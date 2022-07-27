https://ukraina.ru/20220727/1036921861.html

Спартц испугалась "афганского фиаско" США на Украине

Спартц испугалась "афганского фиаско" США на Украине - 27.07.2022 Украина.ру

Спартц испугалась "афганского фиаско" США на Украине

Член Палаты представителей США Викторя Спартц вновь обеспокоилась логистикой поставок летального оружия на Украину и предложила президенту США Джо Байдену создать специальную оперативную группу. Об этом она написала в открытом письме президенту 26 июля

2022-07-27T14:41

2022-07-27T14:41

2022-07-27T14:42

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По мнению Спартц, администрация американского лидера не имеет четкой стратегии в отношении Украины, как и достаточной решительности действий.Она предложила создать комиссию в минобороны США для надзора за критической инфраструктурой и упорядочения логистики поставок летального вооружения, предоставляемого Киеву.Спартц также снова раскритиковала руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, которого прежде называла "российским агентом" и подчеркнула, что назначенный заместитель министра обороны Украины Денис Шарапов – его ставленник.

https://ukraina.ru/20220714/1036323492.html

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новости, спартц, ермак, джо байден