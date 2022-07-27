https://ukraina.ru/20220727/1036930273.html

Алексей Пушков: С Западом мы столкнулись фронтально

Алексей Пушков: С Западом мы столкнулись фронтально - 27.07.2022 Украина.ру

Алексей Пушков: С Западом мы столкнулись фронтально

Украина.ру, 27.07.2022

2022-07-27T16:12

2022-07-27T16:12

2022-07-27T17:23

эксклюзив

алексей пушков

информационная война

запад

сми

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Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков на пресс-конференции 27 июля 2022 года заявил, что, по его мнению, западные СМИ за последние месяцы однозначно проиграли информационную войну на территории России.Потому что они откровенно запятнали свою репутацию в ходе освещения событий на Ближнем Востоке, в Африке и на Украине, и этот провал «дал людям большое разочарование в этих источниках информации». «Опросы внутри нашей страны показывают, что если раньше западные СМИ считались источником объективной информации, то сегодня это уже совсем не так», -- констатировал Пушков.Но при этом он фактически признал, что Россия находится на начальной стадии борьбы за свой информационный и даже лингвистический суверенитет. Во-первых, потому что информационная война отнюдь не закончилась, а будет приобретать новые формы, потому что является закономерным продолжением более фундаментального противостояния между Россией и Западом, примирения в котором быть не может. Только победа одной из сторон. «Мы столкнулись фронтально тогда, когда Запад отказался представить нам гарантии нашей безопасности», — сказал он. И разъяснил на примере Украины. Россия предлагала Западу сделать все мирно, не втягивая Украину в НАТО, но он отказался, заявляя, что Украина имеет право сама выбирать себе судьбу, включая вступление в Альянс. А вот с этим не могла и не может согласиться уже Россия.Следовательно, уверен Пушков, мостиков между двумя политическими философиями и политиками, их представляющими, сегодня нет и результативный диалог невозможен. Потому что на Западе утвердилась либеральная идеология, которая основана на правилах и уже не терпит возражений и компромиссов. А Россия всем своим поведением старается доказать всему миру, что возможен новый НЕЗАПАДНЫЙ (выделено мною. – Авт.) вариант развития человечества.Во-вторых, — и в информационной войне это главное, — в поведении западных стран идеология, по словам Пушкова, по-прежнему имеет приоритет над экономическим прагматизмом и реализмом, о чем и свидетельствуют международные санкции против России. Они наносят большой вред Западу, но параллельно они ослабляют и Россию. И Запад готов санкции поддерживать и вводить новые в надежде, что Россия уступит и отступит первой или ослабнет и развалится. «Им санкции невыгодны, но они, санкции, невыгодны и нам. И Запад готов терпеть, не меняя политику», — резюмировал сенатор.В-третьих, по словам Пушкова, «мы находимся на фазе развития кризиса и до его пика еще далеко». А значит, не следует переоценивать или возлагать чрезмерные надежды на сомнения западных обывателей в правильности действий их правительств. Западное общество ропщет, высказывает недовольство ухудшением материального положения, но это пока не ведет к изменению общей политики. Даже тогда, когда на выборах меняются персоналии политиков в правительствах или парламентах западных стран. Потому что изменилась сама суть западной демократии, которая стала только ширмой и красивым довеском для полноценной либеральной диктатуры. «И это признают и прагматичные умные люди на самом Западе, но изменить ничего уже не могут», — подытожил Пушков.А вообще-то, его пресс-конференция была посвящена подведению итогов работы его сенатской комиссии по защите и развития информационного пространства России. И главным достижением этой деятельности Пушков назвал «сдвиг в приоритетах»: комиссия перешла от банальной, но крайне необходимой борьбы с антироссийским по сути «токсичным контентом» западных СМИ и глобальных медиа- и коммуникационных платформ и соцсетей к формированию собственной, российской повестки. Как политической, так и, разумеется, информационной, которая должна разъяснить суть первой.По словам Пушкова, его комиссия сегодня формирует и формулирует следующие задачи информационной политики России:— вернуть в работу журналистов и СМИ правду, как основной критерий журналистики;— разработать собственную систему критериев оценки происходящего в мире;— не рассматривать как высшую оценку правильности своей работы похвалу или признание ее в западных СМИ;— отходить от подражания западной демократии как высшей ценности, потому что демократия на Западе сменилась монополией власти;— формировать собственное независимое информационное пространство путем повышения конкурентоспособности российских СМИ.Говоря о конкурентоспособности российских медиа, Пушков и призвал обеспечивать лингвистический суверенитет России. С одной стороны, в журналистской работе отказываться от англицизмов как признака воспитанности, образованности и широты кругозора, а также очистить улицы и площади российских городов от надписей вывесок и плакатов на английском языке.Однако с другой, Пушков призвал отечественные издания активнее идти на англоязычное информационное поле, создавать свои соцсети на английском языке, чтобы влиять на общественное мнение в мире. «Это же не признание лидерства англосаксов, нет, язык — это инструментарий. И это бы резко усилило наше информационное присутствие в мире», -- резюмировал сенатор. И добавил, что возглавляемая им комиссия Совета Федерации «будет всячески продвигать» эту идею, защищая российские СМИ.А как пример такой защиты вполне можно привести ответ Пушков на вопрос корреспондента Украина.ру Руфины Жаляевой, которая рассказала сенатору, что с начала августа текущего года новостной агрегатор «Яндекс-дзен» не будет отображать у себя ссылки, которые ведут на источник новости, а значит, и весь трафик будет оставаться на платформе «Дзена». Это в свою очередь приведет к тому, что крупные издатели могут таким образом потерять своих читателей, уменьшится посещаемость сайтов и охват аудитории. «Планируют ли власти какие-то шаги для того, чтобы помочь крупным государственным новостным агентствам продолжать дальше эффективно функционировать на рынке?», -- поинтересовалась журналистка.И Пушков ответил пространно, но исчерпывающе: «Я могу порекомендовать тем информационным ресурсам, которые чувствуют себя ущемленными из-за введения этой практики, обратиться либо в Государственную Думу, в Комитет по информации, либо в нашу Комиссию по информационной политике – мы можем рассмотреть этот вопрос отдельно. Я навскидку не готов сейчас вам дать ответ, на каких основаниях это делает Яндекс-дзен, есть ли возможность заключения какого-либо соглашения между ним и информационными ресурсами о том, чтобы были ссылки на соответствующие источники…Если я правильно вас понял, это заимствование вашей информации без ссылок на первоисточник. Я вам скажу так, что такой практикой пытались заниматься социальные сети в Австралии, в частности Гугл и Фейсбук*. Австралийские газеты обратились в австралийское правительство и сказали: мы теряем очень большие деньги оттого, что просто берут наши материалы и загоняют в социальные сети, и мы за это не получаем никакой компенсации. То есть эти социальные сети – они не проводят никакой своей работы, они ничего не пишут, ничего не расследуют, они просто берут то, что мы написали, и воспроизводят у себя без ссылок. Австралийское правительство заняло очень жесткую позицию. Они сказали, что Гугл и Фейсбук* должны платить… То есть они имеют право это делать, но с указанием источника, и они должны платить за эту информацию.Гугл и Фейсбук* тогда сказали, что они уйдут с австралийского рынка. Австралийский премьер, надо отдать ему должное, сказал: напоминаю Гуглу и Фейсбуку*, что в этой стране действуют те законы, которые принимаются австралийским парламентом, а не те законы, которые принимаются руководством Гугл и Фейсбук*, – поэтому если вы хотите уходить, то милости просим, до свидания.И тут Гугл и Фейсбук*, как говорится, заметно смягчились, в итоге было достигнуто компромиссное решение, которое устроило и австралийскую прессу, и Гугл, и Фейсбук*, которые остались на австралийском рынке.Я привожу это в качестве примера для того, чтобы вы поняли: этот вопрос для меня новый, я пока не сталкивался с этой ситуацией. Но повторяю: если есть ресурсы, которые чувствуют себя ущемленными из-за этой новой практики, пусть обращаются к нам, мы будем думать, как найти выход из этой ситуации. Потому что я считаю, что прямое заимствование из первоисточника – особенно в наших условиях, в условиях современного мира – без ссылок, на мой взгляд, это сомнительная практика. Если вы хотите, чтобы это серьезно рассматривалось, нужно обратиться в структуры законодательной власти, которые занимаются этими вопросами. Это будет самый правильный путь».И остается только дождаться, когда обиженные российские СМИ пойдут по этому пути. Чем они хуже, чем австралийские, а законодатели и чиновники Австралии — расторопнее и патриотичнее российских? Август уже не за горами.* Компания Meta — владелец Facebook и Instagram — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.

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https://ukraina.ru/20220125/1033144387.html

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эксклюзив, алексей пушков, информационная война, запад, сми