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"Жить по новым законам": эксперт о том, как Украина поддерживает русофобские секты
"Жить по новым законам": эксперт о том, как Украина поддерживает русофобские секты - 29.07.2022 Украина.ру
"Жить по новым законам": эксперт о том, как Украина поддерживает русофобские секты
Украине поддерживала наиболее опасные религиозные организации, сектантские и тоталитарные секты, национальная политика строилась полностью на основе русофобии и на тех, кто больше всего поддерживает эту идею, сказал начальник отдела по вопросам религии военно-гражданской администрации Запорожской области Артем Шарлай в интервью Украина.ру
2022-07-29T05:30
2022-07-29T05:30
2022-07-29T05:30
новости
секты
украина
русофобия
запорожская область
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Он рассказал, что когда ВС РФ освободили часть территории Запорожской области, то отдел по вопросам религии администрации региона столкнулся с проблемой, что религиозная и национальная политика на Украине строилась не так, как в России, где защищают людей от опасных тоталитарных сект, а наоборот.Он рассказал, что на освобожденных территориях Запорожской области есть города, в том числе Мелитополь, где при общей численности населения 160 тысяч 6 тысяч человек — это люди, которые посещают тоталитарные секты неохаризматического толка.В этих сектах проходит определенная обработка сознания, у них подавлена свобода мышления, заключил начальник отдела.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20190223/1022744526.html
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2022
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, секты, украина, русофобия, запорожская область
"Жить по новым законам": эксперт о том, как Украина поддерживает русофобские секты
Украине поддерживала наиболее опасные религиозные организации, сектантские и тоталитарные секты, национальная политика строилась полностью на основе русофобии и на тех, кто больше всего поддерживает эту идею, сказал начальник отдела по вопросам религии военно-гражданской администрации Запорожской области Артем Шарлай в интервью Украина.ру
Он рассказал, что когда ВС РФ освободили часть территории Запорожской области, то отдел по вопросам религии администрации региона столкнулся с проблемой, что религиозная и национальная политика на Украине строилась не так, как в России, где защищают людей от опасных тоталитарных сект, а наоборот.
Давалась полная свобода наиболее опасным религиозным организациям, сектантским, тоталитарным сектам. Национальная политика строилась полностью на основе русофобии и поддержки тех групп, которые проявляли себя наиболее русофобски.
Артем Шарлай
Начальник отдела по вопросам религии военно-гражданской администрации Запорожской области
Он рассказал, что на освобожденных территориях Запорожской области есть города, в том числе Мелитополь, где при общей численности населения 160 тысяч 6 тысяч человек — это люди, которые посещают тоталитарные секты неохаризматического толка.
В этих сектах проходит определенная обработка сознания, у них подавлена свобода мышления, заключил начальник отдела.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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