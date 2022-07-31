https://ukraina.ru/20220731/1037040805.html
МИ-6 могли подталкивать украинских коллег ускорить угон самолетов - Прозоров
МИ-6 могли подталкивать украинских коллег ускорить угон самолетов - Прозоров - 31.07.2022 Украина.ру
МИ-6 могли подталкивать украинских коллег ускорить угон самолетов - Прозоров
Благодаря господину Грозеву вскрылась причастность британских к этой операции, в том числе МИ-6, заявил экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров в интервью Украина.ру.
2022-07-31T06:30
2022-07-31T06:30
2022-07-31T06:30
спецоперация
всу
украина
россия
василий прозоров
угон
самолет
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Ранее сотрудники ФСБ сорвали курируемую спецслужбами стран НАТО операцию Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины по угону российских боевых самолетов. По данным ведомства, украинская сторона обещала заплатить до двух миллионов долларов летчику в случае согласия угнать самолет ВКС РФ. Сообщается, что в ходе оперативной игры против украинских спецслужб наша контрразведка получила данные, благодаря которым российская армия уничтожила ряд военных объектов ВСУ.Причин, по мнению экс-сотрудника СБУ, здесь несколько, в том числе, отсутствие заметных побед на фронте.На Донбассе последние сообщения – мы реально продвигаемся, и (берем – Ред.) стратегические объекты, в том числе Углегорскую ТЭС, а это очень серьезный кусочек общей энергосистемы - говорит Прозоров. Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
всу, украина, россия, василий прозоров, угон, самолет
МИ-6 могли подталкивать украинских коллег ускорить угон самолетов - Прозоров
Благодаря господину Грозеву вскрылась причастность британских к этой операции, в том числе МИ-6, заявил экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров в интервью Украина.ру.
Ранее сотрудники ФСБ сорвали курируемую спецслужбами стран НАТО операцию Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины по угону российских боевых самолетов. По данным ведомства, украинская сторона обещала заплатить до двух миллионов долларов летчику в случае согласия угнать самолет ВКС РФ. Сообщается, что в ходе оперативной игры против украинских спецслужб наша контрразведка получила данные, благодаря которым российская армия уничтожила ряд военных объектов ВСУ.
Причин, по мнению экс-сотрудника СБУ, здесь несколько, в том числе, отсутствие заметных побед на фронте.
Здесь, думаю, много факторов: падение профессионализма общее и в ГУР, и в СБУ, и Службе внешней разведки Украины, постоянное давление со стороны украинской политической власти, что нужна победа, нужно громкое дело, и подталкивание к этому, конечно, западных кураторов - отметил Прозоров.
На Донбассе последние сообщения – мы реально продвигаемся, и (берем – Ред.) стратегические объекты, в том числе Углегорскую ТЭС, а это очень серьезный кусочек общей энергосистемы - говорит Прозоров.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.