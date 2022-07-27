"Привыкли мзду брать": ректор херсонского университета пообещала покончить с коррупцией - 27.07.2022 Украина.ру
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"Привыкли мзду брать": ректор херсонского университета пообещала покончить с коррупцией
"Привыкли мзду брать": ректор херсонского университета пообещала покончить с коррупцией - 27.07.2022 Украина.ру
"Привыкли мзду брать": ректор херсонского университета пообещала покончить с коррупцией
Некоторые сотрудники Херсонского государственного университета не выходят на работу, потому что не представляют себе жизни без дополнительных "доходов" от коррупции. Такое мнение высказала ректор Херсонского государственного университета Татьяна Томилина в интервью изданию Украина.ру
2022-07-27T06:30
2022-07-27T06:30
новости
херсон
университет
ректор
коррупция
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По её словам, в течение последних тридцати лет в университете была сформирована система, основанная на коррупции, к которой "люди как-то привыкли жить", и с которой она пообещала покончить в первом своём выступлении после назначения на должность ректора.В качестве примера того, как коррупционная система ухудшала жизнь рядовых сотрудников вуза, она рассказала, как преподавательницу после родов заставляли работать на целую ставку, при этом ей платили только четверть ставки.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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новости, херсон, университет, ректор, коррупция

"Привыкли мзду брать": ректор херсонского университета пообещала покончить с коррупцией

06:30 27.07.2022
 
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Некоторые сотрудники Херсонского государственного университета не выходят на работу, потому что не представляют себе жизни без дополнительных "доходов" от коррупции. Такое мнение высказала ректор Херсонского государственного университета Татьяна Томилина в интервью изданию Украина.ру
По её словам, в течение последних тридцати лет в университете была сформирована система, основанная на коррупции, к которой "люди как-то привыкли жить", и с которой она пообещала покончить в первом своём выступлении после назначения на должность ректора.

Они привыкли какую-то мзду брать. … Тридцать лет выстраивалась эта цепочка. … И жилось-то хорошо кому? Ректору, проректорам, деканам, некоторым заведующим кафедрами. А всем-то остальным тяжко жилось.

Татьяна Томилина
Ректор Херсонского государственного университета
В качестве примера того, как коррупционная система ухудшала жизнь рядовых сотрудников вуза, она рассказала, как преподавательницу после родов заставляли работать на целую ставку, при этом ей платили только четверть ставки.
гривна гривны конверт деньги
22 декабря 2021, 11:38
«Взятки не берем!»: особо «честный» украинский полицейский попался на коррупцииВ Черниговской области на Украине задержали полицейского, который попался на получении взятки в 58 тысяч гривен. Об этом 21 декабря сообщили на сайте Государственного бюро расследований
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
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