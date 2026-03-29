"Вокруг Булгакова". Азазелло

"Трудный народ эти женщины! Зачем, например, меня послали по этому делу? Пусть бы ездил Бегемот, он обаятельный...", – интересуется булгаковский Азазелло. Вопрос риторический, в ответе не нуждается, да и отвечать некому – рядом только Маргарита, которая с "обаятельным" Бегемотом ещё не знакома. Однако, если знать историю персонажа…

2026-03-29T12:00

Если знать историю именно булгаковского персонажа, то Азазелло – первоначальное (в редакции 1929 года) имя Воланда, в то время как персонаж, который потом стал Азазелло, вплоть до 1934 года назывался Фиелло (этот близкородственен демону Велиалу).Ничего удивительного в этом нет. Азезелло, точнее – Азазель или Азазиль, по иудейским верованиям был падшим ангелом. Ну так и Люцифер – падший ангел… В талмудической литературе имя Азазель – синонимом сатаны. Перемена имён произошла на том этапе, когда Булгаков переходил от романа о сатане к роману о мастере, и тут уже логично было брать имя из "Фауста", что Булгаков и сделал.Азазель (‘azā’zēl – козёл-бог) славен многими подвигами.В еврейском фольклоре это культурный герой. В книге Еноха (апокриф, не вошедший в Ветхий Завет), деяния его описаны так: "Азазел научил людей делать мечи, и ножи, и щиты, и панцири, и научил их видеть, что было позади них, и научил их искусствам: запястьям, и предметам украшения, и употреблению белил и румян, и украшению бровей, и украшению драгоценнейших и превосходнейших камней, и всяких цветных материй и металлов земли". Также он научил людей обману и разврату.Бегемот, конечно, обаятельный, но кого как не Азазелло лепо направить к развратной женщине, обманывающей своего мужа (инженера военного завода) с тем, чтобы обольстить её и вручить ей волшебный крем в золотой коробочке? Совершенно точно известно, что замысел романа складывался постепенно, но уж когда он сложился то все "выстрелы" писателя попадают в десятку.Азазелло – "демон безводной пустыни, демон-убийца". В еврейских верованиях (Левит, XVI) именно он забирает отправляемого в день отпущения грехов в пустыню козла, нагруженного всеми грехами Израиля. С другой стороны, этот козёл и сам воплощает Азазеля – в книге Еноха Господь говорит Рафаилу: "вся земля развратилась чрез научения делам Азазела: ему припиши все грехи!"В окружении Воланда на Азазелло возложена функция физической расправы над "козлами", как в мягкой (спущенный с лестницы дядя Берлиоза Поплавский), так и в жёсткой (убийство барона Майгеля) форме. В ранней версии Азазелло для убийства использовал нож, а уже в более поздней – пистолет. Это же противопоставление холодного и огнестрельного оружия фигурирует в "Театральном романе" – Иван Васильевич (К.С. Станиславский) исходя из своих представлений о прекрасном предлагает Максудову изменить сцену самоубийства героя его пьесы, использовав не пистолет, а нож. Но прототип Майгеля, барон Борис Штейгер, был именно расстрелян.Кроме того, Азазелло отвечает и за специфический бесовский "транспорт", по крайней мере отчасти – ведь в "нехорошую квартиру" нечистая сила проникает через изобретённые Азазелем зеркала (разумеется, не просто зеркала, а незанавешенные зеркала из дома с покойником – до смерти Берлиоза они как бесовский транспорт не работали). Так же он, видимо, заколдовывает щётку, на которой Маргарита летает как на метле. Он же осуществляет доставку к Воланду мастера и Маргариты – поит их отравленным вином и сажает на коней.Азазелло описывается как "маленький, но необыкновенно широкоплечий, в котелке на голове и с торчащим изо рта клыком, безобразящим и без того невиданно мерзкую физиономию. И при этом ещё огненно-рыжий". Одевается он, при этом, дорого, но с обязательными дикими элементами: "в крахмальном белье, в полосатом добротном костюме, в лакированных туфлях и с котелком на голове. Галстук был яркий. Удивительно было то, что из кармашка, где обычно мужчины носят платочек или самопишущее перо, у этого гражданина торчала обглоданная куриная кость". Впрочем, в ранней версии романа он был одет в клоунскую одежду.Борис Соколов обращает внимание на то, что Азазелло внешностью и манерой поведения напоминает московских уличных бандитов и американских мафиози. Благо, истории об американской мафии в СССР были известны, в 1932 году был осуждён Аль Капоне, о котором упоминают Ильф и Петров в "Одноэтажной Америке". Само его имя итализировано, а в сцене на крыше дома Пашкова Азазелло признаётся в своей любви к Риму.Появление Азазелло в виде воробья тоже не случайно. В книге Ивана Порфирьева "Апокрифические сказания о ветхозаветных лицах и событиях" (1872 год) описывается славянский ветхозаветный апокриф об Аврааме, где говорится, что "явился диавол Азазил, в образе нечистой птицы, и стал искушать Авраама: что тебе, Авраам, на высотах святых, в них же не едят, не пьют; несть в них пища человеча, вси си огнем поядают и покаляют тя". Воробей – птица нечистая, более того, это птица – психопомп, сопровождающая мёртвые души на тот свет.Ну и немного о Фиелло.Имя это происходит от латинского "filius" – "сын", из чего булгаковеды делают вывод, что Фиелло был пародией на бога-сына (Иисуса и Иешуа, в той мере, в какой он связан с Иисусом). Трудно сказать, насколько такое мнение уместно с точки зрения богословия – сатана, в отличие от Бога неспособен к творчеству, он может только искажать созданное Богом. Т.е., сына у него быть не может, но, вероятно, может быть пасынок. Вид Фиелло ещё более странен, чем у Азазелло – он носит клоунское клетчатое трико, украшенное бубенчиками, и представляется поваром. Образ явно восходит к Пульчинелле – итальянскому Петрушке. Причиной такого хода выглядит итальянское звучание имени, но что тут первично, а что вторично разобраться мудрено – может Азазель превратился в Азазелло, чтобы быть походим на итальянца. Итальянцы, наряду с французами, считаются лучшими европейскими кулинарами и являются создателями комедии дель арте.Позже функционал шута перешёл к Бегемоту. Азазелло продолжает выполнять функции повара – во время сценки с посещением буфетчика он жарит Воланду мясо. Сохранился и лёгкий итальянский флёр – на крыше Пашкова дома Азазелло признается в своём неравнодушии к Вечному городу.

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

