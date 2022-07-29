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На убой! Артамонов обратился с важным заявлением к жителям Херсона. Видео
На убой! Артамонов обратился с важным заявлением к жителям Херсона. Видео - 29.07.2022 Украина.ру
На убой! Артамонов обратился с важным заявлением к жителям Херсона. Видео
Военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов прокомментировал артиллерийские обстрелы со стороны ВСУ, а также раскрыл предстоящие проблемы Украина.ру, 29.07.2022
2022-07-29T11:43
2022-07-29T11:43
2022-07-29T11:44
видео
александр артамонов
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Военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов прокомментировал артиллерийские обстрелы со стороны ВСУ, а также раскрыл предстоящие проблемы украинской армии:00:57 - Как решить проблему артиллерийских обстрелов ВСУ?10:25 - Почему ВСУ применяют именно РСЗО Himars?15:25 - Когда ожидать контрнаступления ВСУ на Херсонскую область?24:13 - Черноморский флот в Азовском море: проблемы и достижения?Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, александр артамонов, видео
Военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов прокомментировал артиллерийские обстрелы со стороны ВСУ, а также раскрыл предстоящие проблемы украинской армии:
00:57 - Как решить проблему артиллерийских обстрелов ВСУ?
10:25 - Почему ВСУ применяют именно РСЗО Himars?
15:25 - Когда ожидать контрнаступления ВСУ на Херсонскую область?
24:13 - Черноморский флот в Азовском море: проблемы и достижения?
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.