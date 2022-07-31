https://ukraina.ru/20220731/1037019403.html

"Дают ружье и отправляют на фронт": военный эксперт рассказал о состоянии ВСУ

"Дают ружье и отправляют на фронт": военный эксперт рассказал о состоянии ВСУ - 31.07.2022 Украина.ру

"Дают ружье и отправляют на фронт": военный эксперт рассказал о состоянии ВСУ

На Украине было около одного 1 миллиона военнослужащих, из них вооружённых сил 700 тысяч, 400 уже выбито российскими войсками, остались ополченцы, которые не умеют воевать, сказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью Украина.ру

2022-07-31T04:00

2022-07-31T04:00

2022-07-31T04:00

всу

россия

украина

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/18/1036805387_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_e74d5c5b808bc1830c7c2e483c46015f.jpg

По его мнению, осталось 10% подготовленных военнослужащих вооруженных сил Украины, а остальных, которых набирает киевский режим – это "не обученное живое мясо, которое, к сожалению, будет очень быстро уничтожено огневым налетом".По его словам, необученные солдаты ВСУ не могут управлять эффективными системами вооружений, даже танкиста надо учить 3-4 месяца.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220729/1037013105.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

всу, россия, украина, новости