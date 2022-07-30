https://ukraina.ru/20220730/1036986127.html

"Потом угробили": военный эксперт рассказал, как СССР был лидером по беспилотникам

"Потом угробили": военный эксперт рассказал, как СССР был лидером по беспилотникам - 30.07.2022 Украина.ру

"Потом угробили": военный эксперт рассказал, как СССР был лидером по беспилотникам

Закупка военной техники за рубежом – пример "либерального подхода", который уже не раз проваливался. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин, отвечая на вопрос о целесообразности закупки военных дронов у Ирана

2022-07-30T04:00

2022-07-30T04:00

2022-07-30T04:00

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подберёзкин

беспилотники

иран

ссср

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Он напомнил, что всякая военная техника нуждается в ремонте, обслуживании и обучении персонала, поэтому создание своих систем предпочтительнее их закупок.Также он рассказал, что СССР опережал другие страны в области создания беспилотников.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220726/1036817057.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, подберёзкин, беспилотники, иран, ссср, закупки