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"Да начнутся голодные игры!" В Германии раскритиковали своих министров за фото с Кличко

"Да начнутся голодные игры!" В Германии раскритиковали своих министров за фото с Кличко - 27.07.2022 Украина.ру

"Да начнутся голодные игры!" В Германии раскритиковали своих министров за фото с Кличко

Пользователи соцсетей в Германии обрушились с критикой на министров ФРГ, сделавших фото во время своего визита на Украину

2022-07-27T11:52

2022-07-27T11:52

2022-07-27T11:52

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На фото видны глава МВД Нэнси Фазер, министр труда Хубертус Хайль и мэр Киева Виталий Кличко, которые пьют, общаются, и выглядят абсолютно спокойными."Смертельные игры для развлечения богатых. Была ли тогда подана икра должным образом?", - пишет возмущенный пользователь Twitter."Что может быть приятнее, чем наслаждаться зрелищем чужих страданий за бутылкой шампанского?", - пишет другой комментатор.Ранее читателей немецкой газеты Die Welt возмутила реакция министра иностранных дел Германии Анналены Бербок на совместное фото президентов России, Турции и Ирана Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Ибрахима Раиси. 23 июля газета написала, что Бердок назвала эту фотографию “вызовом для НАТО”.

https://ukraina.ru/20220710/1034325137.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, фрг, twitter, министр, виталий кличко