Военный эксперт объяснил, почему Россия под Херсоном никак не уничтожит два HIMARS`а - 28.07.2022 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, почему Россия под Херсоном никак не уничтожит два HIMARS`а
Военный эксперт объяснил, почему Россия под Херсоном никак не уничтожит два HIMARS`а - 28.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, почему Россия под Херсоном никак не уничтожит два HIMARS`а
Уничтожить американские РСЗО HIMARS непросто, потому что они подвижные. Они выходят в заданный район, стреляют и покидают его через шесть минут. Их найти и уничтожить трудно технически. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
2022-07-28T16:45
2022-07-28T16:45
новости
россия
херсон
himars
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Специалист также отметил, что у них дальность стрельбы – до 85 км, а наши станции контрбатарейной борьбы работают до 60. Постоянно иметь там барражирующие боеприпасы мы тоже не можем, потому что они стреляют с разных мест. И их очень хорошо прикрывает украинская ПВО.Собеседник издания добавил, что российские войска уже решают задачу по перехвату ракет HIMARS, следующая задача будет в их физическом уничтожении. С этой задачей мы тоже справимся. Просто нужно время для отработки тактики по их ликвидации.
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Военный эксперт объяснил, почему Россия под Херсоном никак не уничтожит два HIMARS`а

16:45 28.07.2022
 
© commons.wikimedia.org / DVIDSHUBHIMARS
HIMARS - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© commons.wikimedia.org / DVIDSHUB
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Уничтожить американские РСЗО HIMARS непросто, потому что они подвижные. Они выходят в заданный район, стреляют и покидают его через шесть минут. Их найти и уничтожить трудно технически. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
Специалист также отметил, что у них дальность стрельбы – до 85 км, а наши станции контрбатарейной борьбы работают до 60. Постоянно иметь там барражирующие боеприпасы мы тоже не можем, потому что они стреляют с разных мест. И их очень хорошо прикрывает украинская ПВО.
"Есть разные оценки подбитых установок. Кто-то говорит от двух до пяти, кто-то – от четырех до шести. Мы все равно их все подобьем. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Поставка же новых четырех установок (за два пакета) или их немецких или британских аналогов ситуацию не изменит. Потому что по своим характеристикам HIMARS очень похож на наш "Ураган", который даже имеет большую дальность стрельбы. Украина уже потеряла большое количество "Ураганов". Компенсировать их поставками HIMARS и их аналогов невозможно", - указал Евсеев.
Собеседник издания добавил, что российские войска уже решают задачу по перехвату ракет HIMARS, следующая задача будет в их физическом уничтожении. С этой задачей мы тоже справимся. Просто нужно время для отработки тактики по их ликвидации.
 
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