Военный эксперт объяснил, почему России не поможет уничтожение кадрового состава ВСУ - 29.07.2022 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, почему России не поможет уничтожение кадрового состава ВСУ
Военный эксперт объяснил, почему России не поможет уничтожение кадрового состава ВСУ - 29.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, почему России не поможет уничтожение кадрового состава ВСУ
Мы не можем говорить о том, что уничтожение кадрового состава ВСУ обязательно скажется на боеспособности противника. Есть разные оценки, сколько на Украине осталось кадровой армии. Тем более, что на Украине идет уже четвертый призыв. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
2022-07-29T09:55
2022-07-29T09:55
новости
россия
всу
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Ранее замглавы Мининформации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что в составе ВСУ осталось около 10% кадровых военных. По его словам, их заменяют мобилизованные граждане и боевики территориальной обороны.Первые два призыва были лучше подготовлены, а сейчас они пытаются призывать военных пенсионеров, которые, тем не менее, имеют какой-то опыт боевых действий. Поэтому не надо думать, что когда кадровых военных станет 5%, то мы сломаем сопротивление ВСУ, отметил эксперт.Ситуация будет другой, когда полностью удастся освободить Донбасс. Потому что до Днепропетровска нет серьезных рубежей обороны, которые позволили бы остановить союзные войска, заключил собеседник издания.
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новости, россия, всу

Военный эксперт объяснил, почему России не поможет уничтожение кадрового состава ВСУ

09:55 29.07.2022
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкВладимир Евсеев
Владимир Евсеев - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать в
Мы не можем говорить о том, что уничтожение кадрового состава ВСУ обязательно скажется на боеспособности противника. Есть разные оценки, сколько на Украине осталось кадровой армии. Тем более, что на Украине идет уже четвертый призыв. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
Ранее замглавы Мининформации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что в составе ВСУ осталось около 10% кадровых военных. По его словам, их заменяют мобилизованные граждане и боевики территориальной обороны.
Первые два призыва были лучше подготовлены, а сейчас они пытаются призывать военных пенсионеров, которые, тем не менее, имеют какой-то опыт боевых действий. Поэтому не надо думать, что когда кадровых военных станет 5%, то мы сломаем сопротивление ВСУ, отметил эксперт.
"Вопрос не в этом. Как только будет критическая масса тех, кто не хочет воевать, то подразделения противника будут неустойчивы. Да, не надо забывать про заградотряды украинских националистов, которые будут стрелять по отступавшим, но на боевом духе это подразделений точно скажется", - указал Евсеев.
Ситуация будет другой, когда полностью удастся освободить Донбасс. Потому что до Днепропетровска нет серьезных рубежей обороны, которые позволили бы остановить союзные войска, заключил собеседник издания.
 
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