессе, а по центрам принятия решений в Киеве.

Как отмечает Евсеев, "Искандер" используется под Харьковом, на линии фронта и под Одессой, мы можем крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" наносить удары по Львову, можем ударить и по Киеву. То же самое с "Кинжалами". Все определяется тем, насколько безрассудно поведет себя киевское руководство.
Владимир Евсеев интервью - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
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Владимир Евсеев: России не грозит истощение, а вот режим Зеленского к зиме рухнет
 
СпецоперацияВСУУкраинаРоссияСВО"Искандер"Гарпун
 
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