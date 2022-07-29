https://ukraina.ru/20220729/1036989513.html

30 лет успешной спецоперации в Приднестровье

30 лет успешной спецоперации в Приднестровье - 29.07.2022 Украина.ру

30 лет успешной спецоперации в Приднестровье

Украина.ру, 29.07.2022

2022-07-29T07:42

2022-07-29T07:42

2022-07-29T07:42

мнения

колонка

ищенко

приднестровье

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21 июля 1992 года в Москве президенты России, Борис Ельцин, и Молдавии, Мирча Снегур, в присутствии президента самопровозглашённой Приднестровской молдавской республики (ПМР) Игоря Смирнова подписали "Соглашение о принципах урегулирования вооружённого конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова". Через неделю, ровно тридцать лет назад, 29 июля 1992 года на Днестр выдвинулись российские миротворцы, до сих пор несущие службу в регионе.К тому времени приднестровский конфликт (один из первых на постсоветском пространстве, начавшийся ещё до распада СССР, продолжался уже более трёх лет). Он прошёл и фазу мирной борьбы, и фазу молдавских репрессий и фазу открытого военного столкновения. Молдавские и румынские добровольцы, регулярная армия и спецподразделения полиции весной 1992 года штурмовали Тирасполь (столицу ПМР). Генерал Александр Лебедь, назначенный 27 июня 1992 года командующим расквартированной в регионе 14-й армии прекратил политику нейтралитета, которой придерживалось прежнее армейское руководство. 8 июля артиллерийским ударом 14-й армии были практически уничтожены молдавские ударные группировки. Тогда же Лебедь заявил, что для 14-й армии занять Кишинёв – не проблема. После этого переговоры о прекращении огня пошли как по маслу и через две недели упомянутое соглашение было подписано.Оно держится до сих пор. Давно уже (в 2008 году) растоптаны Грузией соглашения по Абхазии и Южной Осетии (подписанные в декабре и июле 1992 года, соответственно), начавшаяся в 2020 году Вторая Карабахская война дезавуировала договорённости о прекращении огня между Азербайджаном, непризнанной НКР и Арменией, достигнутые в мае 1994 года. Украина даже не скрывала, что не собирается выполнять Минские соглашения от февраля 2015 года и до сих пор, несмотря на пятый месяц идущую на её территории спецоперацию России, обстреливает города Донбасса.На фоне этого стабильный мир в далёком от России, со всех сторон окружённом неприязненно настроенными режимами, крайне уязвимом в военном отношении непризнанном эксклаве кажется чудом. Особенно с учётом неоднократно (с момента прихода Ющенко к власти и до сих пор) выражавшейся Украиной готовности "поддержать" Молдавию, нанеся удар в тыл Приднестровью. Чем же можно объяснить такую удивительную стабильность?США и коллективный Запад уже лет пятнадцать как не сдерживают своей ненависти к России и непрерывно пытаются разжигать на её границах большие и маленькие войны. Напомню, что и в 2008 году они пытались заставить Украину поддержать Грузию против России вооружённой силой, и Ющенко был не против, но Грузию слишком быстро разбили и Ющенко не успел убедить своих генералов напасть хотя бы на российские базы в Крыму, хоть приложил к этому максимум усилий, даже официально запретив России использовать против Грузии корабли, базирующиеся в Севастополе. Когда же Москва на этот запрет наплевала, Ющенко пытался закрыть для возвращавшихся с задания российских кораблей вход в Севастопольскую бухту.Украина уже несколько десятилетий пытается использовать против России Приднестровье, резонно считая его главной болевой точкой Москвы в регионе. При атаке эксклава, российский гарнизон которого составляет 2-3 тысячи, а возможности местной пятнадцатитысячной армии даже после мобилизации будут недостаточны для защиты тянущихся на 816 километров границ, при наибольшей ширине территории ПМР (от украинской до молдавской границы) 40 километров, у Москвы будет 2-3 дня для реакции.У Молдавии с ПМР есть территориальные споры, по поводу реально контролируемых территорий, да и независимость ПМР она не признаёт.Россия в своё время была занята в Чеченских войнах. Причём первая оттянула на себя все боеспособные силы российской армии. Москву отвлекали конфликты на Кавказе, в которых, даже не будучи прямым участником, она всегда являлась заинтересованной стороной, следовательно, для подкрепления своей позиции вынуждена была держать в регионе крупную группировку. Вот уже восемь лет, как все боеспособные соединения, которыми располагает Россия в европейской части, прикованы к Украине, а в последние два года также к Белоруссии и Прибалтике. На горизонте маячит необходимость укрепления северного фланга, где Финляндия и Швеция буквально рвутся в НАТО.Быстро, в течение тех нескольких дней, которые армия ПМР может продержаться против концентрированного удара со стороны Молдавии и Украины, Россия способна поддержать Приднестровье только задействовав всю мощь ВКС и ковровыми бомбардировками уничтожив всё живое на территориях Молдавии, Одесской и Николаевской областей Украины. Ну, так это именно то, что надо американцам: "всё живое" - преувеличение, большинство гражданских выживет и взахлёб будет рассказывать иностранным корреспондентам, про ад, устроенный Москвой, демонстрировать разрушенные дома и могилы погибших родственников.Почему же не нападают?Всё дело в маленькой Молдавии. У нас, насмотревшись на Украину, многие считают, что от политических руководителей и уж тем более от народа маленьких стран ничего в этом мире не зависит. Они, мол, слепо следуют указаниям Вашингтона или их жестоко наказывают. В большинстве случаев это правда. США зорко следят за ситуацией в интересующих их странах и быстро меняют излишне самостоятельных (думающих о национальных интересах) политиков на вороватых индюков, считающих слова "власть" и "мошна" синонимами.Молдавия является примером того, как наличие общенационального консенсуса по стратегическому вопросу внутренней и внешней политики, связывает американцам руки и десятилетиями мешает развязать столь нужную им войну.В Молдавии очень слабы пророссийские силы. В основном, "пророссийскость" кишинёвских социалистов, а ранее коммунистов, заключалась в том, что не меняя стратегического политического курса на членство в ЕС, необходимо поддерживать с Россией хорошие экономические отношения, поскольку энергоносители больше брать неоткуда и продукцию молдавских садов и огородов больше продавать некому.Молдавские националисты, в отличие от украинских, в целом поддерживали эту программу молдавских левых. Россия от них была далеко, её они не боялись. Они боялись поглощения Молдавии Румынией. Основания у них были: не только Бухарест не скрывал своих реваншистских настроений в отношении некогда утраченной Бессарабии, но и существенная часть молдавских политиков выступала с румынофильских позиций, заявляя, что молдаване – это румыны и Молдавия должна просто раствориться в составе Румынии.В этих условиях, молдавские националисты, озабоченные сохранением молдавской государственности, запустили политику "качелей". То они поддерживали левые правительства, которые обеспечивали Молдавии рынки сбыта в России, прилежно дистанцируясь от Москвы политически. Когда же с их точки зрения левые приобретали слишком большой авторитет и у них возникала личная коммерческая заинтересованность в более тесных связях с Россией, грозившая политическому курсу на Европу, молдавские националисты начинали поддерживать правых румынофилов, зорко следя за тем, чтобы те не приобрели слишком много власти.В рамках этой политики "качелей" присоединение Приднестровья было смертельно опасно для молдавской политической системы. Антирумынские и антинационалистические избиратели ПМР слишком усиливали левых, нарушая сложившуюся политическую стабильность. Кроме того, приднестровская автономия, совместно с гагаузской автономией грозили разрушить доминирование промолдавских партий в молдавской политике. Поэтому, установив с ПМР нормальные экономические контакты Молдавия никогда не предпринимала серьёзных шагов по реинтеграции региона.Интересно, что зарящиеся не только на Молдавию, но и на Южную Бессарабию с Северной Буковиной румыны (за исключением совсем уж ненормальных правых радикалов) также всегда демонстрировали свою незаинтересованность в Приднестровье. Румыния даже предлагала неофициально в начале-средине 90-х, как Киеву, так и Москве забрать себе ПМР, при условии, что Румынии дадут возможность поглотить Молдавию. Адекватным румынским руководителям также не хочется возиться с этнически чуждым и экономически интегрированным в другую систему регионом, который будет источником постоянного брожения и поводом для Российского вмешательства в любой момент, который Москва сочтёт подходящим.США и Украина не могли напасть на ПМР самостоятельно, основания для конфликта с Россией были только у Румынии и Молдавии. Но Кишинёв и Бухарест десятилетиями воздерживались от резких шагов, для приличия и демонстрации евроатлантической солидарности периодически выступая с не очень настойчивыми "требованиями" вывода российских миротворцев.Сейчас, однако, ситуация усложнилась. В Кишинёве американцам удалось привести к власти Майю Санду. Эта обладательница румынского гражданства и истовая румынофилка, считает интеграцию Молдавии в Румынию делом своей жизни. Ради реализации это идеи она даже попыталась начать репрессии против своих политических противников, начав, разумеется с Игоря Додона, как лидера левых. Цель была понятна – установить фактическую диктатуру исполнительной власти, сломив и запугав оппозицию в парламенте, после чего волевым решением начать объединение Молдавии с Румынией "в международно-признанных границах", включающих Приднестровье.Румынскую власть планировали поймать в ловушку. Бухарест не мог бы ни отказаться от просьбы Молдавии об воссоединении, ни потребовать от Кишинёва отказаться от суверенитета над Приднестровьем. Румынское общественное мнение не простило бы такое надругательство над национальной гордостью румын ни одному политику. Вот вам и военный кризис на вчера ещё мирной границе. Его никто не хочет (кроме США и Украины), но ни Россия не может отказаться от поддержки Приднестровья, ни Румыния от претензий на всю международно-признанную территорию Молдавии.Пока что нас спасает то, что молдавская политическая система "качелей", 30 лет гарантировавшая мир в Приднестровье, оказалась на диво живучей. Молдавские националисты моментально отследили опасность установления румынофильской диктатуры Санду и Додон получил поддержку парламента и улицы. Правительство остановилось, но не отступило. Оно опирается на непубличную поддержку США, являющихся главным подстрекателем и соглашение с Румынией, дающее Бухаресту возможность посылать в Молдавию вооружённых военных, полицейских и пограничников, в случае возникновения угрозы молдавской государственности.Направляемое американцами правительство Санду давно спровоцировало бы уличные столкновения и обратилось бы к Румынии за помощью, но и в Вашингтоне, и в Бухаресте боятся, что с учётом общих настроений молдавского общества, вместо совместного похода на Приднестровье, для создания России ещё одного военного кризиса, возникнет Молдавско-румынская война, в виде широкого народного сопротивления попытке насильственной румынизации Молдавии. В таком случае, Россию трудно будет представить мировому общественному мнению (отказывающемуся в последнее время верить джентльменам на слово), в качестве агрессора. Наоборот, Москва оденет белые одежды защитника молдавского суверенитета.Вот так вот маленькое государство, народ которого просто хочет работать, а не гордиться своим доисторическим происхождением, иногда способно сломать планы гегемона. Впрочем, США не отступают и румынско-российскую войну на территории Молдавии за ПМР готовить продолжают.

https://ukraina.ru/20190708/1024169545.html

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2022

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/102702/02/1027020214_928:0:4640:3712_100x100_80_0_0_8bacb90a909fea5e9756a75c094c08c2.jpg

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/102702/02/1027020214_928:0:4640:3712_100x100_80_0_0_8bacb90a909fea5e9756a75c094c08c2.jpg

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мнения, колонка, ищенко, приднестровье