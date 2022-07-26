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Легендарный чешский хоккеист призвал сажать соотечественников, выступающих в России

Легендарный чешский хоккеист призвал сажать соотечественников, выступающих в России - 26.07.2022 Украина.ру

Легендарный чешский хоккеист призвал сажать соотечественников, выступающих в России

Бывший вратарь хоккейной сборной Чехии Доминик Гашек призвал сажать в тюрьму граждан республики, выступающих на территории РФ, об этом он написал в своем аккаунте в Twitter 26 июля

2022-07-26T17:04

2022-07-26T17:04

2022-07-26T17:04

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"Думаю, работа на вражеской территории должна караться 15 годами тюрьмы. Такой закон сильно бы помог в защите интересов нашей страны", — написал он.По мнению Гашека, чешский хоккеист русского происхождения Дмитрий Яшкин не имел права продолжать спортивную карьеру в России.Сам Гашек играл за московский "Спартак" в 2010-2011 годах, но, когда комментаторы напомнили ему об этом, заверил их, что "те времена нельзя сравнить с нынешними".Доменик Гашек - двукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион. Ранее посольство США в Праге заявило, что Соединенные Штаты выделят 10,2 миллиона долларов организациям в Чехии, которые поддерживают украинских беженцев.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, хоккей, спорт, чехия, россия