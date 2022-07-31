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"Дают ружье и отправляют на фронт": военный эксперт рассказал о состоянии ВСУ
"Дают ружье и отправляют на фронт": военный эксперт рассказал о состоянии ВСУ - 31.07.2022 Украина.ру
"Дают ружье и отправляют на фронт": военный эксперт рассказал о состоянии ВСУ
На Украине было около одного 1 миллиона военнослужащих, из них вооружённых сил 700 тысяч, 400 уже выбито российскими войсками, остались ополченцы, которые не умеют воевать, сказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью Украина.ру
2022-07-31T04:00
2022-07-31T04:00
2022-07-31T04:00
всу
россия
украина
новости
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По его мнению, осталось 10% подготовленных военнослужащих вооруженных сил Украины, а остальных, которых набирает киевский режим – это "не обученное живое мясо, которое, к сожалению, будет очень быстро уничтожено огневым налетом".По его словам, необученные солдаты ВСУ не могут управлять эффективными системами вооружений, даже танкиста надо учить 3-4 месяца.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220729/1037013105.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
всу, россия, украина, новости
"Дают ружье и отправляют на фронт": военный эксперт рассказал о состоянии ВСУ
На Украине было около одного 1 миллиона военнослужащих, из них вооружённых сил 700 тысяч, 400 уже выбито российскими войсками, остались ополченцы, которые не умеют воевать, сказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью Украина.ру
По его мнению, осталось 10% подготовленных военнослужащих вооруженных сил Украины, а остальных, которых набирает киевский режим – это "не обученное живое мясо, которое, к сожалению, будет очень быстро уничтожено огневым налетом".
Армия у них была всего 400 тысяч. Со всеми мобилизациями, пограничниками, моряками, которых нет, морпехами, полицейскими. Ну, набирается тот самый пресловутый миллион, из них собственно вооружённых сил 700 тысяч. 400 выбито, остались ополченцы. Кого поймают - дают ружье и отправляют. Но нет ни слаженности, ни подготовки. Никто из них не может быть наводчиком, в лучшем случае - подносчиком снарядов, это бесполезные люди в войсках.
Алексей Подберёзкин
Директор Центра военно-политических исследований МГИМО
По его словам, необученные солдаты ВСУ не могут управлять эффективными системами вооружений, даже танкиста надо учить 3-4 месяца.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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