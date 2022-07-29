https://ukraina.ru/20220729/1036960932.html

"Жить по новым законам": эксперт о том, как Украина поддерживает русофобские секты

"Жить по новым законам": эксперт о том, как Украина поддерживает русофобские секты - 29.07.2022 Украина.ру

"Жить по новым законам": эксперт о том, как Украина поддерживает русофобские секты

Украине поддерживала наиболее опасные религиозные организации, сектантские и тоталитарные секты, национальная политика строилась полностью на основе русофобии и на тех, кто больше всего поддерживает эту идею, сказал начальник отдела по вопросам религии военно-гражданской администрации Запорожской области Артем Шарлай в интервью Украина.ру

2022-07-29T05:30

2022-07-29T05:30

2022-07-29T05:30

новости

секты

украина

русофобия

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101581/97/1015819708_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_d987872d0ef0cb8eec278beab6b48720.jpg

Он рассказал, что когда ВС РФ освободили часть территории Запорожской области, то отдел по вопросам религии администрации региона столкнулся с проблемой, что религиозная и национальная политика на Украине строилась не так, как в России, где защищают людей от опасных тоталитарных сект, а наоборот.Он рассказал, что на освобожденных территориях Запорожской области есть города, в том числе Мелитополь, где при общей численности населения 160 тысяч 6 тысяч человек — это люди, которые посещают тоталитарные секты неохаризматического толка.В этих сектах проходит определенная обработка сознания, у них подавлена свобода мышления, заключил начальник отдела.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20190223/1022744526.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, секты, украина, русофобия, запорожская область