"Да начнутся голодные игры!" В Германии раскритиковали своих министров за фото с Кличко - 27.07.2022 Украина.ру
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"Да начнутся голодные игры!" В Германии раскритиковали своих министров за фото с Кличко
"Да начнутся голодные игры!" В Германии раскритиковали своих министров за фото с Кличко - 27.07.2022 Украина.ру
"Да начнутся голодные игры!" В Германии раскритиковали своих министров за фото с Кличко
Пользователи соцсетей в Германии обрушились с критикой на министров ФРГ, сделавших фото во время своего визита на Украину
2022-07-27T11:52
2022-07-27T11:52
новости
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министр
виталий кличко
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На фото видны глава МВД Нэнси Фазер, министр труда Хубертус Хайль и мэр Киева Виталий Кличко, которые пьют, общаются, и выглядят абсолютно спокойными."Смертельные игры для развлечения богатых. Была ли тогда подана икра должным образом?", - пишет возмущенный пользователь Twitter."Что может быть приятнее, чем наслаждаться зрелищем чужих страданий за бутылкой шампанского?", - пишет другой комментатор.Ранее читателей немецкой газеты Die Welt возмутила реакция министра иностранных дел Германии Анналены Бербок на совместное фото президентов России, Турции и Ирана Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Ибрахима Раиси. 23 июля газета написала, что Бердок назвала эту фотографию “вызовом для НАТО”.
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новости, фрг, twitter, министр, виталий кличко

"Да начнутся голодные игры!" В Германии раскритиковали своих министров за фото с Кличко

11:52 27.07.2022
 
© Twitter / Julian Reichelt
- РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© Twitter / Julian Reichelt
Читать в
Пользователи соцсетей в Германии обрушились с критикой на министров ФРГ, сделавших фото во время своего визита на Украину
На фото видны глава МВД Нэнси Фазер, министр труда Хубертус Хайль и мэр Киева Виталий Кличко, которые пьют, общаются, и выглядят абсолютно спокойными.
"Смертельные игры для развлечения богатых. Была ли тогда подана икра должным образом?", - пишет возмущенный пользователь Twitter.
"Что может быть приятнее, чем наслаждаться зрелищем чужих страданий за бутылкой шампанского?", - пишет другой комментатор.
Ранее читателей немецкой газеты Die Welt возмутила реакция министра иностранных дел Германии Анналены Бербок на совместное фото президентов России, Турции и Ирана Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Ибрахима Раиси. 23 июля газета написала, что Бердок назвала эту фотографию “вызовом для НАТО”.
Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
10 июля, 11:20
В СМИ появились версии причин увольнения Зеленским посла Украины в ФРГ МельникаПо мнению британской газеты Express, украинский посол в Германии Андрей Мельник лишился должности из-за обострения спора между Владимиром Зеленским и властями ФРГ по поводу поставок российских энергоресурсов
 
НовостиФРГTwitterминистрВиталий Кличко
 
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