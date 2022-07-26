https://ukraina.ru/20220726/1036886408.html
Военный эксперт рассказал, какими видами оружия Россия еще не била ВСУ
Военный эксперт рассказал, какими видами оружия Россия еще не била ВСУ - 26.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, какими видами оружия Россия еще не била ВСУ
Россия на Украине пока не использует современные РСЗО большой дальности и не настолько широко применяет уже имеющиеся в наличии "Грады", "Ураганы" и "Смерчи". Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
2022-07-26T16:13
2022-07-26T16:13
2022-07-26T16:13
новости
россия
всу
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Еще речь может идти о современных средствах радиоэлектронной борьбы. Это важно, чтобы более эффективно бороться против беспилотников, отметил специалист.Россия может расширить практику применения ракетных комплексов "Кинжал" против ВСУ. Наверное, можно задействовать сверхзвуковые ракеты морского базирования. То есть речь идет о том, чтобы чаще применять то оружие, которое есть, а также применять новые образцы вооружений, которые до последнего времени не использовались, заключил собеседник издания.
https://ukraina.ru/20220722/1036750341.html
Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, всу
Военный эксперт рассказал, какими видами оружия Россия еще не била ВСУ
Россия на Украине пока не использует современные РСЗО большой дальности и не настолько широко применяет уже имеющиеся в наличии "Грады", "Ураганы" и "Смерчи". Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
Еще речь может идти о современных средствах радиоэлектронной борьбы. Это важно, чтобы более эффективно бороться против беспилотников, отметил специалист.
"Можно увеличить число лазерных систем. Они есть, но их не хватает, и их тоже можно использовать против БПЛА, которые создают нам проблемы, в частности, в Энергодаре, когда погибли те, кто обслуживал атомную станцию. Мы должны зачищать города не только Донбасса, но и освобожденных территорий", - указал Евсеев.
Россия может расширить практику применения ракетных комплексов "Кинжал" против ВСУ. Наверное, можно задействовать сверхзвуковые ракеты морского базирования. То есть речь идет о том, чтобы чаще применять то оружие, которое есть, а также применять новые образцы вооружений, которые до последнего времени не использовались, заключил собеседник издания.