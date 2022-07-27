Ищенко рассказал, планируется ли контрнаступление ВСУ в Харьковской области - 27.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Спецоперация
https://ukraina.ru/20220727/1036920182.html
Ищенко рассказал, планируется ли контрнаступление ВСУ в Харьковской области
Ищенко рассказал, планируется ли контрнаступление ВСУ в Харьковской области - 27.07.2022 Украина.ру
Ищенко рассказал, планируется ли контрнаступление ВСУ в Харьковской области
Киевский режим не планирует контрнаступления в Харьковской области по причине полной бесперспективности подобной акции. Об этом говорится в статье политолога Ростислава Ищенко, опубликованной изданием Украина.ру
2022-07-27T13:40
2022-07-27T13:40
спецоперация
новости
ростислав ищенко
всу
вс рф
наступление
харьковская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103406/23/1034062363_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e343edf08be8f0044dc904f12a9819d6.jpg.webp
Политолог назвал несколько причин в поддержку своего мнения.В частности, он указал, что на харьковском направлении трудно скрытно сосредоточить крупную группировку войск, а бои там давно приняли позиционный характер, и возможности какого-либо неожиданного манёвра войск киевского режима крайне ограничены.Кроме того, логистика российской группировки под Харьковом даёт возможность ВС РФ быстро перебросить туда дополнительные войска из России, а развитие наступления донбасской группировки сделает любые гипотетические успехи киевского режима на харьковском направлении бессмысленными, считает Ищенко.С полным текстом публикации можно ознакомиться здесь
https://ukraina.ru/20220708/1034311006.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103406/23/1034062363_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_9d9dff55284a581a13d604bb57d27752.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, ростислав ищенко, всу, вс рф, наступление, харьковская область

Ищенко рассказал, планируется ли контрнаступление ВСУ в Харьковской области

13:40 27.07.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийВСУ украинский воеенослужащий БТР танк, техника оружие
ВСУ украинский воеенослужащий БТР танк, техника оружие - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
Читать в
Киевский режим не планирует контрнаступления в Харьковской области по причине полной бесперспективности подобной акции. Об этом говорится в статье политолога Ростислава Ищенко, опубликованной изданием Украина.ру
Политолог назвал несколько причин в поддержку своего мнения.
В частности, он указал, что на харьковском направлении трудно скрытно сосредоточить крупную группировку войск, а бои там давно приняли позиционный характер, и возможности какого-либо неожиданного манёвра войск киевского режима крайне ограничены.
Олег Царев интервью - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
8 июля, 07:26
Олег Царев: На Украине действительно верят, что ВСУ перейдут в наступлениеКиевский режим пытается драконовскими мерами довести численность ВСУ до миллиона человек. России надо быть готовой к тому, что украинские власти, возможно, выполнят эту задачу и получат новые вооружения от Запада, считает депутат Верховной Рады четырех созывов Олег Царев
Кроме того, логистика российской группировки под Харьковом даёт возможность ВС РФ быстро перебросить туда дополнительные войска из России, а развитие наступления донбасской группировки сделает любые гипотетические успехи киевского режима на харьковском направлении бессмысленными, считает Ищенко.

Таким образом, рассчитывать на серьёзные успехи под Харьковом ВСУ не могут. Даже если им удастся совершить в этом районе достаточно глубокий прорыв, с военной точки зрения он не будет иметь никакого смысла, ибо его купирование будет вопросом лишь времени, а не принципа.

Ростислав Ищенко
Политолог
С полным текстом публикации можно ознакомиться здесь
 
СпецоперацияНовостиРостислав ИщенкоВСУВС РФнаступлениеХарьковская область
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:48Верховная Рада проголосовала за нового генпрокурора
13:47Зеленскому предложили оригинальный способ, как улучшить настроение украинцев
13:43Хуторская сепарация против имперского единства. Почему Россия обречена на победу
13:40Ищенко рассказал, планируется ли контрнаступление ВСУ в Харьковской области
13:25Разборки в "Сватах": Добронравов отреагировал на критику своей "внучки"
13:20Томилина рассказала, как сейчас изменились цены на продукты и бензин в Херсоне
13:09Ищенко объяснил, почему Украина не сможет вернуть территории за шесть недель
12:51"Марчело, Welcome back!": одиозный генерал возвращается в Николаев
12:37Российская армия уничтожила более сотни ракет HIMARS
12:36Большая инсценировка перед главным событием: Хроленко о том, что дальше. Видео
12:30"Прятался по огородам": в Мелитополе рассказали о странном пасторе с двумя паспортами США
12:28Неизвестные устроили провокацию с буквой Z в Воронеже
12:16"Никто не мог мечтать": студенты из Херсона смогут учиться в Москве
12:01Что России делать с остатками украинской электроэнергетики
12:00Хроника событий на Украине на 12:00 27 июля: травля музыкантов из РФ, новый генпрокурор
11:52"Да начнутся голодные игры!" В Германии раскритиковали своих министров за фото с Кличко
11:41Welcome to hell: как украинские беженцы лечатся в Европе
11:16Тимошенко пригрозила разобраться с "Нафтогазом"
11:12Решения нет, только тупик: как рушится санкционный режим Запада - Асафов. Видео
10:57Зеленский подарил нам план украинского контрнаступления
Лента новостейМолния