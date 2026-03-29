https://ukraina.ru/20260329/putin-my-vnov-primem-zimnie-i-letnie-olimpiyskie-igry-1077278067.html

Путин: Мы вновь примем зимние и летние Олимпийские игры

Путин: Мы вновь примем зимние и летние Олимпийские игры - 29.03.2026 Украина.ру

Путин: Мы вновь примем зимние и летние Олимпийские игры

Президент России Владимир Путин подтвердил готовность страны к проведению крупных международных спортивных соревнований. Соответствующее заявление он сделал 29 марта в поздравлении по случаю 115-летия Олимпийского комитета России

2026-03-29T12:07

2026-03-29T12:07

2026-03-29T12:07

новости

россия

сша

москва

владимир путин

дональд трамп

мок

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/13/1076982509_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_3b504c89adfe0020879cbd6550c3aeae.jpg

Президент России Владимир Путин, поздравляя Олимпийский комитет с 115-летием, заявил, что страна готова вновь принять летние и зимние Олимпийские игры, а также продолжит вносить вклад в сохранение идеалов олимпизма."Подчеркну, Россия и в будущем открыта к проведению летних и зимних Олимпийских игр, готова вносить свой вклад в сбережение подлинных идеалов олимпизма", — отметил глава государства.В своём обращении Путин напомнил, что Россия входила в число учредителей Международного олимпийского комитета (МОК) и дважды успешно проводила Игры: в 1980 году в Москве и в 2014 году в Сочи. По словам президента, оба раза соревнования прошли "на высочайшем организационном и творческом уровне, что было признано МОК".Президент также подчеркнул вклад Олимпийского комитета России в развитие спорта высших достижений, подготовку спортсменов, популяризацию здорового образа жизни и укрепление международных гуманитарных связей.Ранее конькобежка Светлана Журова, входящая в делегацию РФ, сообщила, что американские конгрессмены выступили за участие российских спортсменов в Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе и намерены обсудить этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом. Подробнее в материале Уникальное событие, сблизившее РФ и США на важном направлении: наши люди в Конгрессе впервые за много летБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Пожар в Усть-Луге. Хроника событий на утро 29 мартаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

россия

сша

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, москва, владимир путин, дональд трамп, мок