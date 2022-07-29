https://ukraina.ru/20220729/1036997891.html

В Белом доме не смогли ответить на вопрос о визите Зеленского в США

В Белом доме не смогли ответить на вопрос о визите Зеленского в США - 29.07.2022 Украина.ру

В Белом доме не смогли ответить на вопрос о визите Зеленского в США

Белому дому нечего сообщить о возможности визита Владимира Зеленского в США. Об этом сказала журналистам 28 июля пресс-секретарь Карин Жан-Пьер

2022-07-29T09:43

2022-07-29T09:43

2022-07-29T09:43

зеленская

сша

новости

визит

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101773/87/1017738745_0:0:3100:1745_1920x0_80_0_0_04011b9a78e5f1271c43680061914896.jpg.webp

Ее спросили, не планируется ли пригласить Зеленского в Вашингтон, чтобы подогреть угасающий интерес к конфликту на Украине.Она заверила, что США поддерживают регулярные контакты с украинским правительством.На прошлой неделе жена президента Украины Елена Зеленская выступила в конгрессе США и попросила передать Киеву системы ПВО. Зеленская призвала законодателей решить этот вопрос скорее в преддверии ухода конгресса на каникулы. Супруга украинского президента также встретилась с Джо и Джилл Байден.

https://ukraina.ru/20220728/1036952734.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

зеленская, сша, новости, визит, владимир зеленский