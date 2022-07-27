В Херсоне рассказали о снижении цен на продукты и ЖКХ

Уже три месяца с Россией. Как изменилась жизнь в Херсоне

С начала весны 2022 года в Херсоне изменилось очень многое. Если раньше в воздухе буквально чувствовалось напряжение, теперь город будто бы выдохнул и успокоился по поводу своего будущего — которое неразрывно связано с Россией