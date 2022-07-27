В Херсоне рассказали о снижении цен на продукты и ЖКХ - 27.07.2022 Украина.ру
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В Херсоне рассказали о снижении цен на продукты и ЖКХ
В Херсоне рассказали о снижении цен на продукты и ЖКХ - 27.07.2022 Украина.ру
В Херсоне рассказали о снижении цен на продукты и ЖКХ
Херсонский государственный университет сейчас платит за потребление воды в два с половиной раза меньше, чем до февраля. Об этом рассказала ректор Херсонского государственного университета Татьяна Томилина в интервью изданию Украина.ру
2022-07-27T07:30
2022-07-27T07:30
херсонская область
жкх
новости
цены
университет
ректор
продовольствие
сальдо
лекарства
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Ректор также рассказала, что закупаемый университетом бензин обходится ему в два раза дешевле, чем на территориях, контролируемых киевским режимом, и отметила снижение цен на продукты питания в городе.Она добавила, что высокими остаются цены на лекарства, рассказала, что глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо начал процесс их мониторинга, и выразила надежду на принятие мер по их снижению.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220608/1034114302.html
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херсонская область, жкх, новости, цены, университет, ректор, продовольствие, сальдо, лекарства

В Херсоне рассказали о снижении цен на продукты и ЖКХ

07:30 27.07.2022
 
© Украина.ру / Василий ТкачХерсон
Херсон - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© Украина.ру / Василий Ткач
Читать в
Херсонский государственный университет сейчас платит за потребление воды в два с половиной раза меньше, чем до февраля. Об этом рассказала ректор Херсонского государственного университета Татьяна Томилина в интервью изданию Украина.ру
Ректор также рассказала, что закупаемый университетом бензин обходится ему в два раза дешевле, чем на территориях, контролируемых киевским режимом, и отметила снижение цен на продукты питания в городе.

Цены на продукты с февраля, с марта, с апреля - в разы стали ниже. Это действительно так. И на ЖКХ, на бензин, на дизельное топливо в разы стали ниже, это правда.

Татьяна Томилина
Ректор Херсонского государственного университета
Она добавила, что высокими остаются цены на лекарства, рассказала, что глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо начал процесс их мониторинга, и выразила надежду на принятие мер по их снижению.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Повседневная жизнь в Херсоне - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
8 июня, 14:39
Уже три месяца с Россией. Как изменилась жизнь в ХерсонеС начала весны 2022 года в Херсоне изменилось очень многое. Если раньше в воздухе буквально чувствовалось напряжение, теперь город будто бы выдохнул и успокоился по поводу своего будущего — которое неразрывно связано с Россией
 
Херсонская областьЖКХНовостиценыуниверситетректорпродовольствиеСальдолекарства
 
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