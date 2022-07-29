В Белом доме не смогли ответить на вопрос о визите Зеленского в США - 29.07.2022 Украина.ру
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В Белом доме не смогли ответить на вопрос о визите Зеленского в США
В Белом доме не смогли ответить на вопрос о визите Зеленского в США - 29.07.2022 Украина.ру
В Белом доме не смогли ответить на вопрос о визите Зеленского в США
Белому дому нечего сообщить о возможности визита Владимира Зеленского в США. Об этом сказала журналистам 28 июля пресс-секретарь Карин Жан-Пьер
2022-07-29T09:43
2022-07-29T09:43
зеленская
сша
новости
визит
владимир зеленский
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Ее спросили, не планируется ли пригласить Зеленского в Вашингтон, чтобы подогреть угасающий интерес к конфликту на Украине.Она заверила, что США поддерживают регулярные контакты с украинским правительством.На прошлой неделе жена президента Украины Елена Зеленская выступила в конгрессе США и попросила передать Киеву системы ПВО. Зеленская призвала законодателей решить этот вопрос скорее в преддверии ухода конгресса на каникулы. Супруга украинского президента также встретилась с Джо и Джилл Байден.
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452
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зеленская, сша, новости, визит, владимир зеленский

В Белом доме не смогли ответить на вопрос о визите Зеленского в США

09:43 29.07.2022
 
© РИА Новости . Игорь Михалев / Перейти в фотобанкВашингтон. Белый дом
Вашингтон. Белый дом - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости . Игорь Михалев
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Читать в
Белому дому нечего сообщить о возможности визита Владимира Зеленского в США. Об этом сказала журналистам 28 июля пресс-секретарь Карин Жан-Пьер
Ее спросили, не планируется ли пригласить Зеленского в Вашингтон, чтобы подогреть угасающий интерес к конфликту на Украине.

"Нам нечего вам сказать по поводу планов... приезда в США", - ответила Жан-Пьер.

Она заверила, что США поддерживают регулярные контакты с украинским правительством.
На прошлой неделе жена президента Украины Елена Зеленская выступила в конгрессе США и попросила передать Киеву системы ПВО. Зеленская призвала законодателей решить этот вопрос скорее в преддверии ухода конгресса на каникулы. Супруга украинского президента также встретилась с Джо и Джилл Байден.
Владимир Зеленский и Елена Зеленская - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
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