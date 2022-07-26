https://ukraina.ru/20220726/1036885157.html

Хроника событий на Украине на 16:00 26 июля: ЕС тормозит запуск "СП-2", розыск министров

Хроника событий на Украине на 16:00 26 июля: ЕС тормозит запуск "СП-2", розыск министров - 26.07.2022 Украина.ру

Хроника событий на Украине на 16:00 26 июля: ЕС тормозит запуск "СП-2", розыск министров

Украина.ру, 26.07.2022

2022-07-26T16:00

2022-07-26T16:00

2022-07-26T17:10

хроники

эксклюзив

лавров

ес

санкции

северный поток-2

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Евросоюз тормозит запуск «Северного потока — 2». Ужесточение условия выдачи виз для россиян. Розыск работавших при Януковиче министровЕвропейский союз по политическим причинам тормозит запуск трубопровода «Северный поток — 2», несмотря на его готовность. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров на переговорах с президентом Уганды Йовери Мусевени.По словам российского министра, Европейская комиссия «задним числом приняла нормативы, которые до сих пор используются для торможения» запуска «этого важнейшего для европейской безопасности газопровода».Он также отметил, что ЕС за последние 5-6 лет неоднократно обвинял Россию в использовании газа в качестве оружия.Кроме того, Лавров осветил ситуацию с газотурбинами Siemens для трубопровода «Северный поток — 1», которые Канада обязалась вернуть России после ремонтных работ.Он указал, что Запад не может прояснить статус турбины.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал, что после установки задерживавшегося в Канаде оборудования поставки газа по «Северному потоку» в Европу пойдут в том объеме, в котором это технологически возможно.К слову, ранее «Газпром» неоднократно обращался к Siemens с просьбами предоставить официальные документы, подтверждающие предоставление Канадой и ЕС изъятия из-под действующих санкционных режимов Канады и Европейского союза для возврата в Россию отремонтированного в Канаде газотурбинного двигателя для КС "Портовая".Поставки по "Северному потоку" были снижены «Газпромом» еще в середине июня. Причиной стала задержка в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады против РФ отказывалась вернуть турбину после технического обслуживая.В Европе выразили опасения, что Россия полностью может прекратить поставки газа в страну, и в конце концов, 9 июля, Канада решила снять санкции с турбин для «Газпрома». Однако соответствующая документация тогда так и не была направлена российской стороне.Визы для россиянУсловия для выдачи шенгенских виз для россиян должны быть ужесточены. Об этом заявил временно исполняющий обязанности премьер-министра страны глава министерства по делам семьи и базовых услуг Аки Линден, который ранее заявлял о неприемлемости рестрикций против обычных российских граждан.«Лично я считаю, что политика должна быть ужесточена. На это есть свои причины. Эта неделя, безусловно, одна из самых спокойных за лето (пик сезона отпусков в кабмине. — Ред.), но МИД готов рассмотреть этот вопрос», — призвал врио премьера.По его словам, в восточной Финляндии люди якобы удивляются, почему русские приезжают туда, как и раньше.Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что возможная отмена Евросоюзом выдачи россиянам шенгенских виз повлечет за собой ответные меры России.«Россия на это отреагирует крайне негативно... Любые подобные действия в отношении граждан России повлекут контрмеры, ответную реакцию», — предупредил Песков.Директор консульского департамента российского МИД Иван Волынкин отметил, что Россия в свете действий Запада не исключает варианта, когда шенгенские визы для россиян Европой выдаваться не будут.В то же время дипломат считает, что такие сценарии возможны только в случае «радикальной деградации консульских связей».По его словам, Латвия, Литва, Польша, Чехия и Эстония фактически уже перестали выдавать визы россиянам. Волынкин добавил, что пока что призывы отказывать гражданам России в выдаче Шенгена «делаются одиозными политиками или общественными деятелями-русофобами, и мы воспринимаем их соответственно».Представитель МИД России добавил, что Москва продолжает выступать за сохранение возможности взаимных поездок граждан России и Европы, рассчитывая на прагматизм и здравый смысл ЕС.Кроме того, продолжил он, даже если Европа откажется от выдачи виз, то Москва рассчитывает на возможность договориться с отдельными европейскими странами.Волынкин также сообщил, что Россия на постоянной основе ведет работу по упрощению визового режима с иностранными государствами.«В настоящее время таковых порядка 18 стран», — рассказал он.Среди них некоторые страны Латинской Америки и Карибского бассейна, Малайзия и Китай. Кроме того, с Гонконгом обсуждается вопрос увеличения срока безвизовых поездок.На прошлой неделе в визовых центрах Франции, Греции и Испании в России закончились места на подачу документов на шенгенскую визу, а ждать новых мест придется не меньше месяца. Проблема возникла из-за того, что на фоне высылок дипломатов образовался дефицит сотрудников иностранных консульств.После начала военной спецоперации России на Украине западные страны ввели санкции в отношении российских компаний, бизнесменов и руководства страны. Однако в некоторых случаях ограничения затронули и обычных граждан. Одной из таких мер стало ограничение на въезд для россиян.Первым государством Европы, которое прекратило выдачу виз всем россиянам, стала Чехия — свое решение Прага приняла уже 24 февраля. Также страна объявила о закрытии своих представительств в Петербурге и Екатеринбурге и об отзыве послов из России. Вслед за Чехией аналогичные меры приняла Латвия и Литва.25 февраля Япония объявила о введении нового пакета санкций против России, в частности, о визовых ограничениях для некоторых россиян. В тот же день ЕС заявил о намерении отменить так называемый привилегированный въезд для российских дипломатов и бизнесменов.Другой страной, которая приняла подобные меры, стала Новая Зеландия. Страна ввела запрет на получение виз для въезда или транзита через нее российским официальным лицам и некоторым другим гражданам, которые связаны с военной операцией на Украине.В свою очередь, Бельгия выступила за прекращение выдачи виз ЕС всем россиянам, в том числе студентам и тем, кто путешествует по работе. Португалия решила прекратить выдачу инвестиционных виз гражданам России, хотя общий объем финансовых вливаний в экономику страны от обладателей таких виз составил свыше €277 млн. Эстония приостановила выдачу туристических виз гражданам России 10 марта.Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 4 марта предложил блокировать выдачу шенгенских виз россиянам. По его мнению, исключение должны составить гуманитарные визы. Кроме того, он считает, что выдавать визы стоит только тем гражданам России, которые хотят покинуть страну.25 июля ведущие партии Финляндии выступили за приостановку выдачи виз россиянам.Розыск министров времен ЯнуковичаУкраина объявила в розыск бывших глав министерства иностранных дел Константина Грищенко и министерства юстиции Александра Лавриновича, работавших при экс-президенте страны Викторе Януковиче. Об этом в эфире телеканала «Рада» сообщила советник по коммуникациям Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Татьяна Сапьян.«Оба фигуранта уголовного дела о государственной измене объявлены в государственный и международный розыск», — сказала советник.По словам Сапьян, местонахождение бывших министров в настоящее время устанавливается и является тайной досудебного расследования.Затем, как отметила советник по коммуникациям, будет подаваться ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.«Параллельно следователи ГБР будут ходатайствовать об экстрадиции и объявлении этих лиц в розыск по "красной линии" Интерпола», — отметила она.Как сообщалось, правоохранители заочно сообщили бывшему министру иностранных дел Украины Константину Грищенко и экс-министру юстиции Александру Лавриновичу о подозрении в государственной измене.«По данным следствия, в апреле 2010 года подозреваемые по предварительному сговору группой лиц с бывшими президентом и премьер-министром, действуя в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины, в нарушение Конституции Украины, закона "О международных договорах Украины", без фактического рассмотрения проекта Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по пребыванию Черноморского флота РФ на территории нашего государства заинтересованными органами и проведения обязательной правовой экспертизы, согласовали его без замечаний», — сообщала пресс-служба Офиса генерального прокурора.Как отмечают прокуроры, соглашение позволило России модернизировать флот и увеличить численность военных в Крыму.

https://ukraina.ru/20220726/1036868016.html

https://ukraina.ru/20220726/1036854132.html

https://ukraina.ru/20220725/1036838337.html

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, лавров, ес, санкции, северный поток-2