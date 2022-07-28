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На Украине заявили о необходимости переписать историю Второй мировой войны

На Украине заявили о необходимости переписать историю Второй мировой войны - 28.07.2022 Украина.ру

На Украине заявили о необходимости переписать историю Второй мировой войны

Чтобы победить русский мир, Украине необходимо переписать историю Второй мировой войны, заявил советник главы МВД Украины Вадим Денисенко 28 июля в эфире телеканала "Украина 24"

2022-07-28T16:43

2022-07-28T16:43

2022-07-28T16:43

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"Наша глобальная ошибка была в том, что мы не сможем на самом деле вопреки нашей победе, вопреки всему бороться с русским миром, если мы не напишем нашу историю Второй мировой войны", - сказал он.Он добавил, что властям необходимо заняться написание "новой истории городов и сел Украины", так как та, что "имеется" написана в 1970-е годы и "морально устарела".Переписывание истории на Украине началось едва ли не с самого распада Советского Союза. Реабилитация нацистских пособников, антисоветские нарративы и псевдонаучные теории украинской государственности были напечатаны в большинстве учебных пособий.К новому празднику, Дню Государственности, который указом Владимира Зеленского отметили 28 июля, Украинский институт национальной памяти выпустил анимационный фильм, где за 15 минут рассказываются основные этапы "истории" Украины. Основное место отведено в мультфильме "героям-повстанцам" УНР, ЗУНР и УПА*.*Деятельность организации с таким названием запрещена в РФ.

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новости, история, вов, леонид кучма