Ищенко рассказал, планируется ли контрнаступление ВСУ в Харьковской области
Киевский режим не планирует контрнаступления в Харьковской области по причине полной бесперспективности подобной акции. Об этом говорится в статье политолога Ростислава Ищенко, опубликованной изданием Украина.ру
Политолог назвал несколько причин в поддержку своего мнения.
В частности, он указал, что на харьковском направлении трудно скрытно сосредоточить крупную группировку войск, а бои там давно приняли позиционный характер, и возможности какого-либо неожиданного манёвра войск киевского режима крайне ограничены.
8 июля, 07:26Олег Царев: На Украине действительно верят, что ВСУ перейдут в наступлениеКиевский режим пытается драконовскими мерами довести численность ВСУ до миллиона человек. России надо быть готовой к тому, что украинские власти, возможно, выполнят эту задачу и получат новые вооружения от Запада, считает депутат Верховной Рады четырех созывов Олег Царев
Кроме того, логистика российской группировки под Харьковом даёт возможность ВС РФ быстро перебросить туда дополнительные войска из России, а развитие наступления донбасской группировки сделает любые гипотетические успехи киевского режима на харьковском направлении бессмысленными, считает Ищенко.
Таким образом, рассчитывать на серьёзные успехи под Харьковом ВСУ не могут. Даже если им удастся совершить в этом районе достаточно глубокий прорыв, с военной точки зрения он не будет иметь никакого смысла, ибо его купирование будет вопросом лишь времени, а не принципа.
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