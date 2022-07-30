https://ukraina.ru/20220730/1037036654.html

Взрывчатка в машинах скорой помощи: бывший пастор секты рассказал, как помогал ВСУ

Взрывчатка в машинах скорой помощи: бывший пастор секты рассказал, как помогал ВСУ - 30.07.2022 Украина.ру

Взрывчатка в машинах скорой помощи: бывший пастор секты рассказал, как помогал ВСУ

Бывший член секты "Новое поколение"* Николай Кум рассказал РИА Новости, как организация собирала деньги на ВСУ и помогала "Азову". Статья опубликована на сайте агентства 30 июля

2022-07-30T11:16

2022-07-30T11:16

2022-07-30T11:16

новости

секта

"азов"

всу

красный крест

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Кум был задержан российскими силовиками, сейчас он дает показания. В комментарии для РИА Новости он рассказал, что секта, подразделения которой находятся в Днепре (Днепропетровске), Запорожье, Геническе и Мелитополе, занималась сбором денег для помощи украинским военным и отправляла гуманитарные и военные грузы машинами скорой помощи.Кум рассказал, что проходил обучение на пастора церкви в Днепре (Днепропетровске), а позже уехал на заработки в Запорожье. Там он попал в учебный центр для боевиков "Азова", где мог видеть тренировки и подготовку националистов к боевым действиям."Я вернулся в Днепропетровск. Вернулся к церкви. На службе услышал, что главный пастырь "топит" за ВСУ и собирает деньги на помощь ВСУ. Я хочу заявить, что, скорее всего, "Новое поколение"* поддерживает ВСУ и через "красный крест" передает всякие запрещенные вещества, кроме лекарств также взрывчатку могут (перевозить) в машинах скорой помощи", — признался Кум журналистам РИА Новости.Ранее в интервью Украина.ру начальник отдела по вопросам религии военно-гражданской администрации Запорожской области Артем Шарлай рассказал, что киевские власти поддерживали наиболее опасные религиозные организации, сектантские и тоталитарные секты, национальная политика строилась полностью на основе русофобии и на тех, кто больше всего поддерживает эту идею.Он также добавил, что на освобожденных территориях Запорожской области есть города, в том числе Мелитополь, где при общей численности населения 160 тысяч 6 тысяч человек — это люди, которые посещают тоталитарные секты неохаризматического толка.* Организация, деятельность которой признана в России нежелательной.

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новости, секта, "азов", всу, красный крест