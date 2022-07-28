https://ukraina.ru/20220728/1036946728.html
"Мать агрессии и международного терроризма": Кадыров высказался о США
"Мать агрессии и международного терроризма": Кадыров высказался о США - 28.07.2022 Украина.ру
"Мать агрессии и международного терроризма": Кадыров высказался о США
Глава Чечни Рамзан Кадыров 27 июля в своем Telegram заявил, что США являются "матерью агрессии и международного терроризма"
2022-07-28T08:55
2022-07-28T08:55
2022-07-28T08:55
биолаборатории
кадыров
сша
россия
украина
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"В ближайшие месяцы Запад планирует еще больше ужесточить информационную кампанию против России и попытаться закрепить за нами статус "страны-агрессора". На Америку вякнуть боятся, как-никак, члены одного альянса НАТО. Но протереть глаза им стоило бы. Ведь Америка не умеет дружить, а только сотрудничать, но до тех пор, пока это выгодно ей одной... Соединенные Штаты Америки - это не страна-агрессор и не страна-террорист. Это мать агрессии и международного терроризма", - написал Кадыров.Он привел статистику, согласно которой в Америке признаны иноагентами 1700 СМИ, в стране самое большое количество заключенных на душу населения и действует смертная казнь. Глава региона также написал, что подконтрольными организациями Вашингтона по всему миру открыто "около 200, а может и более" биолабораторий, 750 военных баз в 80 странах мира и 173 тысячи американских военных, которые дислоцируются в 159 государствах мира. Кадыров напомнил Вашингтону про военные преступления и уничтожение мирного населения в Ираке, Вьетнаме, Сирии, Афганистане и Косово."И не забывайте, какая страна единственная в мире использовала ядерное оружие в войне, причем не против боевых подразделений врага, а против его мирного населения для "психологического эффекта", - добавил он.
https://ukraina.ru/20220718/1036520266.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
биолаборатории, кадыров, сша, россия, украина
"Мать агрессии и международного терроризма": Кадыров высказался о США
Глава Чечни Рамзан Кадыров 27 июля в своем Telegram заявил, что США являются "матерью агрессии и международного терроризма"
"В ближайшие месяцы Запад планирует еще больше ужесточить информационную кампанию против России и попытаться закрепить за нами статус "страны-агрессора". На Америку вякнуть боятся, как-никак, члены одного альянса НАТО. Но протереть глаза им стоило бы. Ведь Америка не умеет дружить, а только сотрудничать, но до тех пор, пока это выгодно ей одной... Соединенные Штаты Америки - это не страна-агрессор и не страна-террорист. Это мать агрессии и международного терроризма", - написал Кадыров.
Он привел статистику, согласно которой в Америке признаны иноагентами 1700 СМИ, в стране самое большое количество заключенных на душу населения и действует смертная казнь.
Глава региона также написал, что подконтрольными организациями Вашингтона по всему миру открыто "около 200, а может и более" биолабораторий, 750 военных баз в 80 странах мира и 173 тысячи американских военных, которые дислоцируются в 159 государствах мира.
Кадыров напомнил Вашингтону про военные преступления и уничтожение мирного населения в Ираке, Вьетнаме, Сирии, Афганистане и Косово.
"И не забывайте, какая страна единственная в мире использовала ядерное оружие в войне, причем не против боевых подразделений врага, а против его мирного населения для "психологического эффекта", - добавил он.