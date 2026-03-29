Путин: Мы вновь примем зимние и летние Олимпийские игры
Президент России Владимир Путин подтвердил готовность страны к проведению крупных международных спортивных соревнований. Соответствующее заявление он сделал 29 марта в поздравлении по случаю 115-летия Олимпийского комитета России
2026-03-29T12:07
Путин: Мы вновь примем зимние и летние Олимпийские игры

12:07 29.03.2026
 
Президент России Владимир Путин подтвердил готовность страны к проведению крупных международных спортивных соревнований. Соответствующее заявление он сделал 29 марта в поздравлении по случаю 115-летия Олимпийского комитета России
Президент России Владимир Путин, поздравляя Олимпийский комитет с 115-летием, заявил, что страна готова вновь принять летние и зимние Олимпийские игры, а также продолжит вносить вклад в сохранение идеалов олимпизма.
"Подчеркну, Россия и в будущем открыта к проведению летних и зимних Олимпийских игр, готова вносить свой вклад в сбережение подлинных идеалов олимпизма", — отметил глава государства.
В своём обращении Путин напомнил, что Россия входила в число учредителей Международного олимпийского комитета (МОК) и дважды успешно проводила Игры: в 1980 году в Москве и в 2014 году в Сочи. По словам президента, оба раза соревнования прошли "на высочайшем организационном и творческом уровне, что было признано МОК".
Президент также подчеркнул вклад Олимпийского комитета России в развитие спорта высших достижений, подготовку спортсменов, популяризацию здорового образа жизни и укрепление международных гуманитарных связей.
Ранее конькобежка Светлана Журова, входящая в делегацию РФ, сообщила, что американские конгрессмены выступили за участие российских спортсменов в Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе и намерены обсудить этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Пожар в Усть-Луге. Хроника событий на утро 29 марта
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
