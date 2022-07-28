https://ukraina.ru/20220728/1036975544.html

Военный эксперт объяснил, почему Россия под Херсоном никак не уничтожит два HIMARS`а

Военный эксперт объяснил, почему Россия под Херсоном никак не уничтожит два HIMARS`а - 28.07.2022 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, почему Россия под Херсоном никак не уничтожит два HIMARS`а

Уничтожить американские РСЗО HIMARS непросто, потому что они подвижные. Они выходят в заданный район, стреляют и покидают его через шесть минут. Их найти и уничтожить трудно технически. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру

2022-07-28T16:45

2022-07-28T16:45

2022-07-28T16:45

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Специалист также отметил, что у них дальность стрельбы – до 85 км, а наши станции контрбатарейной борьбы работают до 60. Постоянно иметь там барражирующие боеприпасы мы тоже не можем, потому что они стреляют с разных мест. И их очень хорошо прикрывает украинская ПВО.Собеседник издания добавил, что российские войска уже решают задачу по перехвату ракет HIMARS, следующая задача будет в их физическом уничтожении. С этой задачей мы тоже справимся. Просто нужно время для отработки тактики по их ликвидации.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, херсон, himars