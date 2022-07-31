https://ukraina.ru/20220731/1037040805.html

МИ-6 могли подталкивать украинских коллег ускорить угон самолетов - Прозоров

МИ-6 могли подталкивать украинских коллег ускорить угон самолетов - Прозоров - 31.07.2022 Украина.ру

МИ-6 могли подталкивать украинских коллег ускорить угон самолетов - Прозоров

Благодаря господину Грозеву вскрылась причастность британских к этой операции, в том числе МИ-6, заявил экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров в интервью Украина.ру.

2022-07-31T06:30

2022-07-31T06:30

2022-07-31T06:30

спецоперация

всу

украина

россия

василий прозоров

угон

самолет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102308/31/1023083122_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_bff0c08ef698f1862aaebc13aa542377.jpg

Ранее сотрудники ФСБ сорвали курируемую спецслужбами стран НАТО операцию Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины по угону российских боевых самолетов. По данным ведомства, украинская сторона обещала заплатить до двух миллионов долларов летчику в случае согласия угнать самолет ВКС РФ. Сообщается, что в ходе оперативной игры против украинских спецслужб наша контрразведка получила данные, благодаря которым российская армия уничтожила ряд военных объектов ВСУ.Причин, по мнению экс-сотрудника СБУ, здесь несколько, в том числе, отсутствие заметных побед на фронте.На Донбассе последние сообщения – мы реально продвигаемся, и (берем – Ред.) стратегические объекты, в том числе Углегорскую ТЭС, а это очень серьезный кусочек общей энергосистемы - говорит Прозоров. Полный текст интервью можно прочитать здесь.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

всу, украина, россия, василий прозоров, угон, самолет