https://ukraina.ru/20220731/1037045171.html

Россия может нанести удар по любой точке Украины, если Киев перейдет черту - Евсеев

Россия может нанести удар по любой точке Украины, если Киев перейдет черту - Евсеев - 31.07.2022 Украина.ру

Россия может нанести удар по любой точке Украины, если Киев перейдет черту - Евсеев

Потому что если со стороны отдельных персоналий сыпется много угроз, то эти они должны ответить за это в ходе ракетных ударов, заявил военный эксперт Владимир Евсеев в интервью Украина.ру.

2022-07-31T08:15

2022-07-31T08:15

2022-07-31T08:15

спецоперация

всу

украина

россия

сво

"искандер"

гарпун

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Если терпение у России лопнет, то мы можем уничтожить некоторые объекты в Киеве. Украинское руководство об этом должно знать - добавил военный эксперт.Как отмечает Евсеев, "Искандер" используется под Харьковом, на линии фронта и под Одессой, мы можем крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" наносить удары по Львову, можем ударить и по Киеву. То же самое с "Кинжалами". Все определяется тем, насколько безрассудно поведет себя киевское руководство.

https://ukraina.ru/20220722/1036750341.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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всу, украина, россия, сво, "искандер", гарпун