В Белом доме не смогли ответить на вопрос о визите Зеленского в США
Белому дому нечего сообщить о возможности визита Владимира Зеленского в США. Об этом сказала журналистам 28 июля пресс-секретарь Карин Жан-Пьер
Ее спросили, не планируется ли пригласить Зеленского в Вашингтон, чтобы подогреть угасающий интерес к конфликту на Украине.
"Нам нечего вам сказать по поводу планов... приезда в США", - ответила Жан-Пьер.
Она заверила, что США поддерживают регулярные контакты с украинским правительством.
На прошлой неделе жена президента Украины Елена Зеленская выступила в конгрессе США и попросила передать Киеву системы ПВО. Зеленская призвала законодателей решить этот вопрос скорее в преддверии ухода конгресса на каникулы. Супруга украинского президента также встретилась с Джо и Джилл Байден.
Вчера, 10:04"Зеленский под Еленой": Захарова пошутила о медиа-стиле украинского президентаВ последнее время западные медиа, без остановки печатавшие фотографии Владимира Зеленского на всех первых полосах, выбрали объектом пиара первую леди Украины, Елену Зеленскую. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова