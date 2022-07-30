"Потом угробили": военный эксперт рассказал, как СССР был лидером по беспилотникам
Закупка военной техники за рубежом – пример "либерального подхода", который уже не раз проваливался. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин, отвечая на вопрос о целесообразности закупки военных дронов у Ирана
Он напомнил, что всякая военная техника нуждается в ремонте, обслуживании и обучении персонала, поэтому создание своих систем предпочтительнее их закупок.
26 июля, 05:15Политолог: России есть чему поучиться у ИранаПрезидент России Владимир Путин посетил Тегеран, где состоялась трехсторонняя встреча лидеров России, Ирана и Турции. О чем общались лидеры и, чем именно Иран может быть полезен Москве, рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Александр Носович
Также он рассказал, что СССР опережал другие страны в области создания беспилотников.
Мы по беспилотникам значительно опережали в 1980-е годы западные страны, особенно лидеров, например, французов. Эту идею потом угробили, мы сейчас эту ошибку быстро исправляем. Вынуждены навёрстывать.
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