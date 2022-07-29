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Военный эксперт объяснил, почему России не поможет уничтожение кадрового состава ВСУ

Военный эксперт объяснил, почему России не поможет уничтожение кадрового состава ВСУ - 29.07.2022 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, почему России не поможет уничтожение кадрового состава ВСУ

Мы не можем говорить о том, что уничтожение кадрового состава ВСУ обязательно скажется на боеспособности противника. Есть разные оценки, сколько на Украине осталось кадровой армии. Тем более, что на Украине идет уже четвертый призыв. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру

2022-07-29T09:55

2022-07-29T09:55

2022-07-29T09:55

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Ранее замглавы Мининформации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что в составе ВСУ осталось около 10% кадровых военных. По его словам, их заменяют мобилизованные граждане и боевики территориальной обороны.Первые два призыва были лучше подготовлены, а сейчас они пытаются призывать военных пенсионеров, которые, тем не менее, имеют какой-то опыт боевых действий. Поэтому не надо думать, что когда кадровых военных станет 5%, то мы сломаем сопротивление ВСУ, отметил эксперт.Ситуация будет другой, когда полностью удастся освободить Донбасс. Потому что до Днепропетровска нет серьезных рубежей обороны, которые позволили бы остановить союзные войска, заключил собеседник издания.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу