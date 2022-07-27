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Спартц испугалась "афганского фиаско" США на Украине
Спартц испугалась "афганского фиаско" США на Украине - 27.07.2022 Украина.ру
Спартц испугалась "афганского фиаско" США на Украине
Член Палаты представителей США Викторя Спартц вновь обеспокоилась логистикой поставок летального оружия на Украину и предложила президенту США Джо Байдену создать специальную оперативную группу. Об этом она написала в открытом письме президенту 26 июля
2022-07-27T14:41
2022-07-27T14:41
2022-07-27T14:42
новости
спартц
ермак
джо байден
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По мнению Спартц, администрация американского лидера не имеет четкой стратегии в отношении Украины, как и достаточной решительности действий.Она предложила создать комиссию в минобороны США для надзора за критической инфраструктурой и упорядочения логистики поставок летального вооружения, предоставляемого Киеву.Спартц также снова раскритиковала руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, которого прежде называла "российским агентом" и подчеркнула, что назначенный заместитель министра обороны Украины Денис Шарапов – его ставленник.
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Украина.ру
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Украина.ру
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новости, спартц, ермак, джо байден
Спартц испугалась "афганского фиаско" США на Украине
14:41 27.07.2022 (обновлено: 14:42 27.07.2022)
Член Палаты представителей США Викторя Спартц вновь обеспокоилась логистикой поставок летального оружия на Украину и предложила президенту США Джо Байдену создать специальную оперативную группу. Об этом она написала в открытом письме президенту 26 июля
По мнению Спартц, администрация американского лидера не имеет четкой стратегии в отношении Украины, как и достаточной решительности действий.
Она предложила создать комиссию в минобороны США для надзора за критической инфраструктурой и упорядочения логистики поставок летального вооружения, предоставляемого Киеву.
Еще одно "афганское" фиаско будет стоить очень нам очень дорого!
Викторя Спартц
Член Палаты представителей США
Спартц также снова раскритиковала руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, которого прежде называла "российским агентом" и подчеркнула, что назначенный заместитель министра обороны Украины Денис Шарапов – его ставленник.