Исмаил Гаспринский: пантюркист здорового человека
Исмаил Гаспринский: пантюркист здорового человека
Исмаил Гаспринский: пантюркист здорового человека
20 марта 1851 года в Крыму родился Исмаил Гаспринский, который стал выдающимся просветителем тюркских народов Российской империи, пытаясь интегрировать их на основе общетюркского литературного языка
Олег Хавич
08:00 21.03.2026
 
Исмаил Гаспринский
Олег Хавич
Исмаил Гаспринский (Гаспралы) родился 21 марта 1851 года в деревне Авджикой недалеко от Бахчисарая, в семье прапорщика Русской императорской армии Мустафы Гаспринского. Его отец был уроженцем расположенного на южном берегу Крыма посёлка Гаспра. Поскольку он состоял на государственной службе и принадлежал к роду крымских мурз, в 1854 году его семью утвердили в дворянском достоинстве.
Исмаил учился в мусульманской школе-мектебе и Симферопольской мужской гимназии (ныне гимназия №1 имени Ушинского), которую он так и не окончил. Когда мальчику было 12 лет, отец определил его в Воронежский кадетский корпус, а в 1864-67 годах он учился во 2-й Московской военной гимназии. В Москве юноша подружился с Павлом Катковым – сыном знаменитого славянофила, издателя "Московских ведомостей" Михаила Каткова, и некоторое время жил в его семье.
В 1867 году Гаспринский бросил учёбу и вернулся в Бахчисарай. Там он стал преподавать русский язык в стенах старейшего медресе на территории Восточной Европы – Зынджырлы медресе (мусульманское религиозно-просветительское и образовательное учреждение, выполняющее функцию средней школы и духовной семинарии).
По одной из версий, он хотел присоединиться к вспыхнувшему в 1866 году на Крите восстанию греков против Османской империи, но его задержали в Одессе. Позже Гаспринский заявлял: "Если будет решаться вопрос, в чьих руках будет Стамбул, пусть он будет лучше в российских руках".
В возрасте 20 лет Исмаил Гаспринский уехал в Париж, планируя посещать лекции в Сорбонне. Но не рассчитал свои финансовые возможности и был вынужден обратиться за помощью. Русская община Парижа собрала для молодого человека деньги и нашла работу переводчика в одном из рекламных агентств. Биографы Гаспринского часто пишут о том, что он во Франции успел поработать личным секретарем писателя Ивана Тургенева, но сам Гаспринский об этом никогда не упоминал.
В 1874 году Гаспринский направился в страны Магриба (Алжир, Тунис, Египет), затем через Грецию приехал в Стамбул. Здесь его интересовала государственная система образования, издательское дело, история, культура. В Стамбуле он прожил почти год, писал оттуда репортажи для русских газет.
Вернувшись в 1875 году в Бахчисарай, продолжил преподавательскую работу, сразу же был избран гласным (депутатом) городской думы. С февраля 1879 года по март 1884 года – городской голова Бахчисарая. За пять лет в должности городского головы Бахчисарая Гаспринский добился больших успехов в благоустройстве города. Он настоял на ремонте водопровода, подготовил всё необходимое для открытия приёмного покоя на сто коек. Городской голова также отстаивал права местных жителей, у которых незаконно забирали земельные участки.
В этот период Гаспринский написал очерк "Русское мусульманство. Мысли, заметки и наблюдения мусульманина" (1881), который стал своеобразным интеллектуальным манифестом. В нём Гаспринский задавался до сих пор актуальным вопросом: какого рода отношения должны существовать между мусульманами и русскими?
Он открыто критиковал своих единоверцев: "Там, где можно было, мы бросали свои пепелища, святыни, родину и уходили Бог весть куда (крымцы, бессарабцы, кавказцы). А где уйти было некуда и нельзя, мы уходили в свой тесный мирок, отдаваясь ему всецело и не желая знать и ведать ничего, что не касалось близко нашего мирка и его узких интересов".
Русское мусульманство, констатировал Гаспринский, не сознает, не чувствует интересов русского отечества, ему почти неведомы его горе и радости, ему непонятны общегосударственные стремления, идеи. "Незнание русской речи изолирует его от русской мысли и литературы, не говоря уже о полнейшей изолированности в отношении общечеловеческой культуры. Русское мусульманство прозябает в тесной, душной сфере своих старых понятий и предрассудков, как бы оторванное от всего остального человечества".
В заключение своих заметок Гаспринский обратился к образованной мусульманской молодежи: "Братья, примитесь серьезно за дело народного образования... Выучиться самому – достоинство, но передать незнающему своё знание – ещё большее достоинство и благое, святое дело".
Следуя продекларированным принципам (его лозунгом были слова "Единство в языке, вере и делах"), Гаспринский сам начал активно заниматься просветительской деятельностью. Ещё в апреле 1883 года он приступил к изданию в Бахчисарае газеты "Терджиман" (Переводчик), которая долго оставалась единственной тюркской газетой в России. Газета печаталась на русском и татарском языках (для него использовался модифицированный арабский алфавит). Газета распространялась во всех мусульманских регионах России, и пользовалась успехом за рубежом.
Согласно законодательству Российской империи, у крымских и казанских татар был один язык (употреблялись формулировки "татарский язык казанского наречия", "татарский язык крымского наречия"). Гаспринский же стремился к объединению всех тюркских народов России на основе общетюркского литературного языка.
Он пытался осуществить языковую реформу и создать своеобразное "тюркское эсперанто" на основе модернизированной версии языка крымских татар. Предложенный им общетюркский язык был действительно ближе к турецкому, чем язык волжских татар. Однако связано это было с тем, что южнобережный диалект крымско-татарского, на котором говорили в семье Гаспринских, имел больше сходства с турецким, чем предгорный и степной диалекты.
Ещё одной важной сферой, нуждавшейся, по мысли Гаспринского, в решительном реформировании, была система образования. Гаспринский разработал "новый метод" школьного образования (известен как "джадидизм" – от тюркского "усул джадид", новый метод). Главным достоинством этого метода, впервые опробованного им в 1884 году в бахчисарайской школе, стало осмысленное освоение учебных предметов (вместо механического заучивания наизусть малопонятных текстов), и активное использование в системе обучения родных языков (что не исключало изучения арабского, русского и европейских языков).
Гаспринский был горячим сторонником женского образования. Но даже ему, уважаемому и известному человеку, было невероятно трудно бороться с предрассудками и косностью исламского общества. В 1908 году он открыл художественные курсы для девочек в Бахчисарае. Благодаря Гаспринскому несколько крымско-татарских женщин смогли выучиться на акушерок – до этого ни одна не смогла получить медицинского образования.
Дочь Гаспринского, Шефика, стала редактором женского журнала "Алем-и нисван" ("Женский Мир"), который также выпускался в типографии Гаспринского в Бахчисарае. По нынешним временам, у него был целый медиа-холдинг: рекламное приложение к газете "Переводчик-Терджиман" под названием "Листок объявлений", первый юмористический журнал на татарском языке под названием "Ха-ха-ха", журнал для детей "Алем-и субьян" ("Мир детей"). Позже он издавал и орган мусульманской фракции Государственной думы Российской империи газету "Миллет" ("Нация").
Также в типографии печатались подготовленные Гаспринским учебники и его художественные произведения, он стал родоначальником многих литературных и публицистических жанров не только у крымских татар, но и у других тюркских народов. Интересно, что самое большое влияние предложенный Гаспринским вариант общетюркского литературного языка оказал на современные азербайджанский и узбекский языки.
В 1905 году Исмаил Гаспринский был избран председателем 1-го съезда мусульман России, который положил начало организационному объединению российских мусульман. Состоявшийся 13-23 января 1906 года в Петербурге 2-й мусульманский съезд, на котором председательствовал Гаспринский, принял решение о создании Союза мусульман России. Третий съезд, собравшийся вблизи Нижнего Новгорода 16-20 августа 1906 года, принял решение о преобразовании Союза мусульман в политическую партию (Иттифак эль муслимин), программа которой базировалась на идеологии пантюркизма, который понимался как единство всех тюркских народов Российской империи.
Все эти мероприятия не предполагали противопоставления мусульман русско-христианской части населения, а были направлены на сотрудничество мусульманских народов с русским народом и правительством России.
В 1910 году Исмаила Гаспринского номинировали на Нобелевскую премию мира. Французский журнал La Revue duMonde Musulman предложил кандидатуру крымчанина как человека, добившегося высоких достижений в области международного образования и просветительской деятельности. Но комитет решил премию отдать Международному бюро мира, посчитав более значимой кампанию этой организации по разоружению.
Гаспринский скончался 24 сентября 1914 года в Бахчисарае и был похоронен там же, на территории кладбища при Зынджырлы медресе. В 1921-м по инициативе ученика просветителя, Османа Акчокраклы, в Бахчисарае – в здании, где до 1918 года печаталась газета "Терджиман", – был открыт дом-музей Гаспринского (ныне Мемориальный музей Гаспринского). Однако в советское время Гаспринский стал "нежелательной фигурой". Его деятельность по культурно-языковому объединению тюркских народов России была признана "проявлением буржуазного национализма". Даже надгробие на его могиле было снесено.
Когда Крым был передан в состав УССР, её руководство настойчиво препятствовало возвращению туда крымских татар. Киев пытался стереть любую память о татарах в Крыму, но после 1991 года стал использовать их как инструмент в борьбе против русского большинства в регионе. Именно тогда Гаспринского стали рекламировать как "украинского деятеля", в 1998 году в Симферополе ему был установлен памятник, появились улицы его имени в городах Крыма.
После воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, Государственный Совет Республики Крым учредил "Медаль Гаспринского". Эта государственная награда вручается "за значительный личный вклад лица в культурное и духовное развитие народов Республики Крым, за вклад в укрепление традиционных конфессий в интересах Республики Крым, за особые личные заслуги в укреплении межнационального и межконфессионального мира и согласия в Крыму".
