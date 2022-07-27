https://ukraina.ru/20220727/1036920182.html

Ищенко рассказал, планируется ли контрнаступление ВСУ в Харьковской области

Ищенко рассказал, планируется ли контрнаступление ВСУ в Харьковской области - 27.07.2022 Украина.ру

Ищенко рассказал, планируется ли контрнаступление ВСУ в Харьковской области

Киевский режим не планирует контрнаступления в Харьковской области по причине полной бесперспективности подобной акции. Об этом говорится в статье политолога Ростислава Ищенко, опубликованной изданием Украина.ру

2022-07-27T13:40

2022-07-27T13:40

2022-07-27T13:40

спецоперация

новости

ростислав ищенко

всу

вс рф

наступление

харьковская область

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Политолог назвал несколько причин в поддержку своего мнения.В частности, он указал, что на харьковском направлении трудно скрытно сосредоточить крупную группировку войск, а бои там давно приняли позиционный характер, и возможности какого-либо неожиданного манёвра войск киевского режима крайне ограничены.Кроме того, логистика российской группировки под Харьковом даёт возможность ВС РФ быстро перебросить туда дополнительные войска из России, а развитие наступления донбасской группировки сделает любые гипотетические успехи киевского режима на харьковском направлении бессмысленными, считает Ищенко.С полным текстом публикации можно ознакомиться здесь

https://ukraina.ru/20220708/1034311006.html

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новости, ростислав ищенко, всу, вс рф, наступление, харьковская область