https://ukraina.ru/20220727/1036914171.html
"Да начнутся голодные игры!" В Германии раскритиковали своих министров за фото с Кличко
"Да начнутся голодные игры!" В Германии раскритиковали своих министров за фото с Кличко - 27.07.2022 Украина.ру
"Да начнутся голодные игры!" В Германии раскритиковали своих министров за фото с Кличко
Пользователи соцсетей в Германии обрушились с критикой на министров ФРГ, сделавших фото во время своего визита на Украину
2022-07-27T11:52
2022-07-27T11:52
2022-07-27T11:52
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На фото видны глава МВД Нэнси Фазер, министр труда Хубертус Хайль и мэр Киева Виталий Кличко, которые пьют, общаются, и выглядят абсолютно спокойными."Смертельные игры для развлечения богатых. Была ли тогда подана икра должным образом?", - пишет возмущенный пользователь Twitter."Что может быть приятнее, чем наслаждаться зрелищем чужих страданий за бутылкой шампанского?", - пишет другой комментатор.Ранее читателей немецкой газеты Die Welt возмутила реакция министра иностранных дел Германии Анналены Бербок на совместное фото президентов России, Турции и Ирана Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Ибрахима Раиси. 23 июля газета написала, что Бердок назвала эту фотографию “вызовом для НАТО”.
https://ukraina.ru/20220710/1034325137.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, фрг, twitter, министр, виталий кличко
"Да начнутся голодные игры!" В Германии раскритиковали своих министров за фото с Кличко
Пользователи соцсетей в Германии обрушились с критикой на министров ФРГ, сделавших фото во время своего визита на Украину
На фото видны глава МВД Нэнси Фазер, министр труда Хубертус Хайль и мэр Киева Виталий Кличко, которые пьют, общаются, и выглядят абсолютно спокойными.
"Смертельные игры для развлечения богатых. Была ли тогда подана икра должным образом?", - пишет возмущенный пользователь Twitter.
"Что может быть приятнее, чем наслаждаться зрелищем чужих страданий за бутылкой шампанского?", - пишет другой комментатор.
Ранее читателей немецкой газеты Die Welt возмутила реакция министра иностранных дел Германии Анналены Бербок на совместное фото президентов России, Турции и Ирана Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Ибрахима Раиси. 23 июля газета написала, что Бердок назвала эту фотографию “вызовом для НАТО”.